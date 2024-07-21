Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Мои заказы

Мраморный каскад и озеро Пьедилуко

Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Мраморный каскад — зрелище впечатляющее и прекрасное, а озеро Пьедилуко — почти мистическое место удивительной красоты. Мы отправимся в Убрию, зелёный уголок Италии, чтобы насладиться этими достопримечательностями.

Вы увидите все уровни водопада, прокатитесь на пароме по спокойным водам Пеьдилуко и попробуете традиционную кухню в местом ресторане. А если пожелаете, мы задержимся вечером и полюбуемся живописным закатом на озере.
5
1 отзыв
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко

Описание экскурсии

Творение человека

Мраморный каскад появился искусственным способом ещё до нашей эры. Особую популярность он приобрёл в 18-м веке, когда стал частью Гранд-тура — культурной поездки аристократов в завершение учёбы. Писатели и художники восхищались им, а радуга над водопадом считалась одним из чудес света. Я расскажу историю и легенды, связанные с этим местом. Мы поднимемся по тропинке вдоль каскада, посетим смотровые площадки и павильоны и полюбуемся на водопад с разных ракурсов. А ещё вы сможете заглянуть в грот Влюблённых и оказаться на балкончике совсем рядом с потоками воды.

Живописные пейзажи

После мы отправимся к озеру Пьедилуко, чтобы прокатиться на пароме и полюбоваться видом с воды. Окружают озеро удивительно симметричные пирамидальные холмы — я расскажу, как объясняют это явление учёные и откуда здесь могли взяться подземные тоннели. Пообедать предлагаю в ресторане на противоположном берегу — здесь подают традиционные блюда из местных продуктов и рыбы. А после мы вернёмся в селение и погуляем по его улочкам, заглянем в старинные церкви и поговорим об истории средневековой Италии, о традициях и местных жителях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira
  • Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке с гидом. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)
  • Начало экскурсии в Терни. Добраться из Рима можно с вокзала Термини на поезде, уходящем в 9:30. Стоимость билета 8.65 евро/чел. Также можно доехать до Поджо-Миртетo с вокзала Тибуртина в 8:16 или 8:46. Стоимость билета 3 евро. Время в пути в обоих случаях составит 1 час
  • В стоимость не входит обед и прогулка на катере
  • Входные билеты на территорию каскада также приобретаются отдельно: 10 евро для взрослых и 7 евро для детей от 5 до 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Терни или Поджо-Миртето
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
читать дальшеуменьшить

музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий день оказаться рядом с водопадами, попадая в водяное «облако».
Затем озеро среди необыкновенной красоты гор, тихий спокойный городок с лодочками и вкусной едой.
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Мраморный каскад и озеро Пьедилуко»

Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Пешая
3 часа
-
13%
208 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
9 авг в 19:30
€34€39 за человека
Тайны и легенды пяти районов
Пешая
3 часа
-
20%
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды пяти районов
Индивидуальная экскурсия по Риму, раскрывающая тайны пяти районов, где легенды и истории оживают на каждом шагу, оставляя незабываемые впечатления
Начало: На Piazza Venezia
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
от €140€175 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в Кастель Гандольфо и Неми
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 2 городка на берегах вулканических озёр, искупаться и попробовать местные лакомства
11 авг в 14:00
12 авг в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Ватикан как захватывающий роман
Пешая
3 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ватикан как захватывающий роман
С интригами, скандалами и тайными страстями пап
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €160 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €380 за экскурсию