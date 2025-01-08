Вы узнаете, почему Рим возник именно здесь — на перекрёстке этрусской и греческой цивилизаций, и рассмотрите причины его неожиданного падения и вдохновляющего возрождения. Увидите главные и скрытые достопримечательности и по желанию попробуете аутентичную кухню.
Описание экскурсии
Колизей. Здесь проводили гладиаторские бои и другие массовые мероприятия. Вы представите, как выглядели эти грандиозные зрелища, и поймёте, почему величественная постройка дошла до наших дней именно в таком виде.
Римский форум — сердце старинного города, где была сосредоточена общественная и политическая жизнь. Вы увидите руины храмов и базилик, узнаете историю Форума Цезаря и Форума Августа и ощутите масштаб империи.
Капитолийский холм — один из семи холмов Рима. Здесь находится одноимённая площадь, спроектированная Микеланджело, а на ней — памятники, символизирующие силу и могущество города.
Площадь Венеции — важный транспортный и исторический узел города. Тут возвышается впечатляющий монумент Витторио Эмануэле II, посвящённый объединённой Италии. А ещё здесь расположена одна из лучших видовых площадок Рима.
Театр Марчелло — старший брат Колизея, построенный в 1 веке до н. э. У его стен мы поговорим о семье Августа и нравах древних римлян.
Римское гетто с богатой историей, основанное в 1555 году. Вы прогуляетесь по узким улочкам и по желанию попробуете традиционную еврейско-римскую кухню.
Главная церковь доминиканцев, где вы полюбуетесь работой Микеланджело, а ещё поймёте разницу между искусством эпохи Возрождения и барокко. Мы поговорим о главных гениях этих периодов и их роли в расцвете Рима.
Пантеон — храм всех богов, ставший католической церковью и местом захоронения Рафаэля, королевы Маргариты и других известных людей. Я расскажу, почему именно Рафаэль стал любимчиком римских пап и суперзвездой Рима ещё при жизни.
Иезуитская церковь с расписанным 400 лет назад в стиле 3D потолком. Вы послушаете удивительную историю создания могущественного ордена римской церкви.
Фонтан Треви. Загадайте желание и бросьте в воду монетку — оно точно сбудется. Если проголодались, перекусите типичными римскими блюдами неподалёку от фонтана.
Площадь Навона — шедевр эпохи барокко. Вы услышите о талантливых архитекторах Бернини и Борромини и полюбуетесь их работами. А ещё заглянете в церковь с произведениями Караваджо и поймёте, почему его искусство считают гениальным.
Замок Святого Ангела. Я расскажу легенду об этом месте и покажу, где скрывается тайный коридор, который спас жизнь папе.
Великий Ватикан — центр и исток христианской веры, триумф великого периода расцвета папского государства. Мы обсудим, почему личная охрана папы — швейцарская гвардия, и поговорим о роли искусства как пропаганды и его влиянии на историю и культуру Рима.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно и по желанию.
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Отзывы и рейтинг
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Я искала содержательную экскурсию по основным знаковым местам Рима, хотела заинтересовать детей, 12 и 6 лет, в основном старшую))
Все прошло на одном дыхании, мы все в восторге, дочь-подросток