Вы пройдёте по главным памятникам античного Рима с аудиогидом.
Истории гладиаторов, императоров и рождения Вечного города помогут взглянуть на Колизей, Форум и Палатин по-новому. Гуляйте в своём темпе в течение дня и возвращайтесь к понравившимся местам.
Истории гладиаторов, императоров и рождения Вечного города помогут взглянуть на Колизей, Форум и Палатин по-новому. Гуляйте в своём темпе в течение дня и возвращайтесь к понравившимся местам.
Описание билета
Вы пройдёте по классическому маршруту античного Рима в комфортном темпе:
Колизей — главная арена гладиаторских боёв. Здесь сохранились трибуны, рассчитанные на 50 тысяч зрителей, и подземные помещения, в которых готовили представления.
Римский форум — политическое и общественное сердце Древнего Рима с храмами, триумфальными арками и местами, где выступали Цезарь и Цицерон.
Палатинский холм — место, где, по легенде, родился Рим. Вы увидите руины императорских дворцов и панорамы Колизея и Форума.
И узнаете:
- как проходили гладиаторские бои, морские сражения и другие зрелища в Колизее
- как была устроена политическая и повседневная жизнь Римского форума
- как жили первые римские императоры
Организационные детали
- В билет входит: билеты без очереди в Колизей, Римский форум и Палатинский холм, аудиогид на русском языке
- Билеты действуют весь день только на Римский форум и Палатинский холм — вы можете находиться на этих территориях сколько угодно
в будние дни в 09:30, 10:30, 12:00, 13:45, 15:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Колизей»
Когда и как рано покупать?
Когда: в будние дни в 09:30, 10:30, 12:00, 13:45, 15:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Драгомир — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1182 туристов
Я основатель групповых экскурсий в Колизей и с любовью занимаюсь этим делом с 2010 года. За это время я провёл множество экскурсий вместе со своими коллегами и помог тысячам людей прикоснуться к истории Древнего Рима. Я искренне люблю своё дело и стараюсь, чтобы каждая экскурсия была не просто прогулкой по руинам, а настоящим путешествием во времени.
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