Albert D. проводит ещё 5 экскурсий

Для всех кто хочет ознокомиться с искусством ранего христианства мы ознокомимся с церквами те немногие которые сохранили свои изначальный облик а также узнаем как жили первые христиане и какой образ жизни вели они и какой символикой пользавались чтобы узнать друг друга.

Мозолей С. Констанцы яркий архиктетурный пример ранего христианства Изначальна была мавзолеем имеет форму церкви которую мы не привыкли видеть поситим знаменитую церковь ⛪ окружина тайнами и лигендами.

Санта Сабина была построена священником из Далмации Петрусом между 422 и 432 годами рядом с храмом Юноны на Авентинском холме в Риме. Церковь стоит на том месте, где в 4-м веке располагался дом святой Сабины. Сабина была обезглавлена по приказу императора Веспасиана или Адриана за то, что перешла в христианство. Позднее она была канонизирована как христианская святая.

базилика Санта Сабина сохранила свой первоначальный облик. Считается, что деревянные двери базилики – те самые, что были установлены здесь в начале 5-го века. На дверных панелях изображены сцены из Библии, в том числе одно из самых ранних изображений казни Христовой. Интересной деталью интерьера церкви является огражденная дыра в полу, сквозь которую можно увидеть колонну древнеримского храма. Вероятно, это часть храма Юноны. Рядам с церквью находится знаменитый апельсиновым сад и скважина мальтийского ордена.

Также мы посетим такие интересные церкви по своей необычной архитектуре который непривычно видеть в барочным Римом

Базилика Святой Агнессы за городскими стенами и Санто-Стефано-Ротондо.