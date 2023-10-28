Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Чистейшая вода с древних времён была одним из главных сокровищ Рима и считалась источником вечной молодости. А фонтаны — гимн её волшебству, гордость и украшение города. Я предлагаю отыскать самые интересные и сполна насладиться неповторимой симфонией каждого.
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Описание
Что вас ожидает
Трудно сказать, сколько фонтанов в Риме, но известно точно: ни один другой город мира не насчитывает такого количества! Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение. Вы узнаете:
- Какой древний фонтан остался в памяти римлян и какие легенды с ним связаны
- Когда наступил золотой век римских фонтанов
- Какие традиции и суеверия связаны с водными источниками
- Почему в Риме находится огромное количество фонтанов
- Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном
- Каких итальянских композиторов фонтаны вдохновили на создание музыкальных произведений
Вы увидите, как гармонично источники воды вписываются в любую площадь, улицу или внутренний дворик. Убедитесь, что каждый фонтан имеет своё особенное звучание. На нашем пути встретятся как самые знаменитые фонтаны, похожие на роскошные театральные декорации, так и менее известные, но бесконечно элегантные, спрятанные во дворах и атриумах римских палаццо. И каждый из этих фонтанов — произведение искусства.
Мы посетим площади Испании, Барберини, Республики, Ротонды, Св. Бернарда, Квиринальскую площадь, а также площади Треви и Навона.
… и фонтаны:
- Фонтан Нептуна
- Фонтан «Баркачча»
- Фонтан «Моисей», или «Аква-Феличе»
- Фонтан Наяд
- Фонтаны «Тибр», «Арно», «Юнона» и «Диана»
- Фонтан «Тритон»
- Фонтан Пчёл
- Фонтан Диоскуров
- Фонтан «Треви»
- Фонтан Четырёх рек
- Фонта Мавра
- Фонтан Книг
- Фонтан «Чаша» из терм Нерона
Организационные детали
- Маршрут может корректироваться в соответствии с вашими пожеланиями
- Для тех, кто не хочет ходить пешком или кому трудно это делать, за дополнительную плату можно организовать поездку на автомобиле с лицензией проезда в центр города — цена по запросу. В воскресный и праздничный день стоимость может быть выше, чем в будни.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.