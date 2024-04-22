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Фонтаны и площади Рима

Откройте для себя магию римских фонтанов и площадей. Узнайте легенды, вдохновившие великих композиторов, и насладитесь уникальной атмосферой города
Фонтаны Рима - это настоящие произведения искусства, которые гармонично вписываются в городскую среду. Экскурсия предлагает прогулку по знаменитым площадям и знакомство с историей каждого фонтана. Вы узнаете о золотом веке
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римских фонтанов, связанных с ними легендах и традициях.

Площади Испании, Барберини, Республики и другие откроют свои секреты, а фонтаны Треви, Нептуна и многие другие поразят своей красотой.

Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в атмосферу вечного города и насладиться его неповторимой симфонией

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 💧 Уникальные фонтаны Рима
  • 🏛 Исторические площади
  • 🎶 Легенды и вдохновение
  • 🌟 Индивидуальный маршрут
  • 📸 Великолепные виды
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима

Что можно увидеть

  • Площадь Испании
  • Площадь Барберини
  • Площадь Республики
  • Площадь Ротонды
  • Площадь Св. Бернарда
  • Квиринальская площадь
  • Площадь Треви
  • Площадь Навона
  • Фонтан Нептуна
  • Фонтан Баркачча
  • Фонтан Моисей
  • Фонтан Наяд
  • Фонтан Тритона
  • Фонтан Пчёл
  • Фонтан Диоскуров
  • Фонтан Треви
  • Фонтан Четырёх рек
  • Фонтан Мавра
  • Фонтан Книг
  • Фонтан Чаша из терм Нерона

Описание экскурсии

Трудно сказать, сколько фонтанов в Риме, но известно точно: ни один другой город мира не насчитывает такого количества! Мы прогуляемся по римским улицам и площадям, увидим множество изумительных фонтанов и обсудим их происхождение. Вы узнаете:

  • Какой древний фонтан остался в памяти римлян и какие легенды с ним связаны
  • Когда наступил золотой век римских фонтанов
  • Какие традиции и суеверия связаны с водными источниками
  • Почему в Риме находится огромное количество фонтанов
  • Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном
  • Каких итальянских композиторов фонтаны вдохновили на создание музыкальных произведений

Вы увидите, как гармонично источники воды вписываются в любую площадь, улицу или внутренний дворик. Убедитесь, что каждый фонтан имеет своё особенное звучание. На нашем пути встретятся как самые знаменитые фонтаны, похожие на роскошные театральные декорации, так и менее известные, но бесконечно элегантные, спрятанные во дворах и атриумах римских палаццо. И каждый из этих фонтанов — произведение искусства.

Мы посетим площади Испании, Барберини, Республики, Ротонды, Св. Бернарда, Квиринальскую площадь, а также площади Треви и Навона.

… и фонтаны:

  • Фонтан Нептуна
  • Фонтан «Баркачча»
  • Фонтан «Моисей», или «Аква-Феличе»
  • Фонтан Наяд
  • Фонтаны «Тибр», «Арно», «Юнона» и «Диана»
  • Фонтан Тритона
  • Фонтан Пчёл
  • Фонтан Диоскуров
  • Фонтан Треви
  • Фонтан Четырёх рек
  • Фонта Мавра
  • Фонтан Книг
  • Фонтан «Чаша» из терм Нерона

Организационные детали

  • Маршрут может корректироваться в соответствии с вашими пожеланиями
  • Для тех, кто не хочет ходить пешком или кому трудно это делать, за дополнительную плату можно организовать поездку на автомобиле с лицензией проезда в центр города — цена по запросу. В воскресный и праздничный день стоимость может быть выше, чем в будни.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила
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также в Португалии и Германии. Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Собираясь уже не в первый раз в Рим, я доверила своей племяннице выбрать экскурсию по своему желанию. Какаво же было мое удивление, когда гидом выбранной ею экскурсии оказалась Виктория, с
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которой я познакомилась несколько лет тому назад. Пунктуальная, организованная, она и на этот раз провела увлекательную экскурсию, показав нам самые красивые фонтаны Рима. Теперь мы с пониманием дела вглядываемся в каждый увиденный фонтан, вспоминая яркие и занимательные истории рассказанные нам Викой, а своим друзьям рекомендуем и эту экскурсию, и этого гида.

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