Экскурсии и развлечения в Риме для взрослых

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Риме на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куртизанки Рима (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
«Мадонны с лицами путан и церковь проституток»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Отыщем бар, спрятанный в книжном магазине — там подают эротические шоты в шоколадных стаканчиках»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
300 за всё до 6 чел.
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
«Кумиры и секс-символы эпохи Цезаря»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    23 мая 2024
    Куртизанки Рима (18+)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга рассказала увлекательные и интересные истории про средневековую жизнь художников и куртизанок, а также провела по местам
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    в которые мы бы сами никогда не попали. Очень рекомендую эту экскурсию в дополнение к экскурсиям по античному и христианскому Риму.

  • И
    Инна
    6 января 2024
    Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
    Прилетели в Рим, и сразу окунулись в вечерний, с каплями дождя, игристо-коктейльный вечер … Напиток с шоколадным стаканчиком - советую обязательно попробовать … Спасибо Глеб!! 👏👏🥂
  • A
    Andrei
    9 декабря 2023
    Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
    Всё было отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Только для взрослых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куртизанки Рима (18+)
  2. Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
  3. Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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