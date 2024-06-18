Отпуск в Вечном городе с экскурсиями и активным изучением достопримечательностей можно разбавить ленивым пляжным отдыхом.
Предлагаем на один день сбежать от городской суеты и отправиться на побережье Рима — здесь вы сможете расслабиться, насладиться итальянским солнышком, позагорать и поплавать.
Предлагаем на один день сбежать от городской суеты и отправиться на побережье Рима — здесь вы сможете расслабиться, насладиться итальянским солнышком, позагорать и поплавать.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Если вы уже успели посмотреть все в Риме, а время еще позволяет, то предлагаем совершить однодневную поездку на побережье Рима. Вы сможете отдохнуть, искупаться в море или бассейне, позагорать и пообедать в отличном ресторан. Я вас отвезу, подожду и привезу обратно в Рим. Такая поездка — хорошая идея для тех, кто устал от города и хочет расслабиться, насладиться итальянским солнышком, позагорать и поплавать совсем недалеко от города. Вам будут предоставлены шезлонги, зонт и все принадлежности для детей, а главное — вкусный обед из свежей рыбы! Не забудьте взять купальники и плавки!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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