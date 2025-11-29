Побывать на ярмарке «Бефана» и погадать на смотровой с волшебным видом на город
Прогуливаясь по нарядным улицам и площадям Вечного города, вы окунётесь в историю главного праздника мира — Нового года — рядом с тем местом, в котором он был рождён.
Узнаете, как его встречали в древности, когда Рим начал отмечать Рождество и как справляют оба этих праздника современные итальянцы.
Описание экскурсии
Площадь Венеции и Капитолийский холм. У памятника первому королю Италии и величественного Алтаря Отечества поговорим о том, как отмечали начало года в Древнем Риме.
Площадь Навона, рождественская ярмарка «Бефана», фонтаны Четырёх рек и Мавра, выступления уличных артистов. Обсудим главные символы итальянского Рождества и отведём время на покупку сувениров и сладостей.
Пантеон. Выясним, как римские праздники повлияли на христианские, почему дата Рождества была установлена 25 декабря и какое отношение к этому имеют древние сатурналии.
Нарядные улицы и площади района Сан-Луиджи-дей-Франчези. Поговорим о вкусных традициях! Вы послушаете про обязательные блюда праздничного стола: чечевицу на удачу, свинину и сладкий рождественский кекс «Панеттоне».
Площадь Испании и Испанская лестница, украшенная гирляндами и цветами. Мы обсудим современные обычаи: например, почему итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи и носят красное бельё.
Новогоднее волшебство. Вы узнаете, как гадание связано с основанием Рима и как узнавали судьбу древние римляне. А затем сами погадаете с помощью магического шара на площадке, откуда открывается прекрасный вид на Рим. И кинете монетку в фонтан Треви, чтобы исполнилось ваше заветное желание.
Организационные детали
Из дополнительных расходов — покупка сладостей и монетка в фонтан Треви (всё по желанию)
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 7647 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!