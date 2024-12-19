Если вы уже обошли все запланированные достопримечательности Рима и хотите чего-то особенного, отправляйтесь на мастер-класс в лабораторию итальянского мороженого. Свежее молоко, сливки, сахар и сезонные фрукты — и вот вы уже лакомитесь любимым десертом. Ничто так не объединяет семью или компанию друзей, как такое «сладкое» времяпрепровождение.

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Описание мастер-класса

Gelato artisanale — это традиционный римский специалитет ремесленного качества. Его рецептура нарабатывалась не одним поколением джелатьере. С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта.

На мастер-классе вы узнаете историю джелато, познакомитесь с выбором лучших ингредиентов и самыми популярными итальянскими вкусами. Опытный мастер покажет, как можно экспериментировать с ароматами и текстурами. Свежее молоко, сливки и сахар, сезонные фрукты, немного магии холода — и ваш собственный сорт мороженого готов!

Организационные детали

Важно! Минимальное количество участников — 2, максимальное — 6 человек.