Добро пожаловать в Рим! От Колизея до Ватикана — вместе мы погрузимся в историю и архитектуру города и проследим его эволюцию. Вы узнаете, почему Рим возник именно здесь — на перекрёстке этрусской и греческой цивилизаций, и рассмотрите причины его неожиданного падения и вдохновляющего возрождения. Увидите главные и скрытые достопримечательности и по желанию попробуете аутентичную кухню.

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Описание экскурсии

Колизей. Здесь проводили гладиаторские бои и другие массовые мероприятия. Вы представите, как выглядели эти грандиозные зрелища, и поймёте, почему величественная постройка дошла до наших дней именно в таком виде.

Римский форум — сердце старинного города, где была сосредоточена общественная и политическая жизнь. Вы увидите руины храмов и базилик, узнаете историю Форума Цезаря и Форума Августа и ощутите масштаб империи.

Капитолийский холм — один из семи холмов Рима. Здесь находится одноимённая площадь, спроектированная Микеланджело, а на ней — памятники, символизирующие силу и могущество города.

Площадь Венеции — важный транспортный и исторический узел города. Тут возвышается впечатляющий монумент Витторио Эмануэле II, посвящённый объединённой Италии. А ещё здесь расположена одна из лучших видовых площадок Рима.

Театр Марчелло — старший брат Колизея, построенный в 1 веке до н. э. У его стен мы поговорим о семье Августа и нравах древних римлян.

Римское гетто с богатой историей, основанное в 1555 году. Вы прогуляетесь по узким улочкам и по желанию попробуете традиционную еврейско-римскую кухню.

Главная церковь доминиканцев, где вы полюбуетесь работой Микеланджело, а ещё поймёте разницу между искусством эпохи Возрождения и барокко. Мы поговорим о главных гениях этих периодов и их роли в расцвете Рима.

Пантеон — храм всех богов, ставший католической церковью и местом захоронения Рафаэля, королевы Маргариты и других известных людей. Я расскажу, почему именно Рафаэль стал любимчиком римских пап и суперзвездой Рима ещё при жизни.

Иезуитская церковь с расписанным 400 лет назад в стиле 3D потолком. Вы послушаете удивительную историю создания могущественного ордена римской церкви.

Фонтан Треви. Загадайте желание и бросьте в воду монетку — оно точно сбудется. Если проголодались, перекусите типичными римскими блюдами неподалёку от фонтана.

Площадь Навона — шедевр эпохи барокко. Вы услышите о талантливых архитекторах Бернини и Борромини и полюбуетесь их работами. А ещё заглянете в церковь с произведениями Караваджо и поймёте, почему его искусство считают гениальным.

Замок Святого Ангела. Я расскажу легенду об этом месте и покажу, где скрывается тайный коридор, который спас жизнь папе.

Великий Ватикан — центр и исток христианской веры, триумф великого периода расцвета папского государства. Мы обсудим, почему личная охрана папы — швейцарская гвардия, и поговорим о роли искусства как пропаганды и его влиянии на историю и культуру Рима.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно и по желанию.