Вы пройдёте по главным памятникам античного Рима с аудиогидом. Истории гладиаторов, императоров и рождения Вечного города помогут взглянуть на Колизей, Форум и Палатин по-новому. Гуляйте в своём темпе в течение дня и возвращайтесь к понравившимся местам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание билета

Вы пройдёте по классическому маршруту античного Рима в комфортном темпе:

Колизей — главная арена гладиаторских боёв. Здесь сохранились трибуны, рассчитанные на 50 тысяч зрителей, и подземные помещения, в которых готовили представления.

Римский форум — политическое и общественное сердце Древнего Рима с храмами, триумфальными арками и местами, где выступали Цезарь и Цицерон.

Палатинский холм — место, где, по легенде, родился Рим. Вы увидите руины императорских дворцов и панорамы Колизея и Форума.

И узнаете:

как проходили гладиаторские бои, морские сражения и другие зрелища в Колизее

как была устроена политическая и повседневная жизнь Римского форума

как жили первые римские императоры

Организационные детали