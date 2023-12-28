Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Билеты в Риме

Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата

Погрузитесь в мир древнеримского шоубизнеса с эксклюзивной экскурсией «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ».

Отправьтесь в захватывающее путешествие по знаковым местам развлечений Вечного города, от Большого Цирка до Капитолийского холма.

Откройте для себя, как развлекались римляне, от простых граждан до аристократии, и какие зрелища были популярны две тысячи лет назад.

Интригующие детали о кумирах эпохи, античном телевидении и спортивных состязаниях оживут в вашем воображении с помощью увлекательных рассказов и исторических материалов
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Ближайшие даты:
28
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Описание

Что вас ожидает

Как проводил свободное время римский безработный пролетариат? А как развлекалась местная аристократия? Вы узнаете всё про изысканный и не очень досуг древних римлян. В программе:

  • Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря
  • Античная «Фабрика звезд», ток-шоу «Большая стирка» и Netflix
  • Блокбастеры и спецэффекты по-древнеримски
  • Аналог большого экрана и гонок «Формула-1» в Вечном городе
  • Матч «христиане против львов, счет 0-5»
  • Древнейшие каналы «Дискавери» и «Советский спорт»
  • Исторические саги и стриптиз
  • А ещё экшн, хоррор, скандалы и расследования!

Места былой славы. Начинаем от Большого Цирка — патриарха римских зрелищ. Продолжим по маршруту: Колизей, Римский и Императорские форумы, Капитолийский холм, Театр Марцела, площадь Навона. Словом, не оставим без внимания все культовые места развлечений.

К прогулке я подготовила видео- и фотоматериалы, которые помогут воссоздать атмосферу и размах римской индустрии развлечений.

Организационные детали

Никаких дополнительных расходов, за исключением чашки кофе или горячительного напитка с роскошным видом на римские черепичные крыши и купола (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около выхода из метро Circo Massimo
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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