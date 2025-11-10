Отправиться туда, где вулканическое озеро отражает бескрайнее небо и пахнет земляникой
Что вы представляете себе, когда слышите слово «замок»? Величественные, холодные стены, мрачные портреты и призраки? Римские замки разрушают все стереотипы, ведь так называют очаровательный пригород Вечного города. Это будет день, наполненный красивыми историями и пейзажами. А ещё — вкусными открытиями! Заинтригованы? Тогда собирайтесь!
Наше путешествие начинается по-королевски — с одной из древнейших римских трасс. Камни здесь помнят шаги легионеров, купцов и паломников.
Неми — земляничная сказка
Очаровательный крошечный Неми — родина самой ароматной земляники Италии. Посидим на террасе с чашечкой кофе или бокалом просекко и корзинкой ягод с космическим видом на вулканическое озеро.
Кастель-Гандольфо — в гостях у Папы
В этом живописном городке на берегу озера Альбано находится летняя резиденция понтифика. Ещё недавно дворец был недоступен простым смертным, а теперь — можно пройтись по его залам. Это место вдохновляет и опьяняет своей красотой.
Обед с видом на озеро
При желании остановимся в аутентичном ресторане, чтобы оценить идеологию местной кухни — ни дня без наслаждения! Сыры, фетучини, молочный поросёнок — любое блюдо учит главному умению — быть счастливым здесь и сейчас.
Парк акведуков
На обратном пути прикоснёмся к великому прошлому — заглянем в парк, где под открытым небом возвышаются древнеримские акведуки. Эти гиганты будто сошли со страниц учебников истории.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто Mercedes
Время в пути — не более часа в одну сторону
Дополнительно оплачивается входной билет в резиденцию — €12 за чел., а также угощения и напитки
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Риме
Приветствую всех любителей ярких путешествий!
Меня зовут Мария, я — лицензированный гид и переводчик в Италии.
С 2015 года я влюбляю в эту темпераментную и потрясающую страну людей, приезжающих со всех 5 читать дальше
континентов.
Независимо от того, будет ли это ваше первое или же сто первое посещение Италии, я готова предложить широчайший спектр экскурсий и маршрутов, которые помогут познакомиться с настоящей Италией и итальянцами.
Архитектурные красоты, невероятные виды, шедевры мировой культуры, настоящая итальянская кухня и знаменитые вина ждут вас!
Я готова предложить вам необычные, интересные программы и маршруты, которые сделают ярким ваше путешествие!