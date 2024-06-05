1 чел.
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Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«В праздничные дни (Пасха, майские праздники, Рождество), а также летом в Колизее очень много посетителей»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Индивидуальная
4 часа
Кулинарная прогулка для самых смелых
Погрузитесь в мир римской кулинарии: устрицы на рынке, трюфели в баре и паштеты в энотеке. Уникальные вкусы и истории ждут вас
Начало: Недалеко от Ватикана
«Насладитесь ароматным деликатесом за бокалом свежего белого или, если приехали в Рим зимой, душистого красного вина»
14 июня в 11:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
«А поскольку католическое рождество уже совсем близко, я расскажу, как проходит этот праздник в традиционной итальянской семье»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«А после дегустации вас будет ждать обед в душевной компании виноделов — летом в беседке, а зимой — в закрытом ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
«Увидим замок Святого Ангела, откуда обычно в новогоднюю ночь запускают праздничный салют»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
«Вы прогуляетесь по «суперзвезде» стиля барокко — площади Навона, где проходит главная рождественская ярмарка Рима»
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€225 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- ФФеруза31 мая 2024Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
- ААлександр30 мая 2024Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
- EEvgeniia10 мая 2024Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и
- ЮЮлия27 апреля 2024Благодарим Маргариту за прекрасно проведенную встречу с вкусом Рима! Время пролетело совершенно незаметно и нам не хотелось расставаться! Рекомендации по винам и ресторанам добавили нам удовольствия уже после экскурсии!!
- ООлеся19 апреля 2024Потрясающая экскурсия и потрясающая Вероника. Провела нас по самым вкусным и уютным местам
- ВВладимир28 марта 2024Всё понравилось. Начинать знакомство с Римом надо только так
- ТТатьяна2 января 2024Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!
- ММария2 января 2024Огромная благодарность нашему экскурсоводу- знания и умения донести информацию на высшем уровне! Прекрасный русский язык, богатый интересный и понятный!!!
- ААйнур26 декабря 2023Спасибо большое, очень понравилось!
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