Асыл – Гид из Рима

Я живу в одном из самых прекрасных городов мира уже больше двух лет — знаю всего его уголки и главные достопримечательности 🏛️.



На нашей экскурсии 🧭 я проведу вас не только по самым популярным локациям, но и покажу места, о которых знают только местные жители.



Всего за один день вы сможете увидеть Колизей, бросить монетку в фонтан ⛲ Треви и узнать все секреты, которые обычные туристы узнают в течение долгих путешествий по Италии.