I Irina По Риму - на скутере Vespa Прекрасная, лёгкая, интересная экскурсия. Всего за полтора часа мы посмотрели столько интересных мест, и, главное, Тофик дал нам почувствовать Рим, его дыхание, его величие, его загадки, его величественную красоту. Мы остались очень довольны, всем рекомендуем!

Е Елена По Риму - на скутере Vespa Перемещаешься очень быстро, можно посмотреть больше мест, делая остановки немного короче и сделать экскурсию чуть дольше по времени, а так -все отлично!

Д Диана По Риму - на скутере Vespa Мы с мамой остались очень довольны! Рекомендую 🙏

A Alex Обзорная мотопрогулка по Риму Все было отлично. Рекомендую мотопрогулку для посещения не самых близких к центру достопримечательностей и отличных смотровых площадок. А если у вас в Риме совсем мало времени, то это отличный шанс увидеть все-все-все очень быстро.

В Вероника Обзорная мотопрогулка по Риму Отлично покатались! Большое спасибо команде Дениса за отличную экскурсию. Катались вечером - очень понравился ночной Рим. Будем в Италии снова, обязательно прокатимся по окрестностям!