3 отзыва оставили туристы

Пешая индивидуальная экскурсия ⛳ по самым красивым достопримечательностям исторического центра Рима: по его площадям и восхитительным фонтанам.

Во время нашей пешеходной экскурсии 🧭 мы прогуляемся по чудесным площадям Вечного города и увидим его бесценные шедевры - фонтаны времен Барокко и Возрождения.

В мире нет другого города с таким количеством фонтанов, как Рим. Вместе с гидом вы окунетесь в историю 📖 Вечного города и за 4 часа увидите его главные шедевры: монументальные площади и роскошные фонтаны.

Как и сам Рим, его фонтаны окружены множеством тайн и легенд, связанных и с развитием города и с правлением римских пап. А еще римские фонтаны - это главные декорации мирового кинематографа. Мы почувствуем себя персонажами знаменитых кинокартин, сделаем эффектные фотографии 📸 и, конечно же, бросим монетки в фонтаны, загадав желания по всем римским секретным правилам!