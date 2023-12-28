Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Погрузитесь в мир древнеримского шоубизнеса с эксклюзивной экскурсией «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ».
Отправьтесь в захватывающее путешествие по знаковым местам развлечений Вечного города, от Большого Цирка до Капитолийского холма.
Откройте для себя, как развлекались римляне, от простых граждан до аристократии, и какие зрелища были популярны две тысячи лет назад.
Интригующие детали о кумирах эпохи, античном телевидении и спортивных состязаниях оживут в вашем воображении с помощью увлекательных рассказов и исторических материалов
Отправьтесь в захватывающее путешествие по знаковым местам развлечений Вечного города, от Большого Цирка до Капитолийского холма.
Откройте для себя, как развлекались римляне, от простых граждан до аристократии, и какие зрелища были популярны две тысячи лет назад.
Интригующие детали о кумирах эпохи, античном телевидении и спортивных состязаниях оживут в вашем воображении с помощью увлекательных рассказов и исторических материалов
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Как проводил свободное время римский безработный пролетариат? А как развлекалась местная аристократия? Вы узнаете всё про изысканный и не очень досуг древних римлян. В программе:
- Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря
- Античная «Фабрика звезд», ток-шоу «Большая стирка» и Netflix
- Блокбастеры и спецэффекты по-древнеримски
- Аналог большого экрана и гонок «Формула-1» в Вечном городе
- Матч «христиане против львов, счет 0-5»
- Древнейшие каналы «Дискавери» и «Советский спорт»
- Исторические саги и стриптиз
- А ещё экшн, хоррор, скандалы и расследования!
Места былой славы. Начинаем от Большого Цирка — патриарха римских зрелищ. Продолжим по маршруту: Колизей, Римский и Императорские форумы, Капитолийский холм, Театр Марцела, площадь Навона. Словом, не оставим без внимания все культовые места развлечений.
К прогулке я подготовила видео- и фотоматериалы, которые помогут воссоздать атмосферу и размах римской индустрии развлечений.
Организационные детали
Никаких дополнительных расходов, за исключением чашки кофе или горячительного напитка с роскошным видом на римские черепичные крыши и купола (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около выхода из метро Circo Massimo
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Мой роман с Италией длится больше 15 лет. Случился он не случайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага и вздоха — мой! И вот уже 12 лет я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!
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