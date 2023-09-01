Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера

Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день

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Приглашаю в комбинированное путешествие, сочетающее погружение в историю и отдых на море. Вы осмотрите замок Санта-Севера, в старину принадлежавший влиятельным римским семьям.

Ракроете его многовековое прошлое и посетите расположенные в нём музеи: археологический, морской навигации, костюмов и другие. А потом отдохнёте на пляже на берегу Тирренского моря.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный замок Санта-Севера

Мы отправимся в средневековый замок Санта-Севера, возведённый в 10 веке. Я расскажу, какое отношение к нему имеет цивилизация этрусков, что находилось на его месте раньше, какую функцию он выполнял и какие известные люди в нём бывали. Сегодня в замке расположено 5 музеев, которые мы посетим. Вы увидите в них старинные костюмы, находки археологов, минералы и артефакты морской навигации. Всё это поможет вам получить объёмное представление об истории этих мест.

Отдых на пляже

Замок живописно расположен прямо на берегу лазурного Тирренского моря. У вас будет около 2 часов свободного времени для отдыха на небольшом пляже с чёрным вулканическим песком. Вы сможете позагорать, искупаться, насладиться идиллическими пейзажами и пообедать в рыбном ресторане.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira.
  • Входной билет в замок (включает 5 музеев) оплачивается дополнительно: 8 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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