Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Риму. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду.

Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в ваш первый день в Риме. Это увлекательная и легкая прогулка с гидом-местным жителем, призванная дать вам первое представление о Вечном городе. Ведь количество достопримечательностей на один квадратный метр в Риме больше, чем в любой другой культурной столице Европы. На обзорной экскурсии мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Пройдем по Риму не классическими туристическими тропами. Дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.

Большой Цирк и самое сердце Венеции

Маршрут нашей прогулки будет проходить через Большой Цирк, в котором во времена Древнего Рима проводились смертельно опасные гонки на колесницах. Сейчас же местные жители используют это место для пикников, пробежек, концертов и представлений. Мы посетим самое сердце Венеции - пьяцца Венеция, знаменитую площадь, с которой начинаются почти все экскурсии. К тому же, на ней расположено большое количество достопримечательностей.

Дворец Мадама и площадь Ларго Арджентина

Увидим красивое здание в стиле барокко - дворец Мадама, главный вход которой украшает шкура льва. Он получил название в честь Маргариты Австрийской, супруги герцога Алессандро Медичи. В наше время в нем расположилась одна из самых больших римских библиотек.

Мы расскажем вам про город, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Вместе погрузимся в многовековую историю и атмосферу Рима, поймем, как все устроено в городе, и, конечно, выясним, куда ведут все дороги.

Заходить в церкви и музеи не будем. За время двухчасовой экскурсии это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Риму мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.

Экскурсия проводится без наушников.