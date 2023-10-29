Рим для местных

Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы уже познакомились с историческим центром, вдоль и поперёк изучили музеи и теперь хотите увидеть истинную итальянскую атмосферу и понять настоящий Рим? Тогда эта экскурсия специально для вас! Вы побываете в гетто, заглянете во дворец эпохи Возрождения и прогуляетесь по району узких средневековых улочек с разноцветными домами, старинными церквушками и уличными кафе.
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Рим для местных
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка начнётся в Еврейском гетто, которое считается одним из самых старых в мире.
  • Я покажу вам место убийства величайшего политика — Юлия Цезаря — и расскажу о причинах его смерти. А затем вы поймёте, почему эти античные руины так притягивают любителей кошек.
  • Мы заглянем в один из красивейших дворцов эпохи Возрождения с прекрасными скульптурами и полюбуемся очаровательным фонтаном черепах, выполненном в стиле маньеризм.
  • После этого переместимся во времени и приоткроем тайны античности, найдём старинный театр Марцелла, построенный по приказу Цезаря, и раскроем, где находятся руины древнейшего сооружения — Портика Октавии. Здесь попробуем свежайший пирог с рикоттой и отправимся дальше.
  • Прежде чем перейти в самый аутентичный район Рима, мы заглянем в уникальное место — единственный остров на Тибре. Вы узнаете, почему именно здесь находится древнейший госпиталь, окутанный тайнами и легендами.
  • Вторая часть прогулки пройдёт в районе Трастевере — именно здесь до сих пор присутствуют черты настоящей Италии: узкие мощёные улочки, старинные церкви, увитые плющом и виноградом разноцветные дома, дружные ряды мотороллеров и крошечных, почти игрушечных Фиатов, уютные столики уличных кафе, бельё, развешанное на верёвках прямо посреди улиц. Мы посетим самые красивые базилики, смотровые площадки и фонтаны и, если захотите, купим вкуснейшее джелато.

В конце я оставлю вам подробный список мест, где вы сможете найти лучшую римскую пасту и пиццу, прошутто, сыры и свежую выпечку. А также подскажу, как правильно спланировать дальнейший отдых, чтобы не терять драгоценное время.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы возможны в кафе (по желанию)
  • Возьмите с собой бутылочку воды
  • Участие в экскурсии детей обговаривается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Торре-Арджентина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Летние
Монастыри, церкви, храмы
Святые места
Улицы и переулки
Район Трастевере
Популярные места
Театр Марцелла

Похожие туры из Рима

Почувствуйте Рим своим
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
200150 за всё до 6 чел.
Рим глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Рим глазами местных жителей
Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу
в историческом центре Рима
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
199 за всё до 6 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
27 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
у колонны Марка Аврелия
29 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
180 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🧭
ТАМ