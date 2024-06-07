Большой цирк – экскурсии в Риме

Найдено 15 экскурсий в категории «Большой цирк» в Риме на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по античному Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
14 отзывов
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
169 за всё до 3 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Рим античный, средневековый, современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Предания Античного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 160 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Любовь и страсть в Древнем Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
  • E
    Evgeniya
    1 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
  • Ф
    Феруза
    31 мая 2024
    Колизей и Древний Рим
    Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Колизей и Древний Рим
    Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
  • К
    Камилла
    21 мая 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели
  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Второе свидание с Римом
    Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
  • М
    Марк
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по античному Риму
    Аня показала не только таинственный Рим, но ещё и была отличным фотографом и сценаристом/постановщиком. Шикарные фотографии на всю жизнь. Очень рекомендую!
  • V
    Vaganov
    6 мая 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
    Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в
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    Риме, но благодаря Андрею, открыл для себя новые, ранее неизведанные места. За что ему огромное спасибо. Апельсиновый сад, пожалуй теперь один из моих личных фаворитов. Андрей встретил на автомобиле Mercedes-Benz V-класс в ранее обговоренном месте, мы познакомились, гид узнал про мои ожидания от поездки и,исходя из этого мы подредактировали часть маршрута. И вот мы отправились в путешествие по одному из моих любимых городов- Площадь Венеция/Колизей / холм авентин (апельсиновый сад) / площадь Навона /Пантеон / площадь Испания / площадь Республики/ circo Massimo (Большой цирк). По дороге Андрей рассказывал про места, которые мы проезжаем + историю. Было приятно слушать про интересные факты из жизни вечного города. 3 часа пролетели незаметно. Стоит отметить, что Андрей живет в Риме уже много лет, за счет чего его рассказы были увлекательны и не "по учебнику". Одним из моих пожеланий к экскурсии было- 1. отведать Джелатто, 2. выпить кофе, 3. поесть местной пасты. Все 3 пункта, благодаря Андрею, были выполнены и я был несказанно рад. Андрей, спасибо тебе большое. И до новых встреч.

    Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Большой цирк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Колизей и Древний Рим
  2. Обзорная прогулка по Риму
  3. Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
  4. Аутентичные районы Рима
  5. С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Большой цирк" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 40 до 400. Туристы уже оставили гидам 1138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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