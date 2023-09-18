На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
В увлекательном формате вы познакомитесь с искусством разных эпох: египетскими обелисками, византийской мозаикой, гармоничными фресками эпохи Возрождения и драматичными барочными полотнами. Только в Вечном городе они находятся не в музеях, а украшают площади, фонтаны и церкви. Вы будете не просто любоваться красотой, но и разгадывать головоломку из чертежей да Винчи!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы по-новому откроете для себя исторический центр Рима:
- Посетите площадь, спроектированную Микеланджело
- Отыщете кусочек Венеции в Риме
- Пройдёте по улице Кошки и найдёте египетское святилище
- Посмотрите на готическую церковь и Храм всех богов
- Впечатлитесь шедеврами Рафаэля и Караваджо
- Увидите башню Обезьяны и заглянете во дворик Браманте
А также проведёте собственное расследование и подберёте шифр к головоломке, созданной по чертежам да Винчи. За выполнение миссии вас ждет приятный подарок-сюрприз.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Она подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Все материалы для квеста и подарок-сюрприз включены в стоимость
- Квест завершится в районе площади Навона
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Капитолийской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2204 туристов
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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