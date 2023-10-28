Поэт Шелли, влюблённый в итальянскую столицу, сказал: «Фонтаны Рима достойны отдельного визита в этот город». Чистейшая вода с древних времён была одним из главных сокровищ Рима и считалась источником вечной молодости. А фонтаны — гимн её волшебству, гордость и украшение города. Я предлагаю отыскать самые интересные и сполна насладиться неповторимой симфонией каждого.

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Описание

Что вас ожидает

Трудно сказать, сколько фонтанов в Риме, но известно точно: ни один другой город мира не насчитывает такого количества! Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение. Вы узнаете:

Какой древний фонтан остался в памяти римлян и какие легенды с ним связаны

Когда наступил золотой век римских фонтанов

Какие традиции и суеверия связаны с водными источниками

Почему в Риме находится огромное количество фонтанов

Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном

Каких итальянских композиторов фонтаны вдохновили на создание музыкальных произведений

Вы увидите, как гармонично источники воды вписываются в любую площадь, улицу или внутренний дворик. Убедитесь, что каждый фонтан имеет своё особенное звучание. На нашем пути встретятся как самые знаменитые фонтаны, похожие на роскошные театральные декорации, так и менее известные, но бесконечно элегантные, спрятанные во дворах и атриумах римских палаццо. И каждый из этих фонтанов — произведение искусства.

Мы посетим площади Испании, Барберини, Республики, Ротонды, Св. Бернарда, Квиринальскую площадь, а также площади Треви и Навона.

… и фонтаны:

Фонтан Нептуна

Фонтан «Баркачча»

Фонтан «Моисей», или «Аква-Феличе»

Фонтан Наяд

Фонтаны «Тибр», «Арно», «Юнона» и «Диана»

Фонтан «Тритон»

Фонтан Пчёл

Фонтан Диоскуров

Фонтан «Треви»

Фонтан Четырёх рек

Фонта Мавра

Фонтан Книг

Фонтан «Чаша» из терм Нерона

Организационные детали