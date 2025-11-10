Идеальный день в Риме с самыми популярными достопримечательностями и малоизвестными местами в Вечном городе.
Увлекательный, красивый и веселый тур, после которого вы узнаете много нового об итальянской столице и точно влюбитесь в неё раз и навсегда.
Увлекательный, красивый и веселый тур, после которого вы узнаете много нового об итальянской столице и точно влюбитесь в неё раз и навсегда.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПотрясающая Италия Ваш идеальный день в Риме по самым популярным достопримечательностям и малоизвестным местам в Вечном городе. Увлекательный, красивый и веселый тур, после которого вы точно полюбите Рим. Наша прогулка — это настоящее погружение в Вечный город, по которому вы пройдете сквозь века и узнаете о том, чем жили древние римляне, каким город был в средние века, увидите элегантность ренессанса и пышность барокко. Интересный маршрут Комфортный маршрут уже спланирован, но мы можем внести в него правки в зависимости от ваших предпочтений. Наш тур начнется от Колизея. Я покажу вам самую лучшую смотровую площадку с видом на амфитеатр, расскажу о гладиаторах, что сражались на арене. Сколько они зарабатывали, как жили, где обучались и что ещё происходило на арене Колизея. Вы услышите легенду Палатина и основания Рима. На Капитолийском холме мы не только встретим волчицу и посмотрим, где трудится нынешний мэр, но и выпьем кофе с самым красивым видом на город, остановимся на обед в типичном римском ресторане и узнаем секреты локальной кухни. Вы увидите площади Испании, Венеции, Навона, мост Святого Ангела, Ватикан, бросите монетку в главный городской фонтан и узнаете ещё очень много интересного и необычного про столицу Италии.
Экскурсия по согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский форум
- Капитолийский холм
- Площадь Венеции
- Площадь Испании
- Площадь Навона
- Фонтан ди Треви
- Пантеон
- Мост Святого Ангела
- Ватикан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в кафе
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Колизея, 25 (Piazza del colosseo 25)
Завершение: Ватикан
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €427 за всё до 6 чел.