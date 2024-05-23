1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
«Мадонны с лицами путан и церковь проституток»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Отыщем бар, спрятанный в книжном магазине — там подают эротические шоты в шоколадных стаканчиках»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
€300 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
«Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei23 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ольга рассказала увлекательные и интересные истории про средневековую жизнь художников и куртизанок, а также провела по местам
- ИИнна6 января 2024Прилетели в Рим, и сразу окунулись в вечерний, с каплями дождя, игристо-коктейльный вечер … Напиток с шоколадным стаканчиком - советую обязательно попробовать … Спасибо Глеб!! 👏👏🥂
- AAndrei9 декабря 2023Всё было отлично!
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