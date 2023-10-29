Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Вы уже познакомились с историческим центром, вдоль и поперёк изучили музеи и теперь хотите увидеть истинную итальянскую атмосферу и понять настоящий Рим? Тогда эта экскурсия специально для вас! Вы побываете в гетто, заглянете во дворец эпохи Возрождения и прогуляетесь по району узких средневековых улочек с разноцветными домами, старинными церквушками и уличными кафе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка начнётся в Еврейском гетто, которое считается одним из самых старых в мире.
- Я покажу вам место убийства величайшего политика — Юлия Цезаря — и расскажу о причинах его смерти. А затем вы поймёте, почему эти античные руины так притягивают любителей кошек.
- Мы заглянем в один из красивейших дворцов эпохи Возрождения с прекрасными скульптурами и полюбуемся очаровательным фонтаном черепах, выполненном в стиле маньеризм.
- После этого переместимся во времени и приоткроем тайны античности, найдём старинный театр Марцелла, построенный по приказу Цезаря, и раскроем, где находятся руины древнейшего сооружения — Портика Октавии. Здесь попробуем свежайший пирог с рикоттой и отправимся дальше.
- Прежде чем перейти в самый аутентичный район Рима, мы заглянем в уникальное место — единственный остров на Тибре. Вы узнаете, почему именно здесь находится древнейший госпиталь, окутанный тайнами и легендами.
- Вторая часть прогулки пройдёт в районе Трастевере — именно здесь до сих пор присутствуют черты настоящей Италии: узкие мощёные улочки, старинные церкви, увитые плющом и виноградом разноцветные дома, дружные ряды мотороллеров и крошечных, почти игрушечных Фиатов, уютные столики уличных кафе, бельё, развешанное на верёвках прямо посреди улиц. Мы посетим самые красивые базилики, смотровые площадки и фонтаны и, если захотите, купим вкуснейшее джелато.
В конце я оставлю вам подробный список мест, где вы сможете найти лучшую римскую пасту и пиццу, прошутто, сыры и свежую выпечку. А также подскажу, как правильно спланировать дальнейший отдых, чтобы не терять драгоценное время.
Организационные детали
- Дополнительные расходы возможны в кафе (по желанию)
- Возьмите с собой бутылочку воды
- Участие в экскурсии детей обговаривается отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Торре-Арджентина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 533 туристов
Ciao! Меня зовут Даша, я искусствовед, художник и тревел-блогер. Когда-то я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно и решила остаться навсегда. Здесь у каждого есть своя страсть, Рим — это моя. Много лет я изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру, а общение с местными жителями помогло мне открыть много тайных уголков Рима, которые скрыты от глаз обычного туриста. Я помогаю взглянуть на колорит Вечного города совсем другими глазами и составляю авторские экскурсии индивидуально, в темпе, который удобен именно вам.
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