Фонтаны Рима - это настоящие произведения искусства, которые гармонично вписываются в городскую среду. Экскурсия предлагает прогулку по знаменитым площадям и знакомство с историей каждого фонтана. Вы узнаете о золотом веке

римских фонтанов, связанных с ними легендах и традициях. Площади Испании, Барберини, Республики и другие откроют свои секреты, а фонтаны Треви, Нептуна и многие другие поразят своей красотой. Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в атмосферу вечного города и насладиться его неповторимой симфонией

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Описание экскурсии

Трудно сказать, сколько фонтанов в Риме, но известно точно: ни один другой город мира не насчитывает такого количества! Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение. Вы узнаете:

Какой древний фонтан остался в памяти римлян и какие легенды с ним связаны

Когда наступил золотой век римских фонтанов

Какие традиции и суеверия связаны с водными источниками

Почему в Риме находится огромное количество фонтанов

Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном

Каких итальянских композиторов фонтаны вдохновили на создание музыкальных произведений

Вы увидите, как гармонично источники воды вписываются в любую площадь, улицу или внутренний дворик. Убедитесь, что каждый фонтан имеет своё особенное звучание. На нашем пути встретятся как самые знаменитые фонтаны, похожие на роскошные театральные декорации, так и менее известные, но бесконечно элегантные, спрятанные во дворах и атриумах римских палаццо. И каждый из этих фонтанов — произведение искусства.

Мы посетим площади Испании, Барберини, Республики, Ротонды, Св. Бернарда, Квиринальскую площадь, а также площади Треви и Навона.

… и фонтаны:

Фонтан Нептуна

Фонтан «Баркачча»

Фонтан «Моисей», или «Аква-Феличе»

Фонтан Наяд

Фонтаны «Тибр», «Арно», «Юнона» и «Диана»

Фонтан Тритона

Фонтан Пчёл

Фонтан Диоскуров

Фонтан Треви

Фонтан Четырёх рек

Фонта Мавра

Фонтан Книг

Фонтан «Чаша» из терм Нерона

Организационные детали