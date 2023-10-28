Фонтаны и площади Рима

Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом

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Ответы на вопросы
Поэт Шелли, влюблённый в итальянскую столицу, сказал: «Фонтаны Рима достойны отдельного визита в этот город».

Чистейшая вода с древних времён была одним из главных сокровищ Рима и считалась источником вечной молодости. А фонтаны — гимн её волшебству, гордость и украшение города. Я предлагаю отыскать самые интересные и сполна насладиться неповторимой симфонией каждого.
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трудно сказать, сколько фонтанов в Риме, но известно точно: ни один другой город мира не насчитывает такого количества! Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение. Вы узнаете:

  • Какой древний фонтан остался в памяти римлян и какие легенды с ним связаны
  • Когда наступил золотой век римских фонтанов
  • Какие традиции и суеверия связаны с водными источниками
  • Почему в Риме находится огромное количество фонтанов
  • Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном
  • Каких итальянских композиторов фонтаны вдохновили на создание музыкальных произведений

Вы увидите, как гармонично источники воды вписываются в любую площадь, улицу или внутренний дворик. Убедитесь, что каждый фонтан имеет своё особенное звучание. На нашем пути встретятся как самые знаменитые фонтаны, похожие на роскошные театральные декорации, так и менее известные, но бесконечно элегантные, спрятанные во дворах и атриумах римских палаццо. И каждый из этих фонтанов — произведение искусства.

Мы посетим площади Испании, Барберини, Республики, Ротонды, Св. Бернарда, Квиринальскую площадь, а также площади Треви и Навона.

… и фонтаны:

  • Фонтан Нептуна
  • Фонтан «Баркачча»
  • Фонтан «Моисей», или «Аква-Феличе»
  • Фонтан Наяд
  • Фонтаны «Тибр», «Арно», «Юнона» и «Диана»
  • Фонтан «Тритон»
  • Фонтан Пчёл
  • Фонтан Диоскуров
  • Фонтан «Треви»
  • Фонтан Четырёх рек
  • Фонта Мавра
  • Фонтан Книг
  • Фонтан «Чаша» из терм Нерона

Организационные детали

  • Маршрут может корректироваться в соответствии с вашими пожеланиями
  • Для тех, кто не хочет ходить пешком или кому трудно это делать, за дополнительную плату можно организовать поездку на автомобиле с лицензией проезда в центр города — цена по запросу. В воскресный и праздничный день стоимость может быть выше, чем в будни.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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