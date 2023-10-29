Дарья — ваш гид в Риме

Провела экскурсии для 533 туристов

Ciao! Меня зовут Даша, я искусствовед, художник и тревел-блогер. Когда-то я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно и решила остаться навсегда. Здесь у каждого есть своя страсть, Рим — это моя. Много лет я изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру, а общение с местными жителями помогло мне открыть много тайных уголков Рима, которые скрыты от глаз обычного туриста. Я помогаю взглянуть на колорит Вечного города совсем другими глазами и составляю авторские экскурсии индивидуально, в темпе, который удобен именно вам.

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