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Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"

5
11 отзывов
Асыл
Асыл – Гид из Рима
Я живу в одном из самых прекрасных городов мира уже больше двух лет — знаю всего его уголки и главные достопримечательности 🏛️.

На нашей экскурсии 🧭 я проведу вас не только по самым популярным локациям, но и покажу места, о которых знают только местные жители.

Всего за один день вы сможете увидеть Колизей, бросить монетку в фонтан ⛲ Треви и узнать все секреты, которые обычные туристы узнают в течение долгих путешествий по Италии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €80 за экскурсию

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Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"
Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"

Что вы увидите

  • Античные руины форумов
  • Колизей.
  • Капитолий
  • Фонтан Треви
  • Пантеон
  • Площадь Навона.
  • Марсово поле
  • Народная площадь
  • Большой цирк (Circo Massimo)
  • Площадь Венеции
  • Храм Божественного Адриана
  • Мавзолей Августа и Алтарь мира

Однажды, мне звонит моя знакомая:

  • Выручай, мой старый приятель проездом в Риме, всего на один день, нужно показать ему ВСЁ!
  • Рим за день? Это невозможно, – отвечаю я.
  • Но ты знаешь тут всё, и ты – специалист по решению невозможных задач. Только ты сможешь это сделать!
  • Так получился этот маршрут, который, впоследствии, оценили все навестившие меня в Риме друзья, и остались просто в восторге 🔥. Теперь я предлагаю его и вам. И поэтому у нас не будет незнакомых вам людей. Экскурсия ⛳ только для вас. Я предлагаю вам прогулку 👣 “для друзей”, в комфортном темпе, в дружеском общении.
  • Конечно, Рим – это не тот город 🏙️, который можно узнать за день, но я предлагаю вам узнать всё главное и интересное, всё необходимое для первого знакомства. Подскажу как вам спланировать дальнейшие дни, что ещё можно посетить, где можно съесть лучшего в мире итальянского мороженого, поделюсь римскими лайфхаками и самое главное, надеюсь, что смогу оставить Рим в ваших сердцах, также как он когда-то давно, навсегда остался в моём.
  • Экскурсия подойдет как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Даже если вы уже успели увидеть основные must-see, но знаете про них не так много, вы посмотрите на них другими глазами, когда узнаете больше.
  • Ходить будем пешком, так что удобная обувь, крайне необходима.
  • Зайдем, как минимум, в один храм, так что одежда должна не просвечиваться, закрывать плечи минимум наполовину, ноги – до колен.
Что входит
  • Только услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусматривается
  • за исключением личных трат на питание и т. п.
Начало
🚩 Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM
Место завершения
🏁 Piazza del Popolo, 00187 Roma RM
Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"
Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"
Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"
Прогулка по главным достопримечательностям и "скрытым жемчужинам"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Асыл
Асыл
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11 отзывов оставили туристы

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