Увидеть Рим с историком искусств

Побродить по форумам и гетто, увидеть шедевры Микеланджело и Караваджо и полюбить Вечный город
Добро пожаловать в Рим! От Колизея до Ватикана — вместе мы погрузимся в историю и архитектуру города и проследим его эволюцию.

Вы узнаете, почему Рим возник именно здесь — на перекрёстке этрусской и греческой цивилизаций, и рассмотрите причины его неожиданного падения и вдохновляющего возрождения. Увидите главные и скрытые достопримечательности и по желанию попробуете аутентичную кухню.
5
4 отзыва
Увидеть Рим с историком искусств
Увидеть Рим с историком искусств
Увидеть Рим с историком искусств
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Колизей. Здесь проводили гладиаторские бои и другие массовые мероприятия. Вы представите, как выглядели эти грандиозные зрелища, и поймёте, почему величественная постройка дошла до наших дней именно в таком виде.

Римский форум — сердце старинного города, где была сосредоточена общественная и политическая жизнь. Вы увидите руины храмов и базилик, узнаете историю Форума Цезаря и Форума Августа и ощутите масштаб империи.

Капитолийский холм — один из семи холмов Рима. Здесь находится одноимённая площадь, спроектированная Микеланджело, а на ней — памятники, символизирующие силу и могущество города.

Площадь Венеции — важный транспортный и исторический узел города. Тут возвышается впечатляющий монумент Витторио Эмануэле II, посвящённый объединённой Италии. А ещё здесь расположена одна из лучших видовых площадок Рима.

Театр Марчелло — старший брат Колизея, построенный в 1 веке до н. э. У его стен мы поговорим о семье Августа и нравах древних римлян.

Римское гетто с богатой историей, основанное в 1555 году. Вы прогуляетесь по узким улочкам и по желанию попробуете традиционную еврейско-римскую кухню.

Главная церковь доминиканцев, где вы полюбуетесь работой Микеланджело, а ещё поймёте разницу между искусством эпохи Возрождения и барокко. Мы поговорим о главных гениях этих периодов и их роли в расцвете Рима.

Пантеон — храм всех богов, ставший католической церковью и местом захоронения Рафаэля, королевы Маргариты и других известных людей. Я расскажу, почему именно Рафаэль стал любимчиком римских пап и суперзвездой Рима ещё при жизни.

Иезуитская церковь с расписанным 400 лет назад в стиле 3D потолком. Вы послушаете удивительную историю создания могущественного ордена римской церкви.

Фонтан Треви. Загадайте желание и бросьте в воду монетку — оно точно сбудется. Если проголодались, перекусите типичными римскими блюдами неподалёку от фонтана.

Площадь Навона — шедевр эпохи барокко. Вы услышите о талантливых архитекторах Бернини и Борромини и полюбуетесь их работами. А ещё заглянете в церковь с произведениями Караваджо и поймёте, почему его искусство считают гениальным.

Замок Святого Ангела. Я расскажу легенду об этом месте и покажу, где скрывается тайный коридор, который спас жизнь папе.

Великий Ватикан — центр и исток христианской веры, триумф великого периода расцвета папского государства. Мы обсудим, почему личная охрана папы — швейцарская гвардия, и поговорим о роли искусства как пропаганды и его влиянии на историю и культуру Рима.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно и по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Maxim
8 янв 2025
Экскурсия прошла на удивление легко несмотря на большое количество времени и длину экскурсии посмотрели много достопримечательностей и все было адаптировано под наши запросы очень гибкий человек огромное спасибо за экскурсию понравилось абсолютно всем и всё
Елена
28 дек 2024
Невероятная экскурсия с невероятной Натали! Оочень рада, что вы стали нашим проводником в мир Рима!
Сердечная благодарность.
И бесконечные рекомендации!
Л
5 ноя 2024
Наталья прекрасный гид. Мы были в восторге. Она так рассказывает обо всём, что можно бесконечно слушать. Мы узнали о Риме очень много за несколько часов (историю., искуство, еда,транспорт и т. д).
Е
7 окт 2024
Прекрасно, великолепно, браво!!!
Я искала содержательную экскурсию по основным знаковым местам Рима, хотела заинтересовать детей, 12 и 6 лет, в основном старшую))
Все прошло на одном дыхании, мы все в восторге, дочь-подросток
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под впечатлением)) супруг, любитель содержательных рассказов и фактов, доволен)
Очень переживала, что младшая устанет, но нет, экскурсия спланирована очень грамотно, медленно, с остановками и рассказами двигались по маршруту, я не поверила глазам, когда увидела какое расстояние мы прошли и не заметили!
Рекомендую однозначно и без сомнений!
Наталья очень грамотный экскурсовод, прекрасный рассказчик и просто приятный и располагающий к себе человек!
Благодарю!!!

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