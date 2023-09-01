Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Приглашаю в комбинированное путешествие, сочетающее погружение в историю и отдых на море. Вы осмотрите замок Санта-Севера, в старину принадлежавший влиятельным римским семьям.
Ракроете его многовековое прошлое и посетите расположенные в нём музеи: археологический, морской навигации, костюмов и другие. А потом отдохнёте на пляже на берегу Тирренского моря.
Ракроете его многовековое прошлое и посетите расположенные в нём музеи: археологический, морской навигации, костюмов и другие. А потом отдохнёте на пляже на берегу Тирренского моря.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старинный замок Санта-Севера
Мы отправимся в средневековый замок Санта-Севера, возведённый в 10 веке. Я расскажу, какое отношение к нему имеет цивилизация этрусков, что находилось на его месте раньше, какую функцию он выполнял и какие известные люди в нём бывали. Сегодня в замке расположено 5 музеев, которые мы посетим. Вы увидите в них старинные костюмы, находки археологов, минералы и артефакты морской навигации. Всё это поможет вам получить объёмное представление об истории этих мест.
Отдых на пляже
Замок живописно расположен прямо на берегу лазурного Тирренского моря. У вас будет около 2 часов свободного времени для отдыха на небольшом пляже с чёрным вулканическим песком. Вы сможете позагорать, искупаться, насладиться идиллическими пейзажами и пообедать в рыбном ресторане.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira.
- Входной билет в замок (включает 5 музеев) оплачивается дополнительно: 8 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1251 туриста
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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