Как максимально погрузиться в местный колорит? Рецепт прост: садимся на «Веспу» — главный символ итальянского дизайна — и отправляемся в неспешное путешествие по знаковым достопримечательностям Рима. Колизей, Трастевере, Пьяцца Навона — всё это будет на маршруте. Вдобавок вы получите отличные фотографии, новые эмоции и лучший тирамису в городе.

Описание экскурсии

Эта программа для тех, кто приезжает в Рим впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Мы покажем вам лучшее в городе:

Колизей — амфитеатр Флавия, где устраивались гладиаторские бои

— амфитеатр Флавия, где устраивались гладиаторские бои Чирко Массимо — стадион для проведения гонок на колесницах

— стадион для проведения гонок на колесницах Апельсиновые сады на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело

на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело Трастевере — один из старинных районов Рима, в котором жили ремесленники

— один из старинных районов Рима, в котором жили ремесленники Фонтан Аква Паоло — жемчужина стиля барокко 1612 года постройки

— жемчужина стиля барокко 1612 года постройки Смотровая площадка Джаниколо на одноимённом холме. Это одна из самых высоких точек города

на одноимённом холме. Это одна из самых высоких точек города Пьяцца Навона в историческом центре Рима — площадь с тремя фонтанами и церковью Сант Аньезе

На каждой остановке вас ждут различные мини-истории про достопримечательности. В самых красивых локациях мы будем вас фотографировать, а также угостим известным итальянским десертом — тирамису.

Организационные детали