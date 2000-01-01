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Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)

4.6
91 отзыв
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Хотите услышать городские легенды, погрузиться в историю 📖 Рима, научиться не путать Бернини и Беллини? Отправляйтесь с нами на прогулку 👣 по историческому центру и вы гарантированно вернетесь из путешествия с яркими воспоминаниями.

За 2, 5 часа вы узнаете, как появился Рим 2000 лет назад на склонах Капитолийского холма, увидите главный шедевр барочного искусства — фонтан ⛲ Треви, и прогуляетесь по главным площадям города: площади Венеции и площади Навона.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €35 за человека

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Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)

Что вы увидите

  • Фонтан Треви
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Площадь Венеции
  • Капитолий
  • Памятник Витториано
  • Площадь Минервы
  • Ларго Арджентина
  • Храм Адриана
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Риму в составе мини-группы. Идеально подходит для тех, кто впервые в Риме, но будет интересна и бывалым путешественникам.
Самый интересный, увлекательный и легкий способ познакомиться с Вечным городом в небольшой и атмосферной компании мини-группы
Мы увидим все самые известные и захватывающие достопримечательности 🏛️ исторического центра Вечного города от Капитолийского Холма до площади Венеции, от барочной площади Навона до великого Пантеона, "киношных переулков" римского центра и спрятанных тайных местечках города, о которых не пишут путеводители... Но которые заставят Вас влюбиться ❤️ в Рим... И, конечно же, гид подскажет вам, что еще можно посмотреть в Риме, как купить билеты 🎫 в музеи 🖼 и на транспорт, где можно вкусно поесть, и многое другое…
Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в ваш первый день в Риме. На обзорной экскурсии 🧭 мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Пройдем по Риму не классическими туристическими тропами. Мы дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.
Маршрут нашей прогулки включает все основные достопримечательности центра Рима: Марсово поле, фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, площадь Ларго Арджентина... Плюс все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые мы встретим на нашем пути, гуляя не туристическими тропами.
У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город 🏙️, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю 📖 и атмосферу Рима, поймем, как все устроено в городе, и, конечно, выясним, куда ведут все дороги.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
  • Посещение музеев, церквей и прочее
Начало
🚩 piazza Venezia, монумент Vittoriano
Место завершения
🏁 Largo Argentino
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rome W.
Rome W.
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91 отзыв оставили туристы

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