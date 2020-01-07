14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От Флавия до Ромула и Рема: герои древнего города

Начнём прогулку у Колизея — одного из самых знаменитых сооружений античности. Я расскажу, почему амфитеатр также носит имя Флавиев, поделюсь историей строительства монумента и напомню о временах, когда на протяжении трех веков Колизей использовался для жестоких зрелищ Древнего Рима — гладиаторских боев. Мы пройдём по Императорским форумам: Августа, Нервы, Домициана и Трайана и поднимемся на Капитолийский холм, где когда-то находился главный храм Зевса Капитолийского. Здесь вы встретите символ Рима — волчицу, по легенде вскормившую Ромула и Рема. На этом историческом месте я поделюсь легендой о братьях-близнецах, которые основали город, и открою удивительные страницы их биографии.

Рим — там, где встречаются эпохи

Вы окажетесь на площади Венеции и увидите дворец, построенный венецианским папой. Я проведу вас к знаменитому балкончику, с которого выступал Муссолини, и покажу монументальный алтарь Родины с вечным огнём неизвестному солдату Первой Мировой войны. А еще вы познакомитесь с говорящими статуями, которые вот уже многие столетия обмениваются между собой сенсационными новостями и остроумными стишками. Я объясню, почему статуи «заговорили», и покажу вам еще одно легендарное место — ступеньки театра Помпей, где был убит Юлий Цезарь.

Мы также посетим Пантеон — храм всех богов и самую красивую барочную достопримечательность — площадь Навоны, где вы полюбуетесь знаменитым фонтаном четырех главных рек и континентов.