5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Площадь Навона

Прогулка начнется с барочной площади Навона, где вы узнаете о том, как во внешнем облике города проявилось влияние римских пап. Рассматривая изящный фонтан Четырех рек, творение легендарного римского архитектора Джан Лоренцо Бернини, я расскажу об интригах, которые плелись вокруг строительства. Познакомлю с историей возведения церкви Св. Агнессы, возле которой поговорим о соперничестве двух великих зодчих: Бернини и Франческо Борромини. А пройдя немного дальше, вы доберетесь до великолепной церкви Св. Луиджи Франчезе, где изучите оригиналы фресок Доменикино на тему жития Св. Цецилии и три работы самого скандального художника эпохи — Караваджо.

Народная площадь

В извилистых переулках я покажу дом, где жил художник, и где никогда не бывает туристов. А также дом Боргезе, где потомки знатной семьи проживают и по сей день. И вот перед вами появится Народная площадь — вы увидите Старые городские ворота и древнейший египетский обелиск, которому более 3000 лет! Если мы не попадем в часы, когда закрыта церковь Св. Марии Дель-Пополо (12:30-16:00), обязательно зайдем внутрь— здесь вы прикоснетесь к еще одним шедеврам Караваджо, мастера игры света и тени. Рассмотрите работу Караччи «Вознесение Богородицы» и две скульптуры Бернини.

Площади Испании и Барберини

Прогулявшись по самой известной улице бутиков и аристократов, вы выйдете к площади, объединившей на своей территории 4 государства. Я расскажу об истории взаимоотношений французских и испанских общин, о символике римской визитной карточки — Испанской лестницы, а также о предыстории создания знаменитого фонтана Баркачча. Поднявшись на холм Пинчо, вы взглянете на превосходную панораму города. Дальше по пути будет улица Систина и дом, где жил и писал «Мертвые души» Гоголь. И, наконец, площадь Барберини с выдающимся фонтаном Тритона. Поговорим об особом подходе мастера к его концепции и роли знатного семейства Барберини в истории города. И снова вернемся к теме противостояния Бернини и Борромини — на этот раз поводом станет Национальная галерея античного искусства.

Площади Треви и Венеции

Продолжая тему фонтанного искусства, нанесем визит самому большому и известному фонтану города — Треви. Возле помпезного сооружения вспомним о римских божествах и древних легендах, скрытых в многочисленных элементах композиции. Учитывая все важные нюансы, вы, по традиции, сможете бросить монетку на счастье. После чего ненадолго задержимся у старой церкви 12-ти апостолов, где когда-то покоился прах Микеланджело. А завершится прогулка у подножия алтаря Отечества на площади Венеции, где я расскажу о значении его прозвищ — Свадебный торт и Вставная челюсть — и раскрою зашифрованное значение статуй, украшающих здание.