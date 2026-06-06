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По Риму на авто бизнес-класса: погружение в Вечный город

Увидеть главные локации и увезти с собой сотню ярких кадров
Вы посетите одни из лучших смотровых площадок Рима. Окунётесь в атмосферу бурлящей жизни Трастевере. Побываете у самого большого фонтана города и увидите исторический центр с его высшей точки. Проедете мимо учебных центров Ватикана и вдоль набережных Тибра. Полюбуетесь собором Святого Петра и замком Святого Ангела. А в конце экскурсии получите более 100 снимков от гида-профессионального фотографа.
По Риму на авто бизнес-класса: погружение в Вечный город
По Риму на авто бизнес-класса: погружение в Вечный город
По Риму на авто бизнес-класса: погружение в Вечный город

Описание экскурсии

Экскурсия начинается на площади Республики. Вы узнаете её историю и увидите древние термы Диоклетиана. При желании сможете посетить «тайную церковь Микеланджело».

Также на маршруте:

  • Санта-Мария-Маджоре;
  • Колизей;
  • Арка Константина;
  • Римские форумы;
  • Большой цирк;
  • Уста Истины;
  • Храм Геркулеса;
  • Синагога Рима;
  • Площадь Трилусса в районе Трастевере;
  • Аква Паола — самый большой фонтан Рима;
  • Мавзолей Мамелли;
  • Памятник Гарибальди;
  • Обзорная площадка с видом на Рим;
  • Обзорная площадка с видом на собор Святого Петра;
  • Маяк «Надежды».
  • Нетуристическая часть Ватикана и набережные Тибра.
  • Дворец правосудия, недалеко от площади Навона.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Mercedes-Benz E-Класс купе. Детское кресло — по запросу
  • Бутилированная вода в автомобиле — комплимент от гида
  • Дополнительно оплачивается кофе-пауза — от €3 за чел.
  • Можем забрать вас из отеля, если он будет по пути нашего движения и не в зоне ограниченного движения ZTL. Стоимость трансфера €10-20, точную цену узнаете, выслав гиду адрес.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я работаю в команде с гидом по Риму и окрестностям. Его зовут Игорь, он живёт в Италии с 2013 года, активно занимается фотографией. Мы покажем вам Вечный город и городки вокруг
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Рима. Наши экскурсии индивидуальные и авторские. Они основаны на многолетнем поиске исторических фактов, эстетическом восприятии архитектуры, знании культуры Вечного города и мест силы. Сделаем ваше путешествие вкусным, расскажем про римскую кухню и местные вина, подскажем лучшие рестораны и траттории, чтобы создать гастрономическое послевкусие от Италии. Познакомим с обычаями и традициями римлян, покажем их жизнь вне туристических мест.

Входит в следующие категории Рима

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