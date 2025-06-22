Индивидуальная
до 7 чел.
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
26 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные истории Рима
Откройте для себя загадочный Рим: узкие улочки, древние легенды и уникальные места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности (обычно на площади Навона)
22 июл в 08:00
23 июл в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€134 за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Андеграунд Рима: Гарбателла и Остиенсе
Погрузитесь в атмосферу необычного Рима, исследуя кварталы Гарбателла и Остиенсе. Узнайте, как выглядело социальное жилье и насладитесь уличным искусством
Начало: Метро piramide у входа
25 июл в 09:30
30 июл в 09:30
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Погрузитесь в кинематографический Рим, где оживают сцены из фильмов Феллини и неореализма. Уникальная экскурсия по знаковым местам столицы Италии
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€159 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Che gusto! Гастрономическая прогулка
Познакомьтесь с Римом через его вкусы! Узнайте историю кухни, попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой Трастевере
Начало: На площади Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи
Церкви Рима - это не только место для молитвы, но и галерея шедевров. Откройте для себя живопись Рафаэля и Караваджо в их естественной среде
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
30 июл в 15:00
1 авг в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Сегодня в 12:00
25 июл в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Памятники и вкусы Рима: индивидуальная прогулка
Откройте тайны Рима: древние базилики, императорские легенды и кулинарные традиции ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: У метро Circo Massimo
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим тамплиеров, масонов и эзотериков
Посетить самые загадочные места Рима и разгадать шифры вольных каменщиков и их предшественников
Начало: На площади Венеции
22 июл в 08:00
23 июл в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июня 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Советую всем, кто любит искусство побывать на прогулке с Юлией, увидеть шедевры живописи и архитектуры!
- ЮЮлия8 июня 2025Мне очень понравилась экскурсия от Надежды по базилике св. Клемента. Это место действительно необычное, уникальное и очень удивительное! Я рекомендую
- ИИрина4 июня 2025Шикарная поездка на лошадях! Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг! Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!
- ЕЕлена2 июня 2025Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Невероятно интересно, захватывающе и познавательно. Дети наглядно могут увидеть культурные слои и спуститься вглубь веков! Также интересно послушать об истории религии и связи прошлого и настоящего. Очень рекомендую, особенно с детьми-подростками!
- ГГалина31 мая 2025Мы впервые были в Риме и это случилось в знаменательный год, когда открыты святые врата в Ватикане. Конечно, мы решили,
- ММайя23 мая 2025Это было увлекательное погружение в Рим времен Рафаэля и Караваджо. При этом Юлия легко и с глубоким знанием материала отвечала на любые вопросы по истории Рима. Большое спасибо за экскурсию, обязательно вернемся на другие!
- ККристина12 мая 2025Были на данной экскурсии и остались очень довольны. Собор св. Петра впечатлил. Каждый элемент - отдельный вид искусства. Огромное спасибо
- ППавел6 мая 2025Виктория хороший организатор и отличный рассказчик. Мы полностью погрузились в мир папства и Ватикана. Очень много интересных фактов, много загадок! Порой хотелось сделать паузы, но мы понимаем, что хочется вместить максимум в выделенные часы. Рекомендуем Викторию как замечательного гида.
- ВВероника23 апреля 2025Большое спасибо! Остались в восторге! 💫
- ЮЮлия19 марта 2025Это была одна из самых впечатляющих экскурсий, которые мне довелось посетить в Риме! Гид оказалась настоящим знатоком искусства: она не просто
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Неожиданный Рим»
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