Отпуск в Вечном городе с экскурсиями и активным изучением достопримечательностей можно разбавить ленивым пляжным отдыхом. Предлагаем на один день сбежать от городской суеты и отправиться на побережье Рима — здесь вы сможете расслабиться, насладиться итальянским солнышком, позагорать и поплавать.

Описание экскурсии

Если вы уже успели посмотреть все в Риме, а время еще позволяет, то предлагаем совершить однодневную поездку на побережье Рима. Вы сможете отдохнуть, искупаться в море или бассейне, позагорать и пообедать в отличном ресторан. Я вас отвезу, подожду и привезу обратно в Рим. Такая поездка — хорошая идея для тех, кто устал от города и хочет расслабиться, насладиться итальянским солнышком, позагорать и поплавать совсем недалеко от города. Вам будут предоставлены шезлонги, зонт и все принадлежности для детей, а главное — вкусный обед из свежей рыбы! Не забудьте взять купальники и плавки!