Выйдите из оживленной суеты Рима и отправьтесь в путешествие по идиллической сельской местности Италии. Вас ждут сапфировые воды озера Альбано, окружающего живописную деревню Кастель-Гандольфо. Эта историческая жемчужина выросла вокруг летней резиденции Папы и стала настоящей сокровищницей, наполненной искусством и историей.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Путешествие в идиллическую сельскую местность Италии

Убегите от суеты Рима и откройте для себя удивительные уголки итальянской деревни. Вы окажетесь у сапфировых вод озера Альбано, окруженного живописной деревней Кастель-Гандольфо. Это историческое место, где находится летняя резиденция Папы, является настоящей сокровищницей, полной искусства и истории.

Погружение в историю

Вернитесь во времени, посетив Папские апартаменты. Прогуляйтесь по 500-летней истории и насладитесь атмосферой частного святилища Папы. Представьте себе спокойные моменты в библиотеке, размышления в частной часовне и вид с балкона, где каждое летнее воскресенье звучит Ангелус.

Эксклюзивный доступ к Тайному саду

Получите уникальную возможность посетить Тайный сад — скрытую жемчужину на территории Папского дворца. Исследуйте сердце резиденции, включая летние кабинеты Папы. Каждая из семи уникальных комнат расскажет вам увлекательные истории о папской истории.

Важная информация для посетителей

Перед тем как отправиться в путешествие, обратите внимание на следующие рекомендации:

Не забудьте взять с собой: паспорт или удостоверение личности.

паспорт или удостоверение личности. Запрещено: носить шорты, а также брать с собой чемоданы и большие сумки.

носить шорты, а также брать с собой чемоданы и большие сумки. Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и тех, кто использует инвалидные кресла.

Погрузитесь в атмосферу истории и красоты, открывая для себя этот удивительный уголок Италии!