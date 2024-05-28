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я ждала от этой прогулки. Постоянно было ошущение, что мы торопимся. Однако, иного выхода у нас не было, потому что мы были очень уставшими и не осилили бы пешую прогулку. Елена и водитель Олег были замечательные. Много интересной информации и запоминающихся историй. Хочу выразить отдельную благодарность Елене за помощь в организации туров в Колизей и Ватикан, так как мы нигде не могли найти билеты. НО, если вы любитель пеших прогулок, берите эту же экскурсию пешком, вы получите истинное наслаждение.