Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Риму в составе мини-группы. Идеально подходит для тех, кто впервые в Риме, но будет интересна и бывалым путешественникам.

Самый интересный, увлекательный и легкий способ познакомиться с Вечным городом в небольшой и атмосферной компании мини-группы

Мы увидим все самые известные и захватывающие достопримечательности 🏛️ исторического центра Вечного города от Капитолийского Холма до площади Венеции, от барочной площади Навона до великого Пантеона, "киношных переулков" римского центра и спрятанных тайных местечках города, о которых не пишут путеводители... Но которые заставят Вас влюбиться ❤️ в Рим... И, конечно же, гид подскажет вам, что еще можно посмотреть в Риме, как купить билеты 🎫 в музеи 🖼 и на транспорт, где можно вкусно поесть, и многое другое…

Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в ваш первый день в Риме. На обзорной экскурсии 🧭 мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Пройдем по Риму не классическими туристическими тропами. Мы дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.

Маршрут нашей прогулки включает все основные достопримечательности центра Рима: Марсово поле, фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, площадь Ларго Арджентина... Плюс все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые мы встретим на нашем пути, гуляя не туристическими тропами.

У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город 🏙️, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю 📖 и атмосферу Рима, поймем, как все устроено в городе, и, конечно, выясним, куда ведут все дороги.