Выручай, мой старый приятель проездом в Риме, всего на один день, нужно показать ему ВСЁ!
Рим за день? Это невозможно, – отвечаю я.
Но ты знаешь тут всё, и ты – специалист по решению невозможных задач. Только ты сможешь это сделать!
Так получился этот маршрут, который, впоследствии, оценили все навестившие меня в Риме друзья, и остались просто в восторге 🔥. Теперь я предлагаю его и вам. И поэтому у нас не будет незнакомых вам людей. Экскурсия ⛳ только для вас. Я предлагаю вам прогулку 👣 “для друзей”, в комфортном темпе, в дружеском общении.
Конечно, Рим – это не тот город 🏙️, который можно узнать за день, но я предлагаю вам узнать всё главное и интересное, всё необходимое для первого знакомства. Подскажу как вам спланировать дальнейшие дни, что ещё можно посетить, где можно съесть лучшего в мире итальянского мороженого, поделюсь римскими лайфхаками и самое главное, надеюсь, что смогу оставить Рим в ваших сердцах, также как он когда-то давно, навсегда остался в моём.
Экскурсия подойдет как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Даже если вы уже успели увидеть основные must-see, но знаете про них не так много, вы посмотрите на них другими глазами, когда узнаете больше.
Ходить будем пешком, так что удобная обувь, крайне необходима.
Зайдем, как минимум, в один храм, так что одежда должна не просвечиваться, закрывать плечи минимум наполовину, ноги – до колен.
Что входит
Только услуги гида
Что не входит
Дополнительных расходов во время экскурсии не предусматривается
за исключением личных трат на питание и т. п.
Начало
🚩 Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM
Место завершения
🏁 Piazza del Popolo, 00187 Roma RM
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.