Кастель-Гандольфо: папские апартаменты и билет в секретный сад

Выйдите из оживленной суеты Рима и отправьтесь в путешествие по идиллической сельской местности Италии. Вас ждут сапфировые воды озера Альбано, окружающего живописную деревню Кастель-Гандольфо.

Эта историческая жемчужина выросла вокруг летней резиденции Папы и стала настоящей сокровищницей, наполненной искусством и историей.
4.6
5 отзывов
Кастель-Гандольфо: папские апартаменты и билет в секретный сад
Кастель-Гандольфо: папские апартаменты и билет в секретный сад
Кастель-Гандольфо: папские апартаменты и билет в секретный сад
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание билета

Путешествие в идиллическую сельскую местность Италии

Убегите от суеты Рима и откройте для себя удивительные уголки итальянской деревни. Вы окажетесь у сапфировых вод озера Альбано, окруженного живописной деревней Кастель-Гандольфо. Это историческое место, где находится летняя резиденция Папы, является настоящей сокровищницей, полной искусства и истории.

Погружение в историю

Вернитесь во времени, посетив Папские апартаменты. Прогуляйтесь по 500-летней истории и насладитесь атмосферой частного святилища Папы. Представьте себе спокойные моменты в библиотеке, размышления в частной часовне и вид с балкона, где каждое летнее воскресенье звучит Ангелус.

Эксклюзивный доступ к Тайному саду

Получите уникальную возможность посетить Тайный сад — скрытую жемчужину на территории Папского дворца. Исследуйте сердце резиденции, включая летние кабинеты Папы. Каждая из семи уникальных комнат расскажет вам увлекательные истории о папской истории.

Важная информация для посетителей

Перед тем как отправиться в путешествие, обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Не забудьте взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Запрещено: носить шорты, а также брать с собой чемоданы и большие сумки.
  • Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и тех, кто использует инвалидные кресла.

Погрузитесь в атмосферу истории и красоты, открывая для себя этот удивительный уголок Италии!

ежедневно, 09:00-13:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18-99)€24
Детский (6-17)€12
Детский (0-5)€0

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Кастель-Гандольфо
  • Папские апартаменты
  • Тайный сад
Что включено
  • Входной билет в Секретный сад
  • Входной билет в Папские апартаменты
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Экскурсия
  • Транспорт до Кастель-Гандольфо
  • Аудиогид
Место начала и завершения?
Piazza della Libertà, 12, 00040 Castel Gandolfo RM
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 09:00-13:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
1
R
17 июл 2024
Во-первых, история, связанная с Кастель-Гандольфо, была потрясающей и очень интересной. Во-вторых, музейный опыт с аудиогидом был очень классным и стоил того, если вы любите историю и терпеливы — там было много всего, что нужно было сделать! И увидеть папские апартаменты и место, где живет Папа летом/весной, было потрясающе! Сад тоже был красивым… 100% рекомендую!
В
11 июл 2024
Прекрасное место, очень хорошо организованное.
П
10 июл 2024
Информация о прошлом и настоящем Папе была фактической и актуальной. Дворец и территория явно тщательно поддерживаются. Охранники очень бдительны и профессиональны. Я не знал о суровых испытаниях и жертвах местных
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жителей во время Второй мировой войны. Выставка о том периоде открыла мне глаза. Поскольку Папа там не живет, то, что нам сказали, было жилыми помещениями, кажется холодным и пустым. Я думаю, что добавление кухни и ванной, хотя это и прозаическая деталь, могло бы придать некоторую «жизнь», как эти комнаты придают другим историческим домам, превращенным в музеи.

И
5 июл 2024
Обязательно используйте это время для создания уникального момента. Историческое место с большой харизмой. Персонал папской резиденции очень дружелюбный. Сообщение между Римом Термини и Кастель-Гандольфо фантастическое и очень удобное, поезда ходят вовремя.
А
1 июл 2024
Было здорово пройтись по всем комнатам. Обидно было, что в комнате с фотографиями последних пап нас попросили пройти дальше… видимо мы должны были остаться с группой… хотя мы не имели никакого отношения к идущим впереди людям нас.

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