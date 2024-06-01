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скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Начало: На piazza del Popolo
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
€250 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Рим с двойным дном: квест-охота для эстетов и авантюристов
Изучить изнанку города, отыскать секретные шедевры и распутать клубок загадок с помощью логики
Начало: В районе Piazza Cavour
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
€180 за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220€198 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 июня 2024Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
- ВВиктория27 мая 2024Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей
- ААлексей21 мая 2024Все замечательно, дети счастливы - а значит и родители.
- ЕЕкатерина1 мая 2024У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно
- ККатя15 апреля 2024Ребенку понравилось. Для нас как родителей была помощь в приобретении билетов и преодолении очереди в музей. Кроме того преимущества посещения
- NNatalia22 февраля 2024Замечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то просто. Особенно ребенка, которого уже
- NNatalia22 февраля 2024Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для детей Колизей, наверное, раскрывается
- ЕЕвгения8 января 2024Классный квест, весело, быстро, дети (9 лет и 13 лет) быстро включились в игру. Прошли по новым для нас локациям,
- ИИрина2 января 2024Экскурсию провела чудесный экскурсовод Ксения. Дети просто в восторге. Не экскурсия, а праздник. Информация так потрясающе преподносится, что моментально запоминается. Огромное спасибо!
- ККсения14 июня 2023Все отлично
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