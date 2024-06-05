Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Риму

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» в Риме на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«В праздничные дни (Пасха, майские праздники, Рождество), а также летом в Колизее очень много посетителей»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
Кулинарная прогулка для самых смелых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Кулинарная прогулка для самых смелых
Погрузитесь в мир римской кулинарии: устрицы на рынке, трюфели в баре и паштеты в энотеке. Уникальные вкусы и истории ждут вас
Начало: Недалеко от Ватикана
«Насладитесь ароматным деликатесом за бокалом свежего белого или, если приехали в Рим зимой, душистого красного вина»
14 июня в 11:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
«А поскольку католическое рождество уже совсем близко, я расскажу, как проходит этот праздник в традиционной итальянской семье»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«А после дегустации вас будет ждать обед в душевной компании виноделов — летом в беседке, а зимой — в закрытом ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
«Увидим замок Святого Ангела, откуда обычно в новогоднюю ночь запускают праздничный салют»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Рим с нуля: рождественские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
«Вы прогуляетесь по «суперзвезде» стиля барокко — площади Навона, где проходит главная рождественская ярмарка Рима»
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
225 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
  • Ф
    Феруза
    31 мая 2024
    Колизей и Древний Рим
    Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Колизей и Древний Рим
    Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
  • E
    Evgeniia
    10 мая 2024
    Кулинарная прогулка для самых смелых
    Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и
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    мы прекрасно провели время на местном рынке, пробуя местные деликатесы, слушая рассказы про Римскую империю, её еду и кулинарные традиции. Это экскурсия для действительно гурманов, которые не хотят думать об итальянской еде только как о пицце и пасте. . в общем, экскурсия Вероники оставляет прекрасное буквальное «послевкусие» от прекрасного города и его людях и,конечно, же еде… очень рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Кулинарная прогулка для самых смелых
    Благодарим Маргариту за прекрасно проведенную встречу с вкусом Рима! Время пролетело совершенно незаметно и нам не хотелось расставаться! Рекомендации по винам и ресторанам добавили нам удовольствия уже после экскурсии!!
  • О
    Олеся
    19 апреля 2024
    Кулинарная прогулка для самых смелых
    Потрясающая экскурсия и потрясающая Вероника. Провела нас по самым вкусным и уютным местам
  • В
    Владимир
    28 марта 2024
    Один день из жизни Рима
    Всё понравилось. Начинать знакомство с Римом надо только так
  • Т
    Татьяна
    2 января 2024
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!
    Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой
  • М
    Мария
    2 января 2024
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Огромная благодарность нашему экскурсоводу- знания и умения донести информацию на высшем уровне! Прекрасный русский язык, богатый интересный и понятный!!!
  • А
    Айнур
    26 декабря 2023
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Спасибо большое, очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Зимние»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Зимние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 225. Туристы уже оставили гидам 954 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Зимние», 954 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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