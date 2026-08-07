В увлекательном формате вы познакомитесь с искусством разных эпох: египетскими обелисками, византийской мозаикой, гармоничными фресками эпохи Возрождения и драматичными барочными полотнами. Только в Вечном городе они находятся не в музеях, а украшают площади, фонтаны и церкви. Вы будете не просто любоваться красотой, но и разгадывать головоломку из чертежей да Винчи!
Описание квеста
Вы по-новому откроете для себя исторический центр Рима:
- Посетите площадь, спроектированную Микеланджело
- Отыщете кусочек Венеции в Риме
- Пройдёте по улице Кошки и найдёте египетское святилище
- Посмотрите на готическую церковь и Храм всех богов
- Впечатлитесь шедеврами Рафаэля и Караваджо
- Увидите башню Обезьяны и заглянете во дворик Браманте
А также проведёте собственное расследование и подберёте шифр к головоломке, созданной по чертежам да Винчи. За выполнение миссии вас ждет приятный подарок-сюрприз.
Организационные детали
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Все материалы для квеста и подарок-сюрприз включены в стоимость
- Завершим в районе площади Навона
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Капитолийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4013 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!
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