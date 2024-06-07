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Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KK7 июня 2024Все отлично!
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- EEvgeniya1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
- ФФеруза31 мая 2024Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- ААлександр30 мая 2024Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
- ККамилла21 мая 2024Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
- ДДмитрий9 мая 2024Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
- ММарк8 мая 2024Аня показала не только таинственный Рим, но ещё и была отличным фотографом и сценаристом/постановщиком. Шикарные фотографии на всю жизнь. Очень рекомендую!
- VVaganov6 мая 2024Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Большой цирк»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Большой цирк" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 40 до 400. Туристы уже оставили гидам 1138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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