Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Идеальный день в Риме с самыми популярными достопримечательностями и малоизвестными местами в Вечном городе.



Увлекательный, красивый и веселый тур, после которого вы узнаете много нового об итальянской столице и точно влюбитесь в неё раз и навсегда.

Marina Ваш гид в Риме Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Экскурсия по согласованию с гидом. €590 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Потрясающая Италия Ваш идеальный день в Риме по самым популярным достопримечательностям и малоизвестным местам в Вечном городе. Увлекательный, красивый и веселый тур, после которого вы точно полюбите Рим. Наша прогулка — это настоящее погружение в Вечный город, по которому вы пройдете сквозь века и узнаете о том, чем жили древние римляне, каким город был в средние века, увидите элегантность ренессанса и пышность барокко. Интересный маршрут Комфортный маршрут уже спланирован, но мы можем внести в него правки в зависимости от ваших предпочтений. Наш тур начнется от Колизея. Я покажу вам самую лучшую смотровую площадку с видом на амфитеатр, расскажу о гладиаторах, что сражались на арене. Сколько они зарабатывали, как жили, где обучались и что ещё происходило на арене Колизея. Вы услышите легенду Палатина и основания Рима. На Капитолийском холме мы не только встретим волчицу и посмотрим, где трудится нынешний мэр, но и выпьем кофе с самым красивым видом на город, остановимся на обед в типичном римском ресторане и узнаем секреты локальной кухни. Вы увидите площади Испании, Венеции, Навона, мост Святого Ангела, Ватикан, бросите монетку в главный городской фонтан и узнаете ещё очень много интересного и необычного про столицу Италии.

