Погрузитесь в мир древнеримского шоубизнеса с эксклюзивной экскурсией «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ». Отправьтесь в захватывающее путешествие по знаковым местам развлечений Вечного города, от Большого Цирка до Капитолийского холма. Откройте для себя, как развлекались римляне, от простых граждан до аристократии, и какие зрелища были популярны две тысячи лет назад. Интригующие детали о кумирах эпохи, античном телевидении и спортивных состязаниях оживут в вашем воображении с помощью увлекательных рассказов и исторических материалов

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Описание

Что вас ожидает

Как проводил свободное время римский безработный пролетариат? А как развлекалась местная аристократия? Вы узнаете всё про изысканный и не очень досуг древних римлян. В программе:

Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря

Античная «Фабрика звезд», ток-шоу «Большая стирка» и Netflix

Блокбастеры и спецэффекты по-древнеримски

Аналог большого экрана и гонок «Формула-1» в Вечном городе

Матч «христиане против львов, счет 0-5»

Древнейшие каналы «Дискавери» и «Советский спорт»

Исторические саги и стриптиз

А ещё экшн, хоррор, скандалы и расследования!

Места былой славы. Начинаем от Большого Цирка — патриарха римских зрелищ. Продолжим по маршруту: Колизей, Римский и Императорские форумы, Капитолийский холм, Театр Марцела, площадь Навона. Словом, не оставим без внимания все культовые места развлечений.

К прогулке я подготовила видео- и фотоматериалы, которые помогут воссоздать атмосферу и размах римской индустрии развлечений.

Организационные детали

Никаких дополнительных расходов, за исключением чашки кофе или горячительного напитка с роскошным видом на римские черепичные крыши и купола (по желанию).