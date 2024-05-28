Площадь Торре-Арджентина – экскурсии в Риме

Найдено 6 экскурсий в категории «Площадь Торре-Арджентина» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
Утренний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
42 отзыва
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На площади Венеции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Идеальное знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
90 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166125 за всё до 7 чел.
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!
  • Т
    Тамила
    27 мая 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Экскурсия Утренний Рим в мини-группе мне очень понравилась! Наш гид Нино прекрасна! Время экскурсии пролетело молниеносно. Во время экскурсии мы
    читать дальше

    увидели самые знаменательные места Рима. Нино очень грамотный и профессиональный экскурсовод. Отдельная ей благодарность за множество очень! полезных советов о самых красивых местах Рима, о том куда необходимо обязательно сходить и что попробовать! Нино показала нам Рим глазами человека, который любит этот город и знает все его интересные и укромные уголки. Очень рекомендую эту экскурсию!

  • Е
    Евгений
    25 мая 2024
    Идеальное знакомство с Римом
    Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))
  • А
    Алина
    21 мая 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Себастьян отличный экскурсовод, старался показать больше заявленного. Интересный собеседник и творческий человек. Рада знакомству. После заказали индивидуальную экскурсию с Себастьяном.
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Все прошло отлично, гид интересно рассказывает
  • У
    Ульвия
    17 апреля 2024
    От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
    Заранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мне того эстетического удовольствия, которого
    читать дальше

    я ждала от этой прогулки. Постоянно было ошущение, что мы торопимся. Однако, иного выхода у нас не было, потому что мы были очень уставшими и не осилили бы пешую прогулку. Елена и водитель Олег были замечательные. Много интересной информации и запоминающихся историй. Хочу выразить отдельную благодарность Елене за помощь в организации туров в Колизей и Ватикан, так как мы нигде не могли найти билеты. НО, если вы любитель пеших прогулок, берите эту же экскурсию пешком, вы получите истинное наслаждение.

    Заранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мнеЗаранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мнеЗаранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мнеЗаранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мне
  • М
    Михаил
    9 апреля 2024
    Идеальное знакомство с Римом
    Классная и живая экскурсия с интересными историями и при этом не перегруженныая фактами. Занятные уголки с прекрасными видами, куда заглядывает не каждый турист. Нам очень понравилось
  • А
    Анна
    29 марта 2024
    Идеальное знакомство с Римом
    Спасибо прекрасной Маргарите за столь увлекательное мини-путешествие по историческим местам Рима, было интересны слушать про исторические и современные факты, экскурсия была проведена доступно, понятно с разнообразием маршрута
  • L
    Leonid
    29 февраля 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Душевная экскурсия для тех, кто первый раз в Риме. Прогулка позволит узнать и почувствовать атмосферу города. Всем рекомендую!
  • В
    Виталий
    25 февраля 2024
    Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
    Елизавета нас встретила как было обговорено и провела с нами экскурсию с большим количеством фото и интересной информации. По времени экскурсии длилась даже дольше, чем в описании. Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Торре-Арджентина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
  2. Утренний Рим в мини-группе
  3. Идеальное знакомство с Римом
  4. От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
  5. Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Площадь Торре-Арджентина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 125 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Торре-Арджентина», 90 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам