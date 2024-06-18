базилику Иоанна Крестителя на Латеранском холме — самую первую христианскую базилику в Риме, возведенную в IV веке по велению римского Императора Константина. В этих стенах были подписаны «Латеранские соглашения» между государством Италия и Святой Церковью, ставшие фундаментом появления Ватикана как отдельного государства. Именно здесь можно прикоснуться к главной реликвии — «Святой Лестнице», по которой поднимался сам Иисус Христос, и увидеть многие другие важные христианские святыни;

базилику Святого Петра — символ римско-католической церкви и опоры христианской религии. Здесь празднуются самые важные литургии, а что касается художественной ценности, то достаточно вспомнить, что такие гениальные архитекторы, как Браманте, Микеланджело, Рафаэль и Карло Мадерно, участвовали в его строительстве. Внутри — множество бесценных произведений искусства: «Пьета» Микеланджело, «Балдахин» Бернини и др.

базилику Святого Павла. Прекрасный Сан-Паулу за стенами славится хранением гробницы Святого, которому он посвящен, и своими великолепными мозаиками, которые можно оценить как на фасаде, так и внутри. Вы не сможете не очароваться его огромным атриумом с 150 колоннами, статуей Святого Павла, портретами всех Римских Пап.

базилику Санта Мария Маджоре. Среди множества церквей в Риме, посвященных Деве Марии, она является самой большой и значимой. Экскурсия будет интересна всем ценителям истории и поможет погрузиться в разные эпохи Рима как центра христианства. Важная информация: Посещение базилик имеет свои правила и дресс-код. Ваша одежда должна закрывать плечи, колени и декольте, нельзя громко разговаривать.

Рим является домом для четырех наиболее важных базилик Римско-католической церкви. Именно в них находятся «Святые Алтари» и «Святые Двери», которые открываются только во время Священного года (только один раз в 25 лет) и являют собой путь к полному снисхождению для верующих. Роль Святых Ворот состоит в том, чтобы предоставить полную индульгенцию всем, кто пройдет через них. Имея большое религиозное значение, базилики также представляют неоценимую художественную ценность. Мы посетим: