Встречаем Новый Год 2025 в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Риме на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Пешая
3 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Узнать, как Вечный город отмечает праздник, и увидеть главную ёлку в Ватикане
Начало: Возле метро Ottaviano
«Увидим замок Святого Ангела, откуда обычно в новогоднюю ночь запускают праздничный салют»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
55 за человека
Рим с нуля: рождественские истории
Пешая
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
«Какое же Рождество без угощений»
11 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
225 за всё до 2 чел.
Рождественская сказка в Риме
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская сказка в Риме
На прогулке по центру познакомиться с праздничными традициями Италии и узнать, что такое презепе
«Что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы он был счастливым»
Завтра в 17:00
6 ноя в 17:00
от 200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 января 2024
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!
    Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой
  • М
    Мария
    2 января 2024
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Огромная благодарность нашему экскурсоводу- знания и умения донести информацию на высшем уровне! Прекрасный русский язык, богатый интересный и понятный!!!
  • А
    Айнур
    26 декабря 2023
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Спасибо большое, очень понравилось!
  • А
    Анна
    27 декабря 2019
    Рим с нуля: рождественские истории
    Смело обращайтесь к Анне, я даже не знаю что именно отметить как наиболее понравившееся:) вот всё понравилось! Про особенности: возможность
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    быстро перестроить ход экскурсии под обстоятельства; умение работать с детьми (без заигрывания, очень здоровое общение, с пользой при том); множество интересных фактов; «особенные» места - вишенки на этом прекрасном торте:) Анна, большое спасибо!

  • А
    Александра
    10 декабря 2018
    Рим с нуля: рождественские истории
    Сказать что на Экскурсии с Анной было интересно-ничего не сказать. Если Вы предпочитаете ум глупости,энергию сухим цифрам и авантюризм соблюдению
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    правил-Вам к Анне. Любовь к Вечному городу -это то,чем Вы заразитесь от Анны. Здорово, что есть люди искренне влюблённые в свою работу, ищущие нестандартные решения и готовые делиться этим. Спасибо Анне за этот Чудесный день.

  • Т
    Татьяна
    9 января 2018
    Рим с нуля: рождественские истории
    Аня - отличный гид. Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на то что она длилась целый день, мы никапельки не устали
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    и не были перегружины потоками информации, так как Аня очень легко и с юмором говорит о серьезных исторических событиях и датах и ни в коем случае не навязывает свою точку зрения, что очень часто случается в гидами. Также Аня смогла показать нам скрытые от туристического потока места и кафешки, которые самостоятельно отыскать очень сложно. Я не первый раз в Риме, но благадаря Ане только в этот раз смогла хоть немного его понять и однозначно полюбить) Если вам нужна интресная и небанальная экскурсия по Риму, то обращайтесь к Ане, она однозначно оправдает ваши ожидания!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Новогодние 2025»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в ноябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 225. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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