14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Познать античный Рим за 3 часа

По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
О, прекрасный Рим! Вечный город, который вобрал в себя разные эпохи и события.

Вы пройдете по важным местам и вехам древнего Рима, окунетесь в чарующую атмосферу его мифов и легенд, а в итоге — начнете лучше понимать «столицу трех империй» и ее историю.

На нашем пути встретятся Колизей и Капитолийский холм, площадь Венеции, театр Помпей, Пантеон и другие легендарные достопримечательности города.
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Colosseo
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Познать античный Рим за 3 часа
Познать античный Рим за 3 часа

Что вас ожидает

От Флавия до Ромула и Рема: герои древнего города
Начнём прогулку у Колизея — одного из самых знаменитых сооружений античности. Я расскажу, почему амфитеатр также носит имя Флавиев, поделюсь историей строительства монумента и напомню о временах, когда на протяжении трех веков Колизей использовался для жестоких зрелищ Древнего Рима — гладиаторских боев. Мы пройдём по Императорским форумам: Августа, Нервы, Домициана и Трайана и поднимемся на Капитолийский холм, где когда-то находился главный храм Зевса Капитолийского. Здесь вы встретите символ Рима — волчицу, по легенде вскормившую Ромула и Рема. На этом историческом месте я поделюсь легендой о братьях-близнецах, которые основали город, и открою удивительные страницы их биографии.

Рим — там, где встречаются эпохи
Вы окажетесь на площади Венеции и увидите дворец, построенный венецианским папой. Я проведу вас к знаменитому балкончику, с которого выступал Муссолини, и покажу монументальный алтарь Родины с вечным огнём неизвестному солдату Первой Мировой войны. А еще вы познакомитесь с говорящими статуями, которые вот уже многие столетия обмениваются между собой сенсационными новостями и остроумными стишками. Я объясню, почему статуи «заговорили», и покажу вам еще одно легендарное место — ступеньки театра Помпей, где был убит Юлий Цезарь.

Мы также посетим Пантеон — храм всех богов и самую красивую барочную достопримечательность — площадь Навоны, где вы полюбуетесь знаменитым фонтаном четырех главных рек и континентов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Познать античный Рим за 3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
Познать античный Рим за 3 часа

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Colosseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Большое спасибо гиду Ирине за интересную экскурсию. Отличное знание материала, продуманность маршрута, доброжелательное отношение.
5 января 2020
Экскурсия понравилась, отличный гид Ирина, прошли по очень интересным местам, узнали много того, чего не знали. Группа была всего 4 человека и это прекрасно)
30 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Ирина очень интересно рассказывала про античный Рим. И так де про современную Италию. Спасибо!
29 октября 2019
Чудесный экскурсовод, отличная погода, вечный город во всей своей красе.Все.вчера совпало!
19 сентября 2019
Мы очень рады, что начали знакомство с городом именно с этой экскурсии! Ирина очень здорово и интересно рассказала об истории античного Рима. Если бы сами приехали посмотреть, то, казалось бы, что вокруг просто много древних камешков, колонн и Колизей :) А благодаря доступному и очень органичному изложению (не было того странного ощущения, что гид тараторит заученный текст), я даже многое запомнила и смогла бы пересказать.
Кстати, еще отдельная огромная благодарность Ирине за то, что не отменила экскурсию. Нас было всего двое, и я бы вполне могла понять, если бы мероприятие отменилось по причине недобора, но Ирина провела тур по полной программе! Так что эту экскурсию рекомендую всем для начала путешествия по Риму :)
15 июня 2019
Недавно мы с Ириной побывали на экскурсии " Античный Рим" . Прогулка получилась интересной, познавательной, три часа пролетели незаметно. Много новых, неизвестных фактов, подача материала не сухая, формальная, а в увлекательной форме, с легендами и историями. И сама Ирина - отзывчивый, доброжелательный человек, с которым приятно общаться. Нам очень понравилось, спасибо, Ирина!
21 мая 2019
Ирина, спасибо Вам большое за интереснейшую экскурсию!!! Несмотря на тяжелые погодные условия мы получили максимум удовольствия!!!
15 мая 2019
Были на экскурсии с подругами в середине апреля. Рим-очень многогранный город. Нам рассказали про античный период, показали каким город был тогда. Естественно, касались и современности. Вышло очень познавательно, интересно и не утомительно. Спасибо большое Ирине!!!
11 мая 2019
Отличная экскурсия! Много интересной информации, гид отличный рассказчик
30 апреля 2019
Гид Ирина доброжелательный, знающий экскурсовод. Экскурсия была интересна и познавательна, даже несмотря на дождь.
Рекомендуем.
Ещё 4 отзыва

Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Первое знакомство с РимомПервое знакомство с РимомПервое знакомство с Римом
127 за экскурсию
3 часа
43 отзыва
Все знаковые достопримечательности Вечного города на легкой душевной экскурсии
Вы увидите самые важные места Рима: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, Испанскую площадь. Услышите местные легенды, интересные факты о жизни, привычках римлян и кулинарных традициях города. Я помогу вам ощутить очарование Рима и получить о нем лучшее первое впечатление.
Завораживающие окрестности РимаЗавораживающие окрестности РимаЗавораживающие окрестности Рима
120 за экскурсию
5 часов
7 отзывов
Озера Альбано и Неми, волшебный городок Кастель-Гандольфо и «земляничное царство» за один день
Приглашаю посетить чудесные пригороды Рима со старинными городками, живописными озерами, захватывающими дух панорамами и вкуснейшими региональными яствами. Вы отдохнете от суеты столицы и ощутите, что такое настоящая итальянская «дольче вита».
Рим с необычной стороныРим с необычной стороныРим с необычной стороны
30 за человека
3 часа
5 отзывов
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Столица Италии удивляет не только памятниками архитектуры и древней историей, но и особенной атмосферой мест, где любят бывать горожане. Я покажу вам парк Боргезе, проведу в мистическую церковь, где снимали фильм «Ангелы и демоны», и познакомлю со «сладкой жизнью» города на улице Бабуино. А еще вы узнаете об итальянском первооткрывателе барокко, полюбуетесь картинами Караваджо, капеллой Киджи и фонтаном Треви. Чао, Рим!
Тиволи за один деньТиволи за один деньТиволи за один день
110 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
Старинный Тиволи находится менее чем в получасе езды от итальянской столицы — не побывать здесь просто кощунственно! Я покажу вам сказочные виллы с роскошными садами и фонтанами, руины древнего храма и водопад над пропастью, а также расскажу немало удивительных историй об этом городке.
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!
130 за экскурсию
5 часов
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Приглашаю совершить путешествие в Средневековье и посетить один из самых величественных итальянских замков. Расположенный всего в часе езды от Рима, он удивит вас живописными ландшафтами и прекрасно сохранившимися интерьерами. Я расскажу, кем были хозяева замка и как он используется в наши дни.
Эногастрономическое путешествие по региону ЛациоЭногастрономическое путешествие по региону ЛациоЭногастрономическое путешествие по региону Лацио
120 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Даже сами римляне уезжают из столицы, чтобы вкусно поесть. Вы исследуете кулинарные традиции чудесной области Лацио и узнаете от местных мастеров, как производятся отличное вино, масло, мясо и сыры. Продегустируете все самое лучшее и полюбите Италию еще сильнее!
Очарование вечернего РимаОчарование вечернего РимаОчарование вечернего Рима
160 за экскурсию
3 часа
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
Древние площади, уютные улочки, живописные сады и величественные соборы итальянской столицы преображаются с заходом солнца как по волшебству. Вы погуляете по Старому городу, увидите его главные достопримечательности и впечатлитесь панорамой Рима с лучших смотровых площадок!

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
298 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы