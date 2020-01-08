20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Утренняя прогулка по Вечному городу без суеты и толпы вездесущих туристов

Ave
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Ave – ваш гид
Это идеальная прогулка для тех, кто легко готов пожертвовать несколькими часами сна, чтобы вашими первыми впечатлениями от знакомства с Римом не стали беспощадная жара и толпы туристов.

Мы начнём день с вкусного кофе и свежей выпечки, а затем прогуляемся мимо Колизея и Пантеона, поднимемся по Испанской лестнице, увидим фонтан Треви, площадь Навона и другие знаковые достопримечательности Рима, которые ранним утром откроют всю глубину своего великолепия.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Встреча В районе piazza Venezia
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Рим для интровертов
Рим для интровертов

Что вас ожидает

Истории античного Рима
На рассвете мы встретимся на Капитолийском холме, у подножья которого зародилась история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на спящие перед напряженным рабочим днём римские форумы и Колизей, а я расскажу вам, что они из себя представляли в лучшие годы. А после у нас намечена встреча с Пантеоном – одним из древнейших мировых действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

Тот самый фонтан
Затем мы отправимся к легендарному фонтану Треви, который уже много лет потрясает не только своей необузданной красотой и монументальностью, но и количеством туристов, отчаянно пытающихся сделать селфи так, чтобы в кадре не было видно столпотворения. Но этим утром вы сможете побыть наедине с шедевром барокко и сделать по-настоящему красивые фотографии!

Утренний кофе на Испанской лестнице
Вы отдохнете на ступеньках знаменитой Испанской лестницы, которая в этот час ещё не оккупирована утомленными путешественниками и торговцами из всех стран мира. Мы поднимемся наверх, чтобы полюбоваться панорамой едва проснувшегося города. А после мы можем остановиться на утренний кофе, ведь как раз неподалёку от площади Испанской располагается один из самых оригинальных и секретных баров моей коллекции.

Творения Бернини и Борромини
Посетим площадь Навона, первую красавицу исторического центра, где через несколько часов соберутся римские уличные музыканты. Здесь вы узнаете, какими были спортивные фанаты античности, увидите фонтан работы короля римской скульптуры Бернини и вспомните сцены из знаменитых фильмов, события которых разворачиваются именно здесь.

Старинная улочка Коронари
После этого мы пройдём по знаменитой своими антикварными магазинчиками улице Коронари, которая приведёт нас к великому и ужасному замку Святого Ангела на набережной Тибра. Здесь я покажу вам несколько атмосферных улочек, где можно с приятностью затеряться и наконец-то побаловать себя на обед тарелочкой вкуснейшей домашней пасты и бокалом прохладного вина.

Организационные детали

В программу включено посещение нескольких храмов: помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов.

Рим для интровертов
Рим для интровертов
Рим для интровертов
Рим для интровертов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Это была потрясающая познавательная экскурсия на рассвете! Спасибо Анне за интересные факты из истории , прекрасные места, которые мы посетили за время прогулки! Спасибо большое!!!
22 декабря 2019
Нашу поездку в Рим скрасила замечательная девушка - рассказчица, Аня. Она не просто гид и экскурсовод, она - веселая, интересная, знающая историю и умеющая преподнесении информацию в очень доступном и познавательном формате. Мы с детьми были в полном восторге от проведённого дня. Информацию впитывали как сказку. Шесть часов пролетели на одном дыхании. Аня помогла сориентировать нас на дальнейшее путешествие , ответила на все наши вопросы, провела по таким местам, которые сам бы никогда не нашёл. Огромное спасибо! Это был супер день!
30 июля 2019
"Рим для интровертов" - отличная экскурсия для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а, скажем так, поговорить с ним по душам. А говорить есть о чем, и это знает Анна - экскурсовод, у которого свой взгляд, свой стиль, своя неподдельная любовь к Риму. Шестичасовая прогулка по городу с Анной была интересной и такой душевной, что это, пожалуй, одно из лучших моих воспоминаний о городе, который и я теперь искренне люблю.
8 июля 2019
Спасибо за экскурсию , нам очень понравилось ! Содержательно, интересно, весело, очень много информации, только положительные эмоции. Прекрасный гид ! Будем рекомендовать с удовольствием 😊и сами надеемся ещё увидеться !
14 июня 2019
Анна, большое спасибо за то, что с вами было интересно. За 6 часов почти не чувствовалась усталость, и это при римском объёме информации и 30-градусной жаре. Анна отличный рассказчик. Для нас эта экскурсия была quantum satis: важные исторические факты и свидетельства в достаточном объёме, но не чувствовалась перегруженность; повествование с долей юмора и иронии, в то же время с почтительностью и любовью к городу. И всё это на двух языках. Анна, спасибо и удачи!
10 июня 2019
Анна очень интересный человек и владеющая обширными знаниями гид. Наша утренняя экскурсия прошла максимально познавательно и непринуждённо. Помимо приятного время препровождения Анна помогла разобраться нам с интернетом и другими туристическими мелочами, максимально сделала эту экскурсию индивидуально направленную на нас, и без особых усилий овладела интересом как детей так и взрослых. Нам очень понравилось, однозначно порекомендуем своим знакомым.
17 мая 2019
Анна-это безусловная находка для нас в Риме! Экскурсия не банальная, 6 часов пешей прогулки пролетели как 1 час. Девушка обладает красивой речью, энциклопедическими знаниями и способностью донести информацию увлекательным и не стандартным языком.
Мы с мужем искушенные товарищи, много где бывали и часто брали индивидуальные экскурсии, но именно Анна нас покорила. Мы прошли по каким-то потрясающим тихим и красивым улочкам, о которых мне показалось и сами римляне не знают. Самый приятный кофе в Риме, самая приятная беседа и незабываемая прогулка случились с Анной. Я надеюсь очень с ней увидеться снова. Потому что ощущение волшебства после этой экскурсии меня не покидает уже неделю.
Анна, спасибо!
18 апреля 2019
Вчера у меня был один из самых удивительных, волшебных и эмоциональных дней в жизни! Я долго откладывала поездку в Рим, так как оказаться в туристической толпе для меня срони зомби-апокалипсису! )) Отчетливо понимая, что Рим по путеводителю изучить не получится, групповые экскурсии - совсем не мое, насколько Вы уже поняли, я начала искать персонального гида. И Судьба (!) нашла для меня Анну с ее программой «Рим для интровертов». Мы стартанули в 7:30 утра! Так что, совушки-интроверты, ложитесь спать пораньше! )) Зато этот ранний старт даст Вам невероятное ощущение интимности с Римом, он будет открыт для вас, подарит вам защитный кокон от туристических потоков! За несколько часов прогулки я познакомилась с таким количеством культурных объектов, что самой не верится! А само повествование Анны - это просто восторг!!! Сочетание глубоких знаний о Риме, невероятный слог, искрометное чувство юмора - с такой подачей я была готова еще неделю ходить без остановки! ))) Сама я обязательно вернусь в Рим уже с детьми и с друзьями - очень хочу, чтобы они испытали то, что испытала я! Мурашки, смех, слезы, подгибающиеся колени - ураган эмоций и погружение в бездонный океан под названием Рим гарантированы вам, когда Вы отправитесь на прогулку с Анной!
16 апреля 2019
Мы были в Риме с супругом далеко не в первый раз, и впервые решили взять экскурсию. Я считаю, что это была первая потрясающая мысль, которая пришла нам в голову. А второе везение - это то, что мы остановились на экскурсии с Анной. Для нас это была вторая экскурсия с ней (первая - Красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии. Если есть возможность, то обязательно возьмите эту экскурсию). Самое главное - это нет никакого формализма. Анна прекрасно считывает ваш интерес и подстраивает экскурсию под вас. Ее знание Рима, истории и одновременно, каких-то интересных бытовых мелочей вас захватывает сразу же. Мы для себя в знакомых районах сделали столько открытий, что были просто поражены. Древняя история и современность переплетаются настолько незаметно и органично, что вы ныряете из эпохи в эпоху. Мы для себя открыли район еврейского гетто, его историю, культуру, кухню, самобытность.
А сколько секретных мест Рима показала Анна! У нас теперь появились потрясающие точки на карте Рима, где можно посидеть, отдохнуть, глотнуть свежего воздуха ли выпить чашечку кофе в приятной обстановке.
Анна просто потрясающая. Она может подстроить экскурсию под любой возраст, и каждый найдет для себя интересные и познавательные вещи.
При этом в подаче материала чувствуется и хорошее образование, и глубокая подготовка и собственный живой интерес, а главное, любовь к этому городу.
Мы с Анной расстались на прекрасной ноте, что надо встретиться еще и провести следующие исследования Рима, ведь осталось столько интересных мест.
С удовольствием буду рекомендовать всем и знакомым и друзьям захватывающую встречу с Анной.
15 апреля 2019
Анна прекрасно владеет информацией, увлекая слушателей.Раскроет не один секрет Рима.
Ещё 10 отзывов

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