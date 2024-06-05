Е Евгений Колизей и Древний Рим Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст

Ф Феруза Колизей и Древний Рим Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно

А Александр Колизей и Древний Рим Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.

E Evgeniia Кулинарная прогулка для самых смелых читать дальше мы прекрасно провели время на местном рынке, пробуя местные деликатесы, слушая рассказы про Римскую империю, её еду и кулинарные традиции. Это экскурсия для действительно гурманов, которые не хотят думать об итальянской еде только как о пицце и пасте. . в общем, экскурсия Вероники оставляет прекрасное буквальное «послевкусие» от прекрасного города и его людях и,конечно, же еде… очень рекомендую! Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и

Ю Юлия Кулинарная прогулка для самых смелых Благодарим Маргариту за прекрасно проведенную встречу с вкусом Рима! Время пролетело совершенно незаметно и нам не хотелось расставаться! Рекомендации по винам и ресторанам добавили нам удовольствия уже после экскурсии!!

О Олеся Кулинарная прогулка для самых смелых Потрясающая экскурсия и потрясающая Вероника. Провела нас по самым вкусным и уютным местам

В Владимир Один день из жизни Рима Всё понравилось. Начинать знакомство с Римом надо только так

Т Татьяна Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!

М Мария Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе Огромная благодарность нашему экскурсоводу- знания и умения донести информацию на высшем уровне! Прекрасный русский язык, богатый интересный и понятный!!!