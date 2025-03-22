Откройте для себя все грани Рима — от величественных храмов и фонтанов до уединённых двориков и исторических улиц.
Вас ждут незабываемые панорамные виды, легендарные площади и возможность погрузиться в атмосферу творчества и искусства.
Вас ждут незабываемые панорамные виды, легендарные площади и возможность погрузиться в атмосферу творчества и искусства.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсииСекреты Вечного города: пешеходное путешествие по историческому Риму! Приглашаю вас отправиться со мной в незабываемое путешествие, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Рима, открыть для себя его потаённые уголки, изучить уникальную историю и культуру Вечного города и убедиться, что каждый шаг здесь наполнен особым смыслом. Приглашаю вас присоединиться к этому незабываемому путешествию по Риму! В конце экскурсии у вас будет возможность задать вопросы и поделиться своими впечатлениями. Также я подскажу вам места, куда можно отправиться дальше для самостоятельного изучения Рима — например, менее известные, но не менее интересные достопримечательности. Приготовьтесь открыть для себя Рим как никогда прежде! Важная информация:
- Не забудьте взять с собой удобную обувь, так как мы будем много гулять!
- Возьмите бутылочку воды, чтобы не чувствовать жажды.
- Правила дресс-кода при посещении церквей: плечи и колени должны быть прикрыты.
- Если у вас есть какие-либо индивидуальные предпочтения, дайте знать заранее, чтобы я могла адаптировать маршрут под ваши пожелания..
С ПН по СБ с 7:30 до 10:00. Утренние часы в Риме — идеальное время для экскурсий, так как город ещё не заполнен толпами туристов. В это время можно спокойно прогуляться по узким улочкам, насладиться архитектурой и посетить скрытые от глаз места.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Народная площадь (Piazza del Popolo)
- 2. Холм Пинчо
- 3. Испанская площадь
- 4. Улица Маргутта
- 6. Caffè Greco
- 7. Фонтан Треви
- 8. Galleria Sciarra
- 9. Джелатерия Venchi
- 10. Каменная площадь (Piazza di Pietra)
- 11. Церковь Сант Иньяцио ди Лойола
- 12. Церковь Санта-Мария-Сопра-Минерва
- 13. Монастырский дворик церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва
- 14. Слоник Бернини
- 15. Пантеон (без входа внутрь)
- 16. Ателье Gammarelli
- 17. Дворик дворца Венеция
- На экскурсии будет бесплатная дегустация итальянских продуктов
- Приглашаю вас присоединиться к этому незабываемому путешествию по Риму
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Бесплатная дегустация итальянских продуктов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяцца-дель-Пополо Piazza del Popolo
Завершение: Площадь Венеция (Piazza Venezia)
Когда и сколько длится?
Когда: С ПН по СБ с 7:30 до 10:00. Утренние часы в Риме — идеальное время для экскурсий, так как город ещё не заполнен толпами туристов. В это время можно спокойно прогуляться по узким улочкам, насладиться архитектурой и посетить скрытые от глаз места.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Дорогие друзья
- Благодарю за выбор моей экскурсии. С большой радостью и любовью покажу вам Вечный город. Сделаю всё возможное, чтобы ваше пребывание в Риме было незабываемым
- С уважением, Татьяна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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