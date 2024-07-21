Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Мраморный каскад — зрелище впечатляющее и прекрасное, а озеро Пьедилуко — почти мистическое место удивительной красоты. Мы отправимся в Убрию, зелёный уголок Италии, чтобы насладиться этими достопримечательностями.
Вы увидите все уровни водопада, прокатитесь на пароме по спокойным водам Пеьдилуко и попробуете традиционную кухню в местом ресторане. А если пожелаете, мы задержимся вечером и полюбуемся живописным закатом на озере.
Мраморный каскад появился искусственным способом ещё до нашей эры. Особую популярность он приобрёл в 18-м веке, когда стал частью Гранд-тура — культурной поездки аристократов в завершение учёбы. Писатели и художники восхищались им, а радуга над водопадом считалась одним из чудес света. Я расскажу историю и легенды, связанные с этим местом. Мы поднимемся по тропинке вдоль каскада, посетим смотровые площадки и павильоны и полюбуемся на водопад с разных ракурсов. А ещё вы сможете заглянуть в грот Влюблённых и оказаться на балкончике совсем рядом с потоками воды.
Живописные пейзажи
После мы отправимся к озеру Пьедилуко, чтобы прокатиться на пароме и полюбоваться видом с воды. Окружают озеро удивительно симметричные пирамидальные холмы — я расскажу, как объясняют это явление учёные и откуда здесь могли взяться подземные тоннели. Пообедать предлагаю в ресторане на противоположном берегу — здесь подают традиционные блюда из местных продуктов и рыбы. А после мы вернёмся в селение и погуляем по его улочкам, заглянем в старинные церкви и поговорим об истории средневековой Италии, о традициях и местных жителях.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira
Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке с гидом. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)
Начало экскурсии в Терни. Добраться из Рима можно с вокзала Термини на поезде, уходящем в 9:30. Стоимость билета 8.65 евро/чел. Также можно доехать до Поджо-Миртетo с вокзала Тибуртина в 8:16 или 8:46. Стоимость билета 3 евро. Время в пути в обоих случаях составит 1 час
В стоимость не входит обед и прогулка на катере
Входные билеты на территорию каскада также приобретаются отдельно: 10 евро для взрослых и 7 евро для детей от 5 до 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Терни или Поджо-Миртето
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это читать дальшеуменьшить
музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Спасибо Ирине за чудесную поездку. Это не экскурсия, а поездка на природу Умбрии. Чудесно в жаркий день оказаться рядом с водопадами, попадая в водяное «облако». Затем озеро среди необыкновенной красоты гор, тихий спокойный городок с лодочками и вкусной едой.
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