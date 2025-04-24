Экскурсии на мотоцикле в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «На мотоцикле» в Риме на русском языке, цены от €100, скидки до 30%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
По Риму - на скутере Vespa
На мотоцикле
1.5 часа
-
10%
49 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
По Риму - на скутере Vespa
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Риму на Vespa. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь вкусным тирамису
Начало: На улице Via Cavour
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100€111 за человека
Обзорная мотопрогулка по Риму
На мотоцикле
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Обзорная мотопрогулка по Риму
Индивидуальная мотопрогулка по Риму с опытным водителем. Посетите знаковые места города, ощутите свободу и скорость на двух колёсах
Начало: У Базилики Санта Мария Маджоре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за человека
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa
На мотоцикле
2 часа
-
30%
Индивидуальная
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa
Почувствовать себя героем итальянского фильма: скутер, узкие улочки и ветер в лицо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €105€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    24 апреля 2025
    По Риму - на скутере Vespa
    Прекрасная, лёгкая, интересная экскурсия. Всего за полтора часа мы посмотрели столько интересных мест, и, главное, Тофик дал нам почувствовать Рим, его дыхание, его величие, его загадки, его величественную красоту. Мы остались очень довольны, всем рекомендуем!
  • Е
    Елена
    19 апреля 2025
    По Риму - на скутере Vespa
    Перемещаешься очень быстро, можно посмотреть больше мест, делая остановки немного короче и сделать экскурсию чуть дольше по времени, а так -все отлично!
    Перемещаешься очень быстро, можно посмотреть больше мест, делая остановки немного короче и сделать экскурсию чуть дольше
  • Д
    Диана
    11 апреля 2025
    По Риму - на скутере Vespa
    Мы с мамой остались очень довольны! Рекомендую 🙏
    Мы с мамой остались очень довольны! Рекомендую 🙏
  • A
    Alex
    9 ноября 2017
    Обзорная мотопрогулка по Риму
    Все было отлично. Рекомендую мотопрогулку для посещения не самых близких к центру достопримечательностей и отличных смотровых площадок. А если у вас в Риме совсем мало времени, то это отличный шанс увидеть все-все-все очень быстро.
  • В
    Вероника
    5 ноября 2017
    Обзорная мотопрогулка по Риму
    Отлично покатались! Большое спасибо команде Дениса за отличную экскурсию. Катались вечером - очень понравился ночной Рим. Будем в Италии снова, обязательно прокатимся по окрестностям!
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2017
    Обзорная мотопрогулка по Риму
    Замечательная, нелбычная экскурсия) уже похвасталсась всем друзьям что гоняла по Риму на мотоцикеле) очень дружелюбные гиды) Денис, спасибо! буду обращаться еще)

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На мотоцикле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Риму - на скутере Vespa
  2. Обзорная мотопрогулка по Риму
  3. Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Район Трастевере
Сколько стоит экскурсия по Риму в апреле 2025
Сейчас в Риме в категории "На мотоцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 360 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на мотоцикле, 59 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь