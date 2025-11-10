Что вы представляете себе, когда слышите слово «замок»? Величественные, холодные стены, мрачные портреты и призраки? Римские замки разрушают все стереотипы, ведь так называют очаровательный пригород Вечного города. Это будет день, наполненный красивыми историями и пейзажами. А ещё — вкусными открытиями! Заинтригованы? Тогда собирайтесь!

Описание экскурсии

«Царица дорог» — Аппиева дорога

Наше путешествие начинается по-королевски — с одной из древнейших римских трасс. Камни здесь помнят шаги легионеров, купцов и паломников.

Неми — земляничная сказка

Очаровательный крошечный Неми — родина самой ароматной земляники Италии. Посидим на террасе с чашечкой кофе или бокалом просекко и корзинкой ягод с космическим видом на вулканическое озеро.

Кастель-Гандольфо — в гостях у Папы

В этом живописном городке на берегу озера Альбано находится летняя резиденция понтифика. Ещё недавно дворец был недоступен простым смертным, а теперь — можно пройтись по его залам. Это место вдохновляет и опьяняет своей красотой.

Обед с видом на озеро

При желании остановимся в аутентичном ресторане, чтобы оценить идеологию местной кухни — ни дня без наслаждения! Сыры, фетучини, молочный поросёнок — любое блюдо учит главному умению — быть счастливым здесь и сейчас.

Парк акведуков

На обратном пути прикоснёмся к великому прошлому — заглянем в парк, где под открытым небом возвышаются древнеримские акведуки. Эти гиганты будто сошли со страниц учебников истории.

