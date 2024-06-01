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«ушатали» несколько дней предыдущими прогулками по Риму. Но и тут все получилось у Марии. Здорово разобрались с фресками Сикстинской капеллы, справились с разными специальными заданиями в разных залах музеев Ватикана (не раскрываю задания, чтобы было неожиданно, но задания понравились и сыну, и родителям). Восторг, хоть под конец сын устал, но выдержал все до конца и был жутко доволен! Не сомневайтесь, заказывайте эту экскурсию, если вы с детьми!