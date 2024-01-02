3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Узнать, как Вечный город отмечает праздник, и увидеть главную ёлку в Ватикане
Начало: Возле метро Ottaviano
«Увидим замок Святого Ангела, откуда обычно в новогоднюю ночь запускают праздничный салют»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
€55 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
«Какое же Рождество без угощений»
11 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
€225 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская сказка в Риме
На прогулке по центру познакомиться с праздничными традициями Италии и узнать, что такое презепе
«Что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы он был счастливым»
Завтра в 17:00
6 ноя в 17:00
от €200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 января 2024Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!
- ММария2 января 2024Огромная благодарность нашему экскурсоводу- знания и умения донести информацию на высшем уровне! Прекрасный русский язык, богатый интересный и понятный!!!
- ААйнур26 декабря 2023Спасибо большое, очень понравилось!
- ААнна27 декабря 2019Смело обращайтесь к Анне, я даже не знаю что именно отметить как наиболее понравившееся:) вот всё понравилось! Про особенности: возможность
- ААлександра10 декабря 2018Сказать что на Экскурсии с Анной было интересно-ничего не сказать. Если Вы предпочитаете ум глупости,энергию сухим цифрам и авантюризм соблюдению
- ТТатьяна9 января 2018Аня - отличный гид. Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на то что она длилась целый день, мы никапельки не устали
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Новогодние 2025»
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Сейчас в Риме в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 225. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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