20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории античного Рима

На рассвете мы встретимся на Капитолийском холме, у подножья которого зародилась история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на спящие перед напряженным рабочим днём римские форумы и Колизей, а я расскажу вам, что они из себя представляли в лучшие годы. А после у нас намечена встреча с Пантеоном – одним из древнейших мировых действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

Тот самый фонтан

Затем мы отправимся к легендарному фонтану Треви, который уже много лет потрясает не только своей необузданной красотой и монументальностью, но и количеством туристов, отчаянно пытающихся сделать селфи так, чтобы в кадре не было видно столпотворения. Но этим утром вы сможете побыть наедине с шедевром барокко и сделать по-настоящему красивые фотографии!

Утренний кофе на Испанской лестнице

Вы отдохнете на ступеньках знаменитой Испанской лестницы, которая в этот час ещё не оккупирована утомленными путешественниками и торговцами из всех стран мира. Мы поднимемся наверх, чтобы полюбоваться панорамой едва проснувшегося города. А после мы можем остановиться на утренний кофе, ведь как раз неподалёку от площади Испанской располагается один из самых оригинальных и секретных баров моей коллекции.

Творения Бернини и Борромини

Посетим площадь Навона, первую красавицу исторического центра, где через несколько часов соберутся римские уличные музыканты. Здесь вы узнаете, какими были спортивные фанаты античности, увидите фонтан работы короля римской скульптуры Бернини и вспомните сцены из знаменитых фильмов, события которых разворачиваются именно здесь.

Старинная улочка Коронари

После этого мы пройдём по знаменитой своими антикварными магазинчиками улице Коронари, которая приведёт нас к великому и ужасному замку Святого Ангела на набережной Тибра. Здесь я покажу вам несколько атмосферных улочек, где можно с приятностью затеряться и наконец-то побаловать себя на обед тарелочкой вкуснейшей домашней пасты и бокалом прохладного вина.