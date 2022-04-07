Пешеходная обзорная экскурсия по Риму

Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город экскурсовод

4.6
550 отзывов
Групповая
Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город экскурсовод.

Во время прогулки вы посетите не только основные достопримечательности: Капитолийский холм, фонтан Треви, но и узнаете интересные факты о повседневной жизни итальянцев, увидите, где ужинают местные жители и где попробовать лучшее в Риме джелато.
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму

Что вас ожидает 🤩

  • Красный маршрут:
  • Большой Цирк, холм Палатин, Бычий Форум, Уста Истины, театр Марцелло, Капитолийский холм, Площадь Венеции, монумент Витториано, Марсово поле, Пантеон, площадь Навона, фонтан Четырех рек, дворец Мадама, фонтан Треви, Ларго Арждентина.
  • Синий маршрут:
  • Сад Роз, холм Авентин, Апельсиновый сад, Базилика Святой Сабины, вилла Мальтийского ордена, набережная Тибра, понте Ротто, понте Фабрицио, Район бывшего еврейского гетто, истинной римский район Трастевере, площадь Трилуссы, улица Джулия, вилла Фарнезина, знаменитая площадь Кампо де Фьори, потайные улочки, площади и мосты Рима
Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Риму. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду.
Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в ваш первый день в Риме. Это увлекательная и легкая прогулка с гидом-местным жителем, призванная дать вам первое представление о Вечном городе. Ведь количество достопримечательностей на один квадратный метр в Риме больше, чем в любой другой культурной столице Европы. На обзорной экскурсии мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Пройдем по Риму не классическими туристическими тропами. Дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.

Большой Цирк и самое сердце Венеции

Маршрут нашей прогулки будет проходить через Большой Цирк, в котором во времена Древнего Рима проводились смертельно опасные гонки на колесницах. Сейчас же местные жители используют это место для пикников, пробежек, концертов и представлений. Мы посетим самое сердце Венеции - пьяцца Венеция, знаменитую площадь, с которой начинаются почти все экскурсии. К тому же, на ней расположено большое количество достопримечательностей.
Дворец Мадама и площадь Ларго Арджентина
Увидим красивое здание в стиле барокко - дворец Мадама, главный вход которой украшает шкура льва. Он получил название в честь Маргариты Австрийской, супруги герцога Алессандро Медичи. В наше время в нем расположилась одна из самых больших римских библиотек.
Мы расскажем вам про город, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Вместе погрузимся в многовековую историю и атмосферу Рима, поймем, как все устроено в городе, и, конечно, выясним, куда ведут все дороги.
Заходить в церкви и музеи не будем. За время двухчасовой экскурсии это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Риму мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.
Экскурсия проводится без наушников.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Посещение музеев, церквей и пр. (по желанию)
  • Экскурсия проводится без наушников
Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Circo Massimo
Завершение: Рим
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 15:00

Отзывы от туристов

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