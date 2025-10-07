Мои заказы

Вечерний Рим: увидеть главное без суеты

Когда дневная жара утихает, Рим раскрывается с новой стороны. Прогулка от Испанской лестницы до Колизея подарит вам незабываемые впечатления
Когда дневная жара отступает и туристические толпы исчезают, Рим предстает в новом свете.

Вечерняя прогулка от Испанской лестницы до Колизея позволяет насладиться архитектурными шедеврами без суеты.

Испанская лестница, фонтан Треви, Пантеон и другие достопримечательности раскрывают свои тайны, создавая атмосферу романтики и истории.

Вечерний Рим - это лучший способ полюбить город с первого взгляда и увидеть его в свете огней, когда он особенно прекрасен
6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера Рима
  • 🏛 Знаковые достопримечательности
  • 🕯 Романтическая прогулка
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Барочная архитектура
  • 🌟 Незабываемые впечатления
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Пантеон
  • Пьяцца Навона
  • Священная зона Ларго-Арджентина
  • Площадь Венеции
  • Императорские форумы
  • Колизей

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Испанскую лестницу — начнём с культового места, где снимались сцены из «Римских каникул». Выясним, почему именно здесь зародилась мода на аперитив с видом
  • Фонтан Треви — бросим монетку, но не просто так: разберёмся, какие символы спрятаны в архитектуре фонтана и почему он — больше, чем красивая открытка
  • Пантеон — один из самых выдающихся памятников античного Рима, уцелевший почти в первозданном виде. Раскроем его инженерные и сакральные тайны
  • Пьяцца Навона — одну из самых живописных барочных площадей. Поговорим о соперничестве, религии и искусстве, которые сплелись в её истории
  • Священную зону Ларго-Арджентина — место, где был убит Юлий Цезарь. История, которую вы не увидите в учебниках
  • Площадь Венеции — сердце современной Италии, где величие архитектуры встречается с политическим символизмом. Проследим, как менялся центр Рима от античности до наших дней
  • Императорские форумы — вечером они особенно красивы: мягкая подсветка подчёркивает размах древних колоннад и руин. Поднимемся на лучшую смотровую, чтобы увидеть Форумы в их вечерней красоте
  • Колизей — эффектная финальная точка. Когда загораются огни, а толпы стихают

Вы узнаете:

  • Как архитектура Рима «говорит» с нами спустя тысячелетия
  • Где именно был предан Юлий Цезарь и как это изменило историю
  • Почему вечерний Рим — лучший способ полюбить город с первого взгляда
  • И многое другое

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 411 туристов
Привет, дорогие друзья! Моя личная дорога к Риму пролегает из далекой Сибири, я живу в этом уникальном месте почти 10 лет. Все эти годы я работаю в туризме по Италии
читать дальше

и не только. Мой профессиональный опыт и любовь к городу вылились в огромное желание делиться его самыми прекрасными сторонами, подкрепив это знаниями, полученными в лучшей школе гидов Рима — Mirabiglia Urbis. На экскурсиях я не только поведаю исторические факты и интересные детали, но и покажу скрытые от глаз уголки, расскажу о современном укладе, особенностях жизни и менталитета жителей сапожка. Я желаю вам радостных и незабываемых итальянских каникул — и с удовольствием вам в этом помогу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Арман
Арман
7 окт 2025
Прекрасная экскурсия, великолепная подача информация. Все были в восторге! Рекомендую!!!
Екатерина
Екатерина
26 авг 2025
Экскурсия-прогулка просто замечательная: Наталья прекрасно знает историю Рима и его культуру, очень легко и интересно рассказывает. +отличный юмор и места для лучших фото)
Очень здорово прогуляться именно по вечернему городу: и меньше жары, и невероятные закатные краски.
Рекомендую и Наталью, и саму вечернюю экскурсию с ней)
Н
Наталья
28 июл 2025
Очень понравилась и экскурсия, и гид Наташа. Отличная подача материала, все четко и в то же время не навязчиво. Три часа прошли не заметно. Обязательно будем рекомендовать Наташу как гида и эту экскурсию в частности друзьям.
И
Ирина
2 июл 2025
Интересная и содержательная прогулка по вечернему Риму, прекрасный маршрут. Наталья изумительный
рассказчик, спасибо!
Victoria
Victoria
1 июл 2025
Прекрасная экскурсия: Вечерний Рим без суеты, наша семья: двое взрослых и дочка 17 лет, не смотря на жару не заметили как пролетели 3 часа, было очень интересно, познавательно и легко.
Экскурсовод Наталья - профессионал своего дела, доброжелательная, очень интересно рассказывающая, просто и понятно. Мы обязательно порекомендуем Наталью и экскурсию всем свои друзьям и знакомым.
