Эта историческая жемчужина выросла вокруг летней резиденции Папы и стала настоящей сокровищницей, наполненной искусством и историей.
Описание билета
Путешествие в идиллическую сельскую местность Италии
Убегите от суеты Рима и откройте для себя удивительные уголки итальянской деревни. Вы окажетесь у сапфировых вод озера Альбано, окруженного живописной деревней Кастель-Гандольфо. Это историческое место, где находится летняя резиденция Папы, является настоящей сокровищницей, полной искусства и истории.
Погружение в историю
Вернитесь во времени, посетив Папские апартаменты. Прогуляйтесь по 500-летней истории и насладитесь атмосферой частного святилища Папы. Представьте себе спокойные моменты в библиотеке, размышления в частной часовне и вид с балкона, где каждое летнее воскресенье звучит Ангелус.
Эксклюзивный доступ к Тайному саду
Получите уникальную возможность посетить Тайный сад — скрытую жемчужину на территории Папского дворца. Исследуйте сердце резиденции, включая летние кабинеты Папы. Каждая из семи уникальных комнат расскажет вам увлекательные истории о папской истории.
Важная информация для посетителей
Перед тем как отправиться в путешествие, обратите внимание на следующие рекомендации:
- Не забудьте взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Запрещено: носить шорты, а также брать с собой чемоданы и большие сумки.
- Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и тех, кто использует инвалидные кресла.
Погрузитесь в атмосферу истории и красоты, открывая для себя этот удивительный уголок Италии!
ежедневно, 09:00-13:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€24
|Детский (6-17)
|€12
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Кастель-Гандольфо
- Папские апартаменты
- Тайный сад
Что включено
- Входной билет в Секретный сад
- Входной билет в Папские апартаменты
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Экскурсия
- Транспорт до Кастель-Гандольфо
- Аудиогид