Когда: С ПН по СБ с 7:30 до 10:00. Утренние часы в Риме — идеальное время для экскурсий, так как город ещё не заполнен толпами туристов. В это время можно спокойно прогуляться по узким улочкам, насладиться архитектурой и посетить скрытые от глаз места.

Экскурсия длится около 5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала