Римляне знали толк в развлечениях — с этим вряд ли кто-то поспорит. Кажется, весь современный шоубиз берёт начало именно там, в эпохе колесниц и гладиаторов. И я вам это докажу! Мы прогуляемся по древним уголкам Вечного города, обсудим досуг античных бедняков и аристократов. И разберёмся, как выглядели «Дискавери», «Фабрика звёзд» и «Нетфликс» пару тысяч лет назад.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Как проводил свободное время римский безработный пролетариат? А как развлекалась местная аристократия? Вы узнаете всё про изысканный и не очень досуг древних римлян. В программе:

Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря

Античная «Фабрика звезд», ток-шоу «Большая стирка» и Netflix

Блокбастеры и спецэффекты по-древнеримски

Аналог большого экрана и гонок «Формула-1» в Вечном городе

Матч «христиане против львов, счет 0-5»

Древнейшие каналы «Дискавери» и «Советский спорт»

Исторические саги и стриптиз

А ещё экшн, хоррор, скандалы и расследования!

Места былой славы. Начинаем от Большого Цирка — патриарха римских зрелищ. Продолжим по маршруту: Колизей, Римский и Императорские форумы, Капитолийский холм, Театр Марцела, площадь Навона. Словом, не оставим без внимания все культовые места развлечений.

К прогулке я подготовила видео- и фотоматериалы, которые помогут воссоздать атмосферу и размах римской индустрии развлечений.

Организационные детали

Никаких дополнительных расходов, за исключением чашки кофе или горячительного напитка с роскошным видом на римские черепичные крыши и купола (по желанию).