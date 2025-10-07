Когда дневная жара отступает и туристические толпы исчезают, Рим предстает в новом свете.
Вечерняя прогулка от Испанской лестницы до Колизея позволяет насладиться архитектурными шедеврами без суеты.
Испанская лестница, фонтан Треви, Пантеон и другие достопримечательности раскрывают свои тайны, создавая атмосферу романтики и истории.
Вечерний Рим - это лучший способ полюбить город с первого взгляда и увидеть его в свете огней, когда он особенно прекрасен
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера Рима
- 🏛 Знаковые достопримечательности
- 🕯 Романтическая прогулка
- 📜 Исторические факты
- 🎨 Барочная архитектура
- 🌟 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть
- Испанская лестница
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Пьяцца Навона
- Священная зона Ларго-Арджентина
- Площадь Венеции
- Императорские форумы
- Колизей
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Испанскую лестницу — начнём с культового места, где снимались сцены из «Римских каникул». Выясним, почему именно здесь зародилась мода на аперитив с видом
- Фонтан Треви — бросим монетку, но не просто так: разберёмся, какие символы спрятаны в архитектуре фонтана и почему он — больше, чем красивая открытка
- Пантеон — один из самых выдающихся памятников античного Рима, уцелевший почти в первозданном виде. Раскроем его инженерные и сакральные тайны
- Пьяцца Навона — одну из самых живописных барочных площадей. Поговорим о соперничестве, религии и искусстве, которые сплелись в её истории
- Священную зону Ларго-Арджентина — место, где был убит Юлий Цезарь. История, которую вы не увидите в учебниках
- Площадь Венеции — сердце современной Италии, где величие архитектуры встречается с политическим символизмом. Проследим, как менялся центр Рима от античности до наших дней
- Императорские форумы — вечером они особенно красивы: мягкая подсветка подчёркивает размах древних колоннад и руин. Поднимемся на лучшую смотровую, чтобы увидеть Форумы в их вечерней красоте
- Колизей — эффектная финальная точка. Когда загораются огни, а толпы стихают
Вы узнаете:
- Как архитектура Рима «говорит» с нами спустя тысячелетия
- Где именно был предан Юлий Цезарь и как это изменило историю
- Почему вечерний Рим — лучший способ полюбить город с первого взгляда
- И многое другое
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 411 туристов
Привет, дорогие друзья! Моя личная дорога к Риму пролегает из далекой Сибири, я живу в этом уникальном месте почти 10 лет. Все эти годы я работаю в туризме по Италии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Арман
7 окт 2025
Прекрасная экскурсия, великолепная подача информация. Все были в восторге! Рекомендую!!!
Екатерина
26 авг 2025
Экскурсия-прогулка просто замечательная: Наталья прекрасно знает историю Рима и его культуру, очень легко и интересно рассказывает. +отличный юмор и места для лучших фото)
Очень здорово прогуляться именно по вечернему городу: и меньше жары, и невероятные закатные краски.
Рекомендую и Наталью, и саму вечернюю экскурсию с ней)
Н
Наталья
28 июл 2025
Очень понравилась и экскурсия, и гид Наташа. Отличная подача материала, все четко и в то же время не навязчиво. Три часа прошли не заметно. Обязательно будем рекомендовать Наташу как гида и эту экскурсию в частности друзьям.
И
Ирина
2 июл 2025
Интересная и содержательная прогулка по вечернему Риму, прекрасный маршрут. Наталья изумительный
рассказчик, спасибо!
Victoria
1 июл 2025
Прекрасная экскурсия: Вечерний Рим без суеты, наша семья: двое взрослых и дочка 17 лет, не смотря на жару не заметили как пролетели 3 часа, было очень интересно, познавательно и легко.
Экскурсовод Наталья - профессионал своего дела, доброжелательная, очень интересно рассказывающая, просто и понятно. Мы обязательно порекомендуем Наталью и экскурсию всем свои друзьям и знакомым.
