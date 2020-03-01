Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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  4. Мраморный каскад и озеро Пьедилуко

Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера

Ирина
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Ирина – ваш гид
Мраморный каскад — зрелище впечатляющее и прекрасное, а озеро Пьедилуко — почти мистическое место удивительной красоты.

Мы отправимся в Убрию, зеленый уголок Италии, чтобы насладиться этими достопримечательностями.

Вы увидите все уровни водопада, прокатитесь на пароме по спокойным водам Пеьдилуко и попробуете традиционную кухню в местом ресторане.

А если пожелаете, мы задержимся вечером и полюбуемся живописным закатом на озере.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
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Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко

Что вас ожидает

Творение человека
Мраморный каскад появился искусственным способом еще до нашей эры. Особую популярность он приобрел в 18-м веке, когда стал частью Гранд-тура — культурной поездки аристократов в завершение учебы. Писатели и художники восхищались им, а радуга над водопадом считалась одним из чудес света. Я расскажу историю и легенды, связанные с этим местом. Мы поднимемся по тропинке вдоль каскада, посетим смотровые площадки и павильоны и полюбуемся на водопад с разных ракурсов. А еще вы сможете заглянуть в грот Влюбленных и оказаться на балкончике совсем рядом с потоками воды.

Живописные пейзажи
После мы отправимся к озеру Пьедилуко, чтобы прокатиться на пароме и полюбоваться видом с воды. Окружают озеро удивительно симметричные пирамидальные холмы — я расскажу, как объясняют это явление ученые и откуда здесь могли взяться подземные тоннели. Пообедать предлагаю в ресторане на противоположном берегу — здесь подают традиционные блюда из местных продуктов и рыбы. А после мы вернемся в селение и погуляем по его улочкам, заглянем в старинные церкви и поговорим об истории средневековой Италии, о традициях и местных жителях.

Организационные детали

  • В стоимость не входит обед, прогулка на катере и трансфер.
  • Входные билеты на территорию каскада также приобретаются отдельно: 10 евро для взрослых и 7 евро для детей от 5 до 10 лет.
  • Можно значительно сэкономить расходы на трансфер, если у вас будет своя или арендованная машина. Если нет — пожалуйста, напишите заранее, чтобы я урегулировала этот вопрос и сообщила вам точную стоимость трансфера.
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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