Если вы уже обошли все запланированные достопримечательности Рима и хотите чего-то особенного, отправляйтесь на мастер-класс в лабораторию итальянского мороженого. Свежее молоко, сливки, сахар и сезонные фрукты — и вот вы уже лакомитесь любимым десертом. Ничто так не объединяет семью или компанию друзей, как такое «сладкое» времяпрепровождение.
Описание мастер-класса
Gelato artisanale — это традиционный римский специалитет ремесленного качества. Его рецептура нарабатывалась не одним поколением джелатьере. С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта.
На мастер-классе вы узнаете историю джелато, познакомитесь с выбором лучших ингредиентов и самыми популярными итальянскими вкусами. Опытный мастер покажет, как можно экспериментировать с ароматами и текстурами. Свежее молоко, сливки и сахар, сезонные фрукты, немного магии холода — и ваш собственный сорт мороженого готов!
Организационные детали
Важно! Минимальное количество участников — 2, максимальное — 6 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€83
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Рима
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2631 туриста
Buongiorno a tutti! Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. Искренне люблю то, чем занимаюсь Цель всех моих экскурсий — нескучно рассказать вам о городе, да так, чтобы вы поняли его суть,
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Это был сюрприз для моей 8ми летней дочери и он удался! Ребенок просто счастлив! Попробовать себя в роли джелатье, рекомендую всем! Наталья очень приятный рассказчик и заботливый человек)
Карлос вежливый и гостеприимный хозяин.
Карлос вежливый и гостеприимный хозяин.
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Всеми советуем посетить этот мастер-класс! Я всегда хотела узнать, как производится мороженное и как устроен этот бизнес.
Место проведения - милое семейное кафе. Урок проводил замечательный шеф, мы любовались его работой
Место проведения - милое семейное кафе. Урок проводил замечательный шеф, мы любовались его работой
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Ю
Очень классное времяпровождения с детьми. Ребенок был в восторге…. Напробовались мороженое всех вкусов. Спасибо Наталье за организацию и перевод
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Прекрасный и вкусный мастер-класс провела для нас Наталья. Великолепный переводчик и отзывчивый человек! Благодаря мастеру Карлосу, сделали вкуснейшее джелато с орехами фундук. Получилось очень нежное и вкусное мороженое. Затем нам
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O
Наталья, здравствуйте!
Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:)
Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы!
Буду рекомендовать Вас дальше!
Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:)
Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы!
Буду рекомендовать Вас дальше!
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Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
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