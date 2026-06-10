Уединённое аббатство Тре Фонтане в окрестностях Вечного города затеряно среди кипарисов — вы узнаете, почему его называют одним из скрытых сокровищ Рима. При желании попробуете монастырский мёд или пиво.
А вторую половину дня мы проведём на берегу Тирренского моря с мягким песком и расслабленной атмосферой. Этот день подарит ощущение полной перезагрузки и умиротворения.
А вторую половину дня мы проведём на берегу Тирренского моря с мягким песком и расслабленной атмосферой. Этот день подарит ощущение полной перезагрузки и умиротворения.
Описание экскурсии
Дорога из Рима до аббатства Тре Фонтане займёт около 20 минут
Аббатство Тре Фонтане (около 1 часа)
- Мы окажемся в тихом зелёном уголке — старинном аббатстве, спрятанном в тени кипарисов и эвкалиптов. Здесь, по преданию, был обезглавлен апостол Павел, а на месте его казни возникли три источника
- Пройдём по территории аббатства, заглянем в три разные церкви и поговорим о святом Павле, ордене траппистов и святом Бенедикте
- При желании вы попробуете и приобретёте монастырскую продукцию: мёд, шоколад, ликёры и пиво, которые готовят сами монахи
От аббатства до пляжа Singita Miracle Beach ехать примерно 40–45 минут
Пляж Singita, Фреджене (около 4 часов)
- Мы проведём остаток дня в уютном уголке побережья с мягким песком, солёным ветром и расслабленной атмосферой
- Вы пообедаете с видом на море, позагораете, искупаетесь и погуляете по берегу. А как приятно устроиться с книгой в тени балдахина!
- Если решите остаться до вечера, то примете участие в местной традиции — в момент заката весь пляж аплодирует солнцу, прощаясь с ним до завтра
Обратный путь в Рим — около 45–60 минут в зависимости от трафика
Организационные детали
- Обед не входит в стоимость. Средний чек в прибрежном ресторане — €30–40 за чел.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с сопровождением профессионального водителя и гида
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 8) с доплатой €50 за каждого последующего
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 613 туристов
Я Наталия, историк искусств и магистр римского университета Ла Сапьенца. Влюбляю в Рим! Легко и просто рассказываю об истории и римской жизни во время нашей прогулки, окрашенной лёгким юмором и непринуждённой атмосферой. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Риме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный тур! все очень комфортно, интересно и гармонично! очень рекомендуем 🙂
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А
Маленький совет путешественникам- прихватите полотенца, все остальное на пляже -сервис кабаны, Кафе, атмосфера просто супер.
Кабаны в рабочие дни дешевле -50€, на уикенд 80€, если это важно по цене.
Монастырь- воскресенье не работает сувенирный магазинчик.
Место тишины и умиротворения.
Рекомендуем утром на пляж, днем в монастырь.
Кабаны в рабочие дни дешевле -50€, на уикенд 80€, если это важно по цене.
Монастырь- воскресенье не работает сувенирный магазинчик.
Место тишины и умиротворения.
Рекомендуем утром на пляж, днем в монастырь.
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П
Отличный выбор для тех, кто устал от пеших прогулок по городу. Организация отменная - в назначенное время Натали забрала нас от гостиницы вместе с водителем. По дороге увлекательно рассказывала о
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А
Натали отличный гид, организовала нестандартную программу, которая позволяет как прикоснуться к истории античного Рима так и вырваться из жаркого города на освежающий пляж, где нет большого скопления народа и при этом очень расслабляющая обстановка. Очень рекомендуем данную программу после длительного перелета!)
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А
Ну что можно написать про море! Море, это море:) По дороге к воде заехали в очень старое аббатство. Очень было интересно посмотреть на то, как строили первые православные храмы, очень
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Очень легкая и солнечная экскурсия)) достаточно, чтобы поймать римский морской вайб)
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