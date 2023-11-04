Вечный город также называют Святым, ведь это один из мировых центров христианства. Здесь казнили апостолов Павла и Петра, который считается первым римским папой. Отсюда новая религия шествовала по империи. А по числу реликвий вселенского значения Рим превосходит все города Европы. На экскурсии вы посетите культовые святыни столицы и прикоснётесь к сердцу раннехристианской эпохи.

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Описание

Что вас ожидает

Базилика Санта-Мария-Маджоре

Это самая большая и древняя базилика, посвящённая Богородице. Под главным алтарем находится Святая колыбель. Драгоценная хрустальная урна, расписанная серебром, скрывает дощечки от деревянных яслей, в которых некогда лежал младенец Иисус.

Базилика Святой Пракседы

В одной из самых древних и интересных церквей Рима рассмотрим капеллу святого Зенона, которую называют «райским садом». Я покажу часть столба, к которому был привязан во время бичевания Христос, а также реликварий с тремя шипами от тернового венца. Необычная атмосфера храма и византийская мозаика впечатляют.

Церковь Святого Иерусалимского креста

Здесь вы увидите части Животворящего Креста и другие реликвии Страстей Христовых, привезённые из Иерусалима Еленой Равноапостольной, матерью императора Константина. В храме есть посвящённый ей придел — он устроен в помещении, которое служило жилищем царице. Отдельно я расскажу о земле, доставленной сюда с Голгофы.

Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано

Перед нами главный собор христианского католического мира, мать и глава всех церквей Рима и мира. Лютеранской дворец — резиденция римских пап до начала 14 века. Некогда он играл ту же роль, что и теперь — Ватикан. Вы оцените роскошное убранство собора, где хранятся головы святых Петра и Павла, а сень над приделом Святых тайн поддерживается колоннами из Храма Соломона. Здесь же находится кедровый стол, за которым, по преданию, Спаситель совершал Тайную Вечерю с учениками и установил Евхаристию. А в папском алтаре хранится доска, на которой священнодействовал апостол Пётр.

Церковь «Святая Святых»

Храм рядом с Латеранским собором получил название благодаря древнему кипарисовому ящику под папским престолом. В нём издавна хранились части многих святынь. Вы увидите особо чтимую икону Спасителя. А также Святую Лестницу, по которой паломникам можно подниматься только на коленях. Это та самая лестница из дома Понтия Пилата в Иерусалиме, по которой Спаситель восходил и нисходил четыре раза. Её тоже привезла царица Елена.

Крещальня Иоанна Предтечи

Кроме того, вы осмотрите восьмиугольное здание, ставшее прообразом всех баптистериев — восьмигранник символизирует Вифлеемскую звезду.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в киостро (внутренний дворик) и музей базилики Сан. Джованни, а также посещение капеллы со Святой лестницей.