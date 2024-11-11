Первое прикосновение к Риму: основные достопримечательности и секреты

Ощутить атмосферу города, погрузиться в многослойное наследие и почувствовать его магию
Приглашаю вас присоединиться к незабываемому путешествию по Риму! Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и откроете для себя его малоизвестные уголки. Изучите его уникальную историю и культуру. И убедитесь, что каждый шаг по Вечному городу полон удивительных открытий и новых впечатлений.
Первое прикосновение к Риму: основные достопримечательности и секреты
Первое прикосновение к Риму: основные достопримечательности и секреты
Первое прикосновение к Риму: основные достопримечательности и секреты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Холм Пинчо. Насладимся панорамой Рима, сделаем красивые фотографии и поговорим о главных достопримечательностях столицы.

Испанская площадь, знаменитая своей лестницей и фонтаном Баркачча. Я расскажу вам истории, связанные с этим местом.

Улица Маргутта. Мы заглянем во дворик, где жил главный герой фильма «Римские каникулы» и в мраморную мастерскую Il Marmoraro.

Улица Бабуина. Зайдём в бывшую мастерскую скульпторов Канова и Тадолини, которая сейчас стала баром-музеем и рестораном.

Caffè Greco — идеальное место, чтобы выпить чашечку итальянского кофе и узнать о жизни русских писателей в Риме.

Фонтан Треви. У самого знаменитого фонтана Рима мы бросим монетку через левое плечо и загадаем желание, как это принято!

Церковь Сант Иньяцио ди Лойола — прекрасный образец римского барокко с уникальным нарисованным куполом и фресками в 3D.

Слоник Бернини. Вы рассмотрите знаменитого слоника, а я расскажу вам интересную историю его создания.

А ещё вы увидите Каменную площадь, церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва и Сант-Андреа-делле-Фратте, церковное ателье Gammarelli, стену Аврелиана, мастерскую Бернини. Полюбуетесь Пантеоном, дворцом Венеция, пройдёте по via della Croce — и не только! И конечно, я с удовольствием подскажу места для самостоятельного изучения — менее известные, но не менее интересные.

Организационные детали

  • Если у вас есть какие-то индивидуальные пожелания, пожалуйста, сообщите о них заранее — мы обсудим, как можно адаптировать маршрут
  • На маршруте есть кофейня и джелатерия — заказ в них оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Первое свидание с Римом
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
Пешая
83 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Римом
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
14 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Рима
Пешая
На машине
скидка
25%
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:30
от 200150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
ХорошоТам