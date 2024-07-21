Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Мраморный каскад — зрелище впечатляющее и прекрасное, а озеро Пьедилуко — почти мистическое место удивительной красоты. Мы отправимся в Убрию, зелёный уголок Италии, чтобы насладиться этими достопримечательностями. Вы увидите все уровни водопада, прокатитесь на пароме по спокойным водам Пеьдилуко и попробуете традиционную кухню в местом ресторане. А если пожелаете, мы задержимся вечером и полюбуемся живописным закатом на озере.

Описание экскурсии

Творение человека

Мраморный каскад появился искусственным способом ещё до нашей эры. Особую популярность он приобрёл в 18-м веке, когда стал частью Гранд-тура — культурной поездки аристократов в завершение учёбы. Писатели и художники восхищались им, а радуга над водопадом считалась одним из чудес света. Я расскажу историю и легенды, связанные с этим местом. Мы поднимемся по тропинке вдоль каскада, посетим смотровые площадки и павильоны и полюбуемся на водопад с разных ракурсов. А ещё вы сможете заглянуть в грот Влюблённых и оказаться на балкончике совсем рядом с потоками воды.

Живописные пейзажи

После мы отправимся к озеру Пьедилуко, чтобы прокатиться на пароме и полюбоваться видом с воды. Окружают озеро удивительно симметричные пирамидальные холмы — я расскажу, как объясняют это явление учёные и откуда здесь могли взяться подземные тоннели. Пообедать предлагаю в ресторане на противоположном берегу — здесь подают традиционные блюда из местных продуктов и рыбы. А после мы вернёмся в селение и погуляем по его улочкам, заглянем в старинные церкви и поговорим об истории средневековой Италии, о традициях и местных жителях.

Организационные детали