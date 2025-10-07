Арман Прекрасная экскурсия, великолепная подача информация. Все были в восторге! Рекомендую!!!

Екатерина Экскурсия-прогулка просто замечательная: Наталья прекрасно знает историю Рима и его культуру, очень легко и интересно рассказывает. +отличный юмор и места для лучших фото)

Очень здорово прогуляться именно по вечернему городу: и меньше жары, и невероятные закатные краски.

Рекомендую и Наталью, и саму вечернюю экскурсию с ней)

Н Наталья Очень понравилась и экскурсия, и гид Наташа. Отличная подача материала, все четко и в то же время не навязчиво. Три часа прошли не заметно. Обязательно будем рекомендовать Наташу как гида и эту экскурсию в частности друзьям.

И Ирина Интересная и содержательная прогулка по вечернему Риму, прекрасный маршрут. Наталья изумительный

рассказчик, спасибо!