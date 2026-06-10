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интересная мини экскурсия с очень интересной историей гибели апостола.

Ну а затем на море. Пляж просто великолепный, всё обустроено на любой вкус и кошелек, вода замечательная, еда в ресторане супер! Вырваться из каменно-бетонного города на целый день к воде, это незабываемо. И всё это в сопровождении замечательных рассказов и историй. Наталья полностью подстраивалась под наши желания и потребности. Трансфер от и до гостиницы это вообще прелесть. По окончанию экскурсии порекомендовала пицерию, просто огонь!

Если вы устали от жары в городе, очень рекомендуем данную экскурсию.

Наталье еще раз большое спасибо и всего доброго!