5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Атмосфера Рима во многом обязана именно ансамблю восхитительных площадей.

Шесть из них станут главными героями вашего путешествия.

Знакомьтесь: жизнерадостная Пьяцца-Навона и чарующая Пьяцца-дель-Пополо, элегантная Пьяцца-ди-Спанья и знатная Пьяцца Барберини, помпезная Пьяцца-ди-Треви и монументальная Пьяцца Венеция.

Вы изучите оригиналы работ великих мастеров Караваджо, Доменикино и Караччи; разберетесь в символике скульптур двух знаменитых соперников — Бернини и Боромини; увидите дом, где родились «Мертвые души»; узнаете о роли знатных семейств в истории города.

Взглянете на вдохновляющую панораму с холма Пинчо и бросите монетку в фонтан Треви, который погрузит вас во времена древних богов, воителей и королей...
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Навона
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Величие римских площадей
Величие римских площадей

Что вас ожидает

Площадь Навона
Прогулка начнется с барочной площади Навона, где вы узнаете о том, как во внешнем облике города проявилось влияние римских пап. Рассматривая изящный фонтан Четырех рек, творение легендарного римского архитектора Джан Лоренцо Бернини, я расскажу об интригах, которые плелись вокруг строительства. Познакомлю с историей возведения церкви Св. Агнессы, возле которой поговорим о соперничестве двух великих зодчих: Бернини и Франческо Борромини. А пройдя немного дальше, вы доберетесь до великолепной церкви Св. Луиджи Франчезе, где изучите оригиналы фресок Доменикино на тему жития Св. Цецилии и три работы самого скандального художника эпохи — Караваджо.

Народная площадь
В извилистых переулках я покажу дом, где жил художник, и где никогда не бывает туристов. А также дом Боргезе, где потомки знатной семьи проживают и по сей день. И вот перед вами появится Народная площадь — вы увидите Старые городские ворота и древнейший египетский обелиск, которому более 3000 лет! Если мы не попадем в часы, когда закрыта церковь Св. Марии Дель-Пополо (12:30-16:00), обязательно зайдем внутрь— здесь вы прикоснетесь к еще одним шедеврам Караваджо, мастера игры света и тени. Рассмотрите работу Караччи «Вознесение Богородицы» и две скульптуры Бернини.

Площади Испании и Барберини
Прогулявшись по самой известной улице бутиков и аристократов, вы выйдете к площади, объединившей на своей территории 4 государства. Я расскажу об истории взаимоотношений французских и испанских общин, о символике римской визитной карточки — Испанской лестницы, а также о предыстории создания знаменитого фонтана Баркачча. Поднявшись на холм Пинчо, вы взглянете на превосходную панораму города. Дальше по пути будет улица Систина и дом, где жил и писал «Мертвые души» Гоголь. И, наконец, площадь Барберини с выдающимся фонтаном Тритона. Поговорим об особом подходе мастера к его концепции и роли знатного семейства Барберини в истории города. И снова вернемся к теме противостояния Бернини и Борромини — на этот раз поводом станет Национальная галерея античного искусства.

Площади Треви и Венеции
Продолжая тему фонтанного искусства, нанесем визит самому большому и известному фонтану города — Треви. Возле помпезного сооружения вспомним о римских божествах и древних легендах, скрытых в многочисленных элементах композиции. Учитывая все важные нюансы, вы, по традиции, сможете бросить монетку на счастье. После чего ненадолго задержимся у старой церкви 12-ти апостолов, где когда-то покоился прах Микеланджело. А завершится прогулка у подножия алтаря Отечества на площади Венеции, где я расскажу о значении его прозвищ — Свадебный торт и Вставная челюсть — и раскрою зашифрованное значение статуй, украшающих здание.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути нет.

Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей
Величие римских площадей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Навона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля, мне 28 лет, и уже четыре года я живу в Риме, увлекаясь и увлекая его историей и дольче витой. Обучалась в лучшей римской школе по подготовке профессиональных гидов. Являюсь членом итальянской ассоциации защиты природного и культурного наследия. Я экскурсовод с большим опытом проведения как групповых, так и индивидуальных экскурсий по Риму, знаю, как найти подход и оставить теплые воспоминания путешественникам. Любую свою экскурсию стараюсь сделать легкой, неперегруженной и позитивной. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 августа 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, в спокойном темпе. Юлия прекрасно провела экскурсию. Предварительно мы немного расширили маршрут, чтобы зайти в церковь на площади дель Пополо. Экскурсия расширила наше представление о городе, остались очень довольны.
Александр
22 июня 2019
Юля - очень крутой и интересный гид! Ненапряжённо, позитивно, но очень информативно! Рекомендую всем!!!
18 апреля 2019
Экскурсия была интересная,Юля проводила ее в нужном нам темпе, т.к. с нами был ребенок. Будет интересна для людей, которые впервые в Риме, чтобы познакомиться с историей этого великого города. Рекомендую.
21 марта 2019
Приятно удивило чувство меры гида. Юля не перегружала историческими датами или ненужными подробностями, которые в сравнении с другими гидами в разных странах нас зачастую утомляли. При этом все точечные подробности излагались в весьма доступной форме. Также на все наводящие вопросы, к нашему удивлению, предоставлялся обширный ответ - и в этом, на наш взгляд, и заключался высокий профессионализм нашего ведущего. Она, с её слов, закончила официальные курсы экскурсоводов Рима. И это замечательно!
16 марта 2019
Юлия, очень приятный и дружелюбный гид, мы выбрали маршрут площади и фонтаны, 3 часа пролетели незаметно. Маршрут был очень интересный, всем рекомендую Юлю.

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