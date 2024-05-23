читать дальше в которые мы бы сами никогда не попали. Очень рекомендую эту экскурсию в дополнение к экскурсиям по античному и христианскому Риму.

Экскурсия очень понравилась! Ольга рассказала увлекательные и интересные истории про средневековую жизнь художников и куртизанок, а также провела по местам