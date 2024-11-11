Приглашаю вас присоединиться к незабываемому путешествию по Риму! Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и откроете для себя его малоизвестные уголки. Изучите его уникальную историю и культуру. И убедитесь, что каждый шаг по Вечному городу полон удивительных открытий и новых впечатлений.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Татьяна Ваш гид в Риме

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Холм Пинчо. Насладимся панорамой Рима, сделаем красивые фотографии и поговорим о главных достопримечательностях столицы.

Испанская площадь, знаменитая своей лестницей и фонтаном Баркачча. Я расскажу вам истории, связанные с этим местом.

Улица Маргутта. Мы заглянем во дворик, где жил главный герой фильма «Римские каникулы» и в мраморную мастерскую Il Marmoraro.

Улица Бабуина. Зайдём в бывшую мастерскую скульпторов Канова и Тадолини, которая сейчас стала баром-музеем и рестораном.

Caffè Greco — идеальное место, чтобы выпить чашечку итальянского кофе и узнать о жизни русских писателей в Риме.

Фонтан Треви. У самого знаменитого фонтана Рима мы бросим монетку через левое плечо и загадаем желание, как это принято!

Церковь Сант Иньяцио ди Лойола — прекрасный образец римского барокко с уникальным нарисованным куполом и фресками в 3D.

Слоник Бернини. Вы рассмотрите знаменитого слоника, а я расскажу вам интересную историю его создания.

А ещё вы увидите Каменную площадь, церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва и Сант-Андреа-делле-Фратте, церковное ателье Gammarelli, стену Аврелиана, мастерскую Бернини. Полюбуетесь Пантеоном, дворцом Венеция, пройдёте по via della Croce — и не только! И конечно, я с удовольствием подскажу места для самостоятельного изучения — менее известные, но не менее интересные.

Организационные детали