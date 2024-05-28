1 чел.
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скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
25€20 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На площади Венеции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€90 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166€125 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!
- ТТамила27 мая 2024Экскурсия Утренний Рим в мини-группе мне очень понравилась! Наш гид Нино прекрасна! Время экскурсии пролетело молниеносно. Во время экскурсии мы
- ЕЕвгений25 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))
- ААлина21 мая 2024Себастьян отличный экскурсовод, старался показать больше заявленного. Интересный собеседник и творческий человек. Рада знакомству. После заказали индивидуальную экскурсию с Себастьяном.
- ДДарья3 мая 2024Все прошло отлично, гид интересно рассказывает
- УУльвия17 апреля 2024Заранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мне того эстетического удовольствия, которого
- ММихаил9 апреля 2024Классная и живая экскурсия с интересными историями и при этом не перегруженныая фактами. Занятные уголки с прекрасными видами, куда заглядывает не каждый турист. Нам очень понравилось
- ААнна29 марта 2024Спасибо прекрасной Маргарите за столь увлекательное мини-путешествие по историческим местам Рима, было интересны слушать про исторические и современные факты, экскурсия была проведена доступно, понятно с разнообразием маршрута
- LLeonid29 февраля 2024Душевная экскурсия для тех, кто первый раз в Риме. Прогулка позволит узнать и почувствовать атмосферу города. Всем рекомендую!
- ВВиталий25 февраля 2024Елизавета нас встретила как было обговорено и провела с нами экскурсию с большим количеством фото и интересной информации. По времени экскурсии длилась даже дольше, чем в описании. Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Торре-Арджентина»
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