Римляне знали толк в развлечениях — с этим вряд ли кто-то поспорит. Кажется, весь современный шоубиз берёт начало именно там, в эпохе колесниц и гладиаторов.
И я вам это докажу! Мы прогуляемся по древним уголкам Вечного города, обсудим досуг античных бедняков и аристократов. И разберёмся, как выглядели «Дискавери», «Фабрика звёзд» и «Нетфликс» пару тысяч лет назад.
И я вам это докажу! Мы прогуляемся по древним уголкам Вечного города, обсудим досуг античных бедняков и аристократов. И разберёмся, как выглядели «Дискавери», «Фабрика звёзд» и «Нетфликс» пару тысяч лет назад.
Описание билета
Как проводил свободное время римский безработный пролетариат? А как развлекалась местная аристократия? Вы узнаете всё про изысканный и не очень досуг древних римлян. В программе:
- Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря
- Античная «Фабрика звезд», ток-шоу «Большая стирка» и Netflix
- Блокбастеры и спецэффекты по-древнеримски
- Аналог большого экрана и гонок «Формула-1» в Вечном городе
- Матч «христиане против львов, счет 0-5»
- Древнейшие каналы «Дискавери» и «Советский спорт»
- Исторические саги и стриптиз
- А ещё экшн, хоррор, скандалы и расследования!
Места былой славы. Начинаем от Большого Цирка — патриарха римских зрелищ. Продолжим по маршруту: Колизей, Римский и Императорские форумы, Капитолийский холм, Театр Марцела, площадь Навона. Словом, не оставим без внимания все культовые места развлечений.
К прогулке я подготовила видео- и фотоматериалы, которые помогут воссоздать атмосферу и размах римской индустрии развлечений.
Организационные детали
Никаких дополнительных расходов, за исключением чашки кофе или горячительного напитка с роскошным видом на римские черепичные крыши и купола (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около выхода из метро Circo Massimo
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Мой роман с Италией длится давно. Случился он неслучайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно! Было очень интересно, познавательно и понятно😊 Всем рекомендую!!
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