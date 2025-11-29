Прогуливаясь по нарядным улицам и площадям Вечного города, вы окунётесь в историю главного праздника мира — Нового года — рядом с тем местом, в котором он был рождён. Узнаете, как его встречали в древности, когда Рим начал отмечать Рождество и как справляют оба этих праздника современные итальянцы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Площадь Венеции и Капитолийский холм. У памятника первому королю Италии и величественного Алтаря Отечества поговорим о том, как отмечали начало года в Древнем Риме.

Площадь Навона, рождественская ярмарка «Бефана», фонтаны Четырёх рек и Мавра, выступления уличных артистов. Обсудим главные символы итальянского Рождества и отведём время на покупку сувениров и сладостей.

Пантеон. Выясним, как римские праздники повлияли на христианские, почему дата Рождества была установлена 25 декабря и какое отношение к этому имеют древние сатурналии.

Нарядные улицы и площади района Сан-Луиджи-дей-Франчези. Поговорим о вкусных традициях! Вы послушаете про обязательные блюда праздничного стола: чечевицу на удачу, свинину и сладкий рождественский кекс «Панеттоне».

Площадь Испании и Испанская лестница, украшенная гирляндами и цветами. Мы обсудим современные обычаи: например, почему итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи и носят красное бельё.

Новогоднее волшебство. Вы узнаете, как гадание связано с основанием Рима и как узнавали судьбу древние римляне. А затем сами погадаете с помощью магического шара на площадке, откуда открывается прекрасный вид на Рим. И кинете монетку в фонтан Треви, чтобы исполнилось ваше заветное желание.

Организационные детали