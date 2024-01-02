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и не были перегружины потоками информации, так как Аня очень легко и с юмором говорит о серьезных исторических событиях и датах и ни в коем случае не навязывает свою точку зрения, что очень часто случается в гидами. Также Аня смогла показать нам скрытые от туристического потока места и кафешки, которые самостоятельно отыскать очень сложно. Я не первый раз в Риме, но благадаря Ане только в этот раз смогла хоть немного его понять и однозначно полюбить) Если вам нужна интресная и небанальная экскурсия по Риму, то обращайтесь к Ане, она однозначно оправдает ваши ожидания!