Как максимально погрузиться в местный колорит? Рецепт прост: садимся на «Веспу» — главный символ итальянского дизайна — и отправляемся в неспешное путешествие по знаковым достопримечательностям Рима. Колизей, Трастевере, Пьяцца Навона — всё это будет на маршруте. Вдобавок вы получите отличные фотографии, новые эмоции и лучший тирамису в городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Описание экскурсии
Эта программа для тех, кто приезжает в Рим впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Мы покажем вам лучшее в городе:
- Колизей — амфитеатр Флавия, где устраивались гладиаторские бои
- Чирко Массимо — стадион для проведения гонок на колесницах
- Апельсиновые сады на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело
- Трастевере — один из старинных районов Рима, в котором жили ремесленники
- Фонтан Аква Паоло — жемчужина стиля барокко 1612 года постройки
- Смотровая площадка Джаниколо на одноимённом холме. Это одна из самых высоких точек города
- Пьяцца Навона в историческом центре Рима — площадь с тремя фонтанами и церковью Сант Аньезе
На каждой остановке вас ждут различные мини-истории про достопримечательности. В самых красивых локациях мы будем вас фотографировать, а также угостим известным итальянским десертом — тирамису.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам от 10 лет. Беременным женщинам и пожилым людям ехать не рекомендуется
- Перед стартом мы проводим инструктаж по безопасности и выдаём шлемы
- В течение недели после поездки вы получите 25 фото в ретуши
- В этом путешествии вы — пассажир. Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€88
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Via Cavour 207
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тофик — ваша команда гидов в Риме
Меня зовут Тофик. Живу уже 4 года в Риме. Занимаюсь организацией и проведением Веспа-туров почти 2 года. Также занимаюсь фотографией около 5 лет. Говорю на 4 языках.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
El
15 авг 2024
Все прошло отлично!
Тофик пошел на встречу из-за моего опоздания из-за задержки рейса и также подсказывал по всем вопросам.
Отлично покатались, самое то для первого раза в городе + температуры 36 градусов. Легкая атмосфера, интересные факты о достопримечательностях и городе, красивый маршрут и новый опыт:)
Категорически рекомендую 🫶
Тофик пошел на встречу из-за моего опоздания из-за задержки рейса и также подсказывал по всем вопросам.
Отлично покатались, самое то для первого раза в городе + температуры 36 градусов. Легкая атмосфера, интересные факты о достопримечательностях и городе, красивый маршрут и новый опыт:)
Категорически рекомендую 🫶
Т
Троицкая
11 авг 2024
Все супер. Ребята классно организовали программу, подготовили маршруту. Проехались по необычным местам Рима, куда обычному туристу трудно добраться своим ходом. Огромный плюс за классные фото 👍
Мария
29 июл 2024
Это была шикарная поездка с легкой атмосферой! Подойдет и тем, кто впервые в Риме, и тем, кто много раз здесь был и просто хочет прокатиться с ветерком.
Тофик очень приятный, добрый, интересный человек, аккуратный водитель. Отдельное спасибо за рекомендации куда сходить перекусить. В общем, 100 из 10🔥
Тофик очень приятный, добрый, интересный человек, аккуратный водитель. Отдельное спасибо за рекомендации куда сходить перекусить. В общем, 100 из 10🔥
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