3 отзыва оставили туристы

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Фонтаны и площади Рима: все самое интересное

5
3 отзыва
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Отправляйтесь на прогулку 👣 по самым значимым местам Возрождения, чтобы увидеть настоящий Рим. Вам не придется проходить банальный туристический маршрут. Вместо этого мы посетим главные исторические площади города и увидим полное собрание фонтанов в стиле барокко.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €110 за экскурсию

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Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Пешая индивидуальная экскурсия ⛳ по самым красивым достопримечательностям исторического центра Рима: по его площадям и восхитительным фонтанам.
Во время нашей пешеходной экскурсии 🧭 мы прогуляемся по чудесным площадям Вечного города и увидим его бесценные шедевры - фонтаны времен Барокко и Возрождения.
В мире нет другого города с таким количеством фонтанов, как Рим. Вместе с гидом вы окунетесь в историю 📖 Вечного города и за 4 часа увидите его главные шедевры: монументальные площади и роскошные фонтаны.
Как и сам Рим, его фонтаны окружены множеством тайн и легенд, связанных и с развитием города и с правлением римских пап. А еще римские фонтаны - это главные декорации мирового кинематографа. Мы почувствуем себя персонажами знаменитых кинокартин, сделаем эффектные фотографии 📸 и, конечно же, бросим монетки в фонтаны, загадав желания по всем римским секретным правилам!
Что входит
  • услуги гида
  • питьевая вода из римских фонтанов
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 станция метро Baberini
Место завершения
🏁 Piazza del Popolo
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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3 отзыва оставили туристы

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