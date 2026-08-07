Приглашаю в комбинированное путешествие, сочетающее погружение в историю и отдых на море. Вы осмотрите замок Санта-Севера, в старину принадлежавший влиятельным римским семьям. Ракроете его многовековое прошлое и посетите расположенные в нём музеи: археологический, морской навигации, костюмов и другие. А потом отдохнёте на пляже на берегу Тирренского моря.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинный замок Санта-Севера

Мы отправимся в средневековый замок Санта-Севера, возведённый в 10 веке. Я расскажу, какое отношение к нему имеет цивилизация этрусков, что находилось на его месте раньше, какую функцию он выполнял и какие известные люди в нём бывали. Сегодня в замке расположено 5 музеев, которые мы посетим. Вы увидите в них старинные костюмы, находки археологов, минералы и артефакты морской навигации. Всё это поможет вам получить объёмное представление об истории этих мест.

Отдых на пляже

Замок живописно расположен прямо на берегу лазурного Тирренского моря. У вас будет около 2 часов свободного времени для отдыха на небольшом пляже с чёрным вулканическим песком. Вы сможете позагорать, искупаться, насладиться идиллическими пейзажами и пообедать в рыбном ресторане.

Организационные детали