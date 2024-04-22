Откройте для себя магию римских фонтанов и площадей. Узнайте легенды, вдохновившие великих композиторов, и насладитесь уникальной атмосферой города
Фонтаны Рима - это настоящие произведения искусства, которые гармонично вписываются в городскую среду. Экскурсия предлагает прогулку по знаменитым площадям и знакомство с историей каждого фонтана. Вы узнаете о золотом веке читать дальшеуменьшить
римских фонтанов, связанных с ними легендах и традициях.
Площади Испании, Барберини, Республики и другие откроют свои секреты, а фонтаны Треви, Нептуна и многие другие поразят своей красотой.
Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в атмосферу вечного города и насладиться его неповторимой симфонией
Трудно сказать, сколько фонтанов в Риме, но известно точно: ни один другой город мира не насчитывает такого количества! Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение. Вы узнаете:
Какой древний фонтан остался в памяти римлян и какие легенды с ним связаны
Когда наступил золотой век римских фонтанов
Какие традиции и суеверия связаны с водными источниками
Почему в Риме находится огромное количество фонтанов
Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном
Каких итальянских композиторов фонтаны вдохновили на создание музыкальных произведений
Вы увидите, как гармонично источники воды вписываются в любую площадь, улицу или внутренний дворик. Убедитесь, что каждый фонтан имеет своё особенное звучание. На нашем пути встретятся как самые знаменитые фонтаны, похожие на роскошные театральные декорации, так и менее известные, но бесконечно элегантные, спрятанные во дворах и атриумах римских палаццо. И каждый из этих фонтанов — произведение искусства.
Мы посетим площади Испании, Барберини, Республики, Ротонды, Св. Бернарда, Квиринальскую площадь, а также площади Треви и Навона.
… и фонтаны:
Фонтан Нептуна
Фонтан «Баркачча»
Фонтан «Моисей», или «Аква-Феличе»
Фонтан Наяд
Фонтаны «Тибр», «Арно», «Юнона» и «Диана»
Фонтан Тритона
Фонтан Пчёл
Фонтан Диоскуров
Фонтан Треви
Фонтан Четырёх рек
Фонта Мавра
Фонтан Книг
Фонтан «Чаша» из терм Нерона
Организационные детали
Маршрут может корректироваться в соответствии с вашими пожеланиями
Для тех, кто не хочет ходить пешком или кому трудно это делать, за дополнительную плату можно организовать поездку на автомобиле с лицензией проезда в центр города — цена по запросу. В воскресный и праздничный день стоимость может быть выше, чем в будни.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила читать дальшеуменьшить
также в Португалии и Германии.
Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников.
Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Esmira
Собираясь уже не в первый раз в Рим, я доверила своей племяннице выбрать экскурсию по своему желанию. Какаво же было мое удивление, когда гидом выбранной ею экскурсии оказалась Виктория, с читать дальшеуменьшить
которой я познакомилась несколько лет тому назад. Пунктуальная, организованная, она и на этот раз провела увлекательную экскурсию, показав нам самые красивые фонтаны Рима. Теперь мы с пониманием дела вглядываемся в каждый увиденный фонтан, вспоминая яркие и занимательные истории рассказанные нам Викой, а своим друзьям рекомендуем и эту экскурсию, и этого гида.