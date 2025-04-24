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10%
Мини-группа
до 8 чел.
По Риму - на скутере Vespa
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Риму на Vespa. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь вкусным тирамису
Начало: На улице Via Cavour
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100
€111 за человека
Индивидуальная
Обзорная мотопрогулка по Риму
Индивидуальная мотопрогулка по Риму с опытным водителем. Посетите знаковые места города, ощутите свободу и скорость на двух колёсах
Начало: У Базилики Санта Мария Маджоре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за человека
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30%
Индивидуальная
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa
Почувствовать себя героем итальянского фильма: скутер, узкие улочки и ветер в лицо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €105
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina24 апреля 2025Прекрасная, лёгкая, интересная экскурсия. Всего за полтора часа мы посмотрели столько интересных мест, и, главное, Тофик дал нам почувствовать Рим, его дыхание, его величие, его загадки, его величественную красоту. Мы остались очень довольны, всем рекомендуем!
- ЕЕлена19 апреля 2025Перемещаешься очень быстро, можно посмотреть больше мест, делая остановки немного короче и сделать экскурсию чуть дольше по времени, а так -все отлично!
- ДДиана11 апреля 2025Мы с мамой остались очень довольны! Рекомендую 🙏
- AAlex9 ноября 2017Все было отлично. Рекомендую мотопрогулку для посещения не самых близких к центру достопримечательностей и отличных смотровых площадок. А если у вас в Риме совсем мало времени, то это отличный шанс увидеть все-все-все очень быстро.
- ВВероника5 ноября 2017Отлично покатались! Большое спасибо команде Дениса за отличную экскурсию. Катались вечером - очень понравился ночной Рим. Будем в Италии снова, обязательно прокатимся по окрестностям!
- ЕЕкатерина27 августа 2017Замечательная, нелбычная экскурсия) уже похвасталсась всем друзьям что гоняла по Риму на мотоцикеле) очень дружелюбные гиды) Денис, спасибо! буду обращаться еще)
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На мотоцикле»
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