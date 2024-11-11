Описание экскурсии
Холм Пинчо. Насладимся панорамой Рима, сделаем красивые фотографии и поговорим о главных достопримечательностях столицы.
Испанская площадь, знаменитая своей лестницей и фонтаном Баркачча. Я расскажу вам истории, связанные с этим местом.
Улица Маргутта. Мы заглянем во дворик, где жил главный герой фильма «Римские каникулы» и в мраморную мастерскую Il Marmoraro.
Улица Бабуина. Зайдём в бывшую мастерскую скульпторов Канова и Тадолини, которая сейчас стала баром-музеем и рестораном.
Caffè Greco — идеальное место, чтобы выпить чашечку итальянского кофе и узнать о жизни русских писателей в Риме.
Фонтан Треви. У самого знаменитого фонтана Рима мы бросим монетку через левое плечо и загадаем желание, как это принято!
Церковь Сант Иньяцио ди Лойола — прекрасный образец римского барокко с уникальным нарисованным куполом и фресками в 3D.
Слоник Бернини. Вы рассмотрите знаменитого слоника, а я расскажу вам интересную историю его создания.
А ещё вы увидите Каменную площадь, церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва и Сант-Андреа-делле-Фратте, церковное ателье Gammarelli, стену Аврелиана, мастерскую Бернини. Полюбуетесь Пантеоном, дворцом Венеция, пройдёте по via della Croce — и не только! И конечно, я с удовольствием подскажу места для самостоятельного изучения — менее известные, но не менее интересные.
Организационные детали
- Если у вас есть какие-то индивидуальные пожелания, пожалуйста, сообщите о них заранее — мы обсудим, как можно адаптировать маршрут
- На маршруте есть кофейня и джелатерия — заказ в них оплачивается дополнительно