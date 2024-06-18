Экскурсия будет интересна всем ценителям истории и поможет погрузиться в разные эпохи Рима как центра христианства.
Мы посетим четыре наиболее важные базилики Римско-католической церкви, в которых находятся «Святые Алтари» и «Святые Двери», открывающиеся раз в 25 лет.
Мы посетим четыре наиболее важные базилики Римско-католической церкви, в которых находятся «Святые Алтари» и «Святые Двери», открывающиеся раз в 25 лет.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Рим является домом для четырех наиболее важных базилик Римско-католической церкви. Именно в них находятся «Святые Алтари» и «Святые Двери», которые открываются только во время Священного года (только один раз в 25 лет) и являют собой путь к полному снисхождению для верующих. Роль Святых Ворот состоит в том, чтобы предоставить полную индульгенцию всем, кто пройдет через них. Имея большое религиозное значение, базилики также представляют неоценимую художественную ценность. Мы посетим:
- базилику Иоанна Крестителя на Латеранском холме — самую первую христианскую базилику в Риме, возведенную в IV веке по велению римского Императора Константина. В этих стенах были подписаны «Латеранские соглашения» между государством Италия и Святой Церковью, ставшие фундаментом появления Ватикана как отдельного государства. Именно здесь можно прикоснуться к главной реликвии — «Святой Лестнице», по которой поднимался сам Иисус Христос, и увидеть многие другие важные христианские святыни;
- базилику Святого Петра — символ римско-католической церкви и опоры христианской религии. Здесь празднуются самые важные литургии, а что касается художественной ценности, то достаточно вспомнить, что такие гениальные архитекторы, как Браманте, Микеланджело, Рафаэль и Карло Мадерно, участвовали в его строительстве. Внутри — множество бесценных произведений искусства: «Пьета» Микеланджело, «Балдахин» Бернини и др.
- базилику Святого Павла. Прекрасный Сан-Паулу за стенами славится хранением гробницы Святого, которому он посвящен, и своими великолепными мозаиками, которые можно оценить как на фасаде, так и внутри. Вы не сможете не очароваться его огромным атриумом с 150 колоннами, статуей Святого Павла, портретами всех Римских Пап.
- базилику Санта Мария Маджоре. Среди множества церквей в Риме, посвященных Деве Марии, она является самой большой и значимой. Экскурсия будет интересна всем ценителям истории и поможет погрузиться в разные эпохи Рима как центра христианства. Важная информация: Посещение базилик имеет свои правила и дресс-код. Ваша одежда должна закрывать плечи, колени и декольте, нельзя громко разговаривать.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Иоанна Крестителя
- Базилика Святого Петра
- Базилика Святого Павла
- Базилика Санта Мария Маджоре
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по городу
Что не входит в цену
- Вход в платные объекты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важная информация: посещение Базилик имеет свои правила и дрес-код. Ваша одежда должна закрывать плечи
- Колени и декольте
- Нельзя громко разговаривать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Похожие экскурсии из Рима
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
20 июня в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
от 125€94 за всё до 6 чел.