Приглашаю в комбинированное путешествие, сочетающее погружение в историю и отдых на море. Вы осмотрите замок Санта-Севера, в старину принадлежавший влиятельным римским семьям.
Ракроете его многовековое прошлое и посетите расположенные в нём музеи: археологический, морской навигации, костюмов и другие. А потом отдохнёте на пляже на берегу Тирренского моря.
Ракроете его многовековое прошлое и посетите расположенные в нём музеи: археологический, морской навигации, костюмов и другие. А потом отдохнёте на пляже на берегу Тирренского моря.
Описание экскурсии
Старинный замок Санта-Севера
Мы отправимся в средневековый замок Санта-Севера, возведённый в 10 веке. Я расскажу, какое отношение к нему имеет цивилизация этрусков, что находилось на его месте раньше, какую функцию он выполнял и какие известные люди в нём бывали. Сегодня в замке расположено 5 музеев, которые мы посетим. Вы увидите в них старинные костюмы, находки археологов, минералы и артефакты морской навигации. Всё это поможет вам получить объёмное представление об истории этих мест.
Отдых на пляже
Замок живописно расположен прямо на берегу лазурного Тирренского моря. У вас будет около 2 часов свободного времени для отдыха на небольшом пляже с чёрным вулканическим песком. Вы сможете позагорать, искупаться, насладиться идиллическими пейзажами и пообедать в рыбном ресторане.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira.
- Входной билет в замок (включает 5 музеев) оплачивается дополнительно: 8 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
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