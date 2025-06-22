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Неожиданный Рим – экскурсии в Риме

Найдено 12 экскурсий в категории «Неожиданный Рим» в Риме на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ватикан как увлекательный роман
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
26 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
Рим мистический
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные истории Рима
Откройте для себя загадочный Рим: узкие улочки, древние легенды и уникальные места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности (обычно на площади Навона)
22 июл в 08:00
23 июл в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Пешая
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€134 за всё до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Пешая
3 часа
30 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€250 за всё до 5 чел.
Андеграунд Рима
Пешая
2.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Андеграунд Рима: Гарбателла и Остиенсе
Погрузитесь в атмосферу необычного Рима, исследуя кварталы Гарбателла и Остиенсе. Узнайте, как выглядело социальное жилье и насладитесь уличным искусством
Начало: Метро piramide у входа
25 июл в 09:30
30 июл в 09:30
€107 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе
Конные прогулки
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 4 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Погрузитесь в кинематографический Рим, где оживают сцены из фильмов Феллини и неореализма. Уникальная экскурсия по знаковым местам столицы Италии
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€159 за всё до 5 чел.
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Пешая
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Che gusto! Гастрономическая прогулка
Познакомьтесь с Римом через его вкусы! Узнайте историю кухни, попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой Трастевере
Начало: На площади Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€80 за человека
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи
Церкви Рима - это не только место для молитвы, но и галерея шедевров. Откройте для себя живопись Рафаэля и Караваджо в их естественной среде
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
30 июл в 15:00
1 авг в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Сегодня в 12:00
25 июл в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Неизведанный Рим
Пешая
3 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Памятники и вкусы Рима: индивидуальная прогулка
Откройте тайны Рима: древние базилики, императорские легенды и кулинарные традиции ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: У метро Circo Massimo
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Рим тамплиеров, масонов и эзотериков
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим тамплиеров, масонов и эзотериков
Посетить самые загадочные места Рима и разгадать шифры вольных каменщиков и их предшественников
Начало: На площади Венеции
22 июл в 08:00
23 июл в 08:00
€250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июня 2025
    Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Советую всем, кто любит искусство побывать на прогулке с Юлией, увидеть шедевры живописи и архитектуры!
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2025
    Рим подземный. Рим мистерий
    Мне очень понравилась экскурсия от Надежды по базилике св. Клемента. Это место действительно необычное, уникальное и очень удивительное! Я рекомендую
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    побывать там всем, кто интересуется древностями, тайнами, и загадками истории. Но только с опытным гидом это место откроет вам свои истинные сокровища! Так Надежда смогла рассказать мне про действительно интересные вещи и обратила моё внимание на самые удивительные диковины, спрятанные в недрах базилики. Я узнала многое про религию, жизненный уклад предков, и была очень удивлена от того, как все наши культуры переплетаются. Вообщем я однозначно рекомендую эту и другие экскурсии от Надежды, потому что она действительно очень опытный гид с богатейшем багажом знаний, и умеющий в увлекательной форме донести эти знания до обычных путешественников)

  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    Конная прогулка в Вечном городе
    Шикарная поездка на лошадях! Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг! Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!
  • Е
    Елена
    2 июня 2025
    Рим подземный. Рим мистерий
    Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Невероятно интересно, захватывающе и познавательно. Дети наглядно могут увидеть культурные слои и спуститься вглубь веков! Также интересно послушать об истории религии и связи прошлого и настоящего. Очень рекомендую, особенно с детьми-подростками!
  • Г
    Галина
    31 мая 2025
    Ватикан как увлекательный роман
    Мы впервые были в Риме и это случилось в знаменательный год, когда открыты святые врата в Ватикане. Конечно, мы решили,
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    что посетим Ватикан, а чтобы понять и разобраться в этом явлении - государство-резиденция Папы Римского, мы пошли туда с экскурсоводом. Виктория- опытный, знающий специалист с глубоким пониманием вопроса. Она посвятила нас во многие нераскрытые тайны Ватикана, рассказала об истории Ватикана, объяснила множество знаков на барельефах, картинах. Было очень интересно и мы не заметили, как пронеслись эти несколько часов.

  • М
    Майя
    23 мая 2025
    Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
    Это было увлекательное погружение в Рим времен Рафаэля и Караваджо. При этом Юлия легко и с глубоким знанием материала отвечала на любые вопросы по истории Рима. Большое спасибо за экскурсию, обязательно вернемся на другие!
  • К
    Кристина
    12 мая 2025
    Ватикан как увлекательный роман
    Были на данной экскурсии и остались очень довольны. Собор св. Петра впечатлил. Каждый элемент - отдельный вид искусства. Огромное спасибо
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    Виктории за потрясающую экскурсию, мы узнали много нового о самом Ватикане, о процедуре выборов, о самых коротких и длинных понтификатах и других интересных подробностях жизни пап! Три часа пролетели незаметно и очень увлекательно! Мы обязательно вернёмся ещё раз!

  • П
    Павел
    6 мая 2025
    Ватикан как увлекательный роман
    Виктория хороший организатор и отличный рассказчик. Мы полностью погрузились в мир папства и Ватикана. Очень много интересных фактов, много загадок! Порой хотелось сделать паузы, но мы понимаем, что хочется вместить максимум в выделенные часы. Рекомендуем Викторию как замечательного гида.
    Виктория хороший организатор и отличный рассказчик. Мы полностью погрузились в мир папства и Ватикана. Очень много
  • В
    Вероника
    23 апреля 2025
    Рим подземный. Рим мистерий
    Большое спасибо! Остались в восторге! 💫
  • Ю
    Юлия
    19 марта 2025
    Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
    Это была одна из самых впечатляющих экскурсий, которые мне довелось посетить в Риме! Гид оказалась настоящим знатоком искусства: она не просто
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    рассказывала о картинах, а погружала нас в эпоху, объясняла контекст, детали композиций, игру света и символику. Мы увидели потрясающие работы художников. Экскурсия прошла в неспешном темпе, гид не просто делилась знаниями, а увлекала нас в мир великих мастеров, заставляя взглянуть на их творчество по-новому. Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто ценит искусство, историю и хочет увидеть Рим с совершенно особенной стороны!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Неожиданный Рим»

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  1. Самое главное
  2. Фонтан Треви
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  4. Римский форум
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Фонтан Четырёх Рек
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2025
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