Храмы Святого Рима

Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города

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Вечный город также называют Святым, ведь это один из мировых центров христианства. Здесь казнили апостолов Павла и Петра, который считается первым римским папой. Отсюда новая религия шествовала по империи. А по числу реликвий вселенского значения Рим превосходит все города Европы. На экскурсии вы посетите культовые святыни столицы и прикоснётесь к сердцу раннехристианской эпохи.
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
Храмы Святого Рима
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Описание

Что вас ожидает

Базилика Санта-Мария-Маджоре

Это самая большая и древняя базилика, посвящённая Богородице. Под главным алтарем находится Святая колыбель. Драгоценная хрустальная урна, расписанная серебром, скрывает дощечки от деревянных яслей, в которых некогда лежал младенец Иисус.

Базилика Святой Пракседы

В одной из самых древних и интересных церквей Рима рассмотрим капеллу святого Зенона, которую называют «райским садом». Я покажу часть столба, к которому был привязан во время бичевания Христос, а также реликварий с тремя шипами от тернового венца. Необычная атмосфера храма и византийская мозаика впечатляют.

Церковь Святого Иерусалимского креста

Здесь вы увидите части Животворящего Креста и другие реликвии Страстей Христовых, привезённые из Иерусалима Еленой Равноапостольной, матерью императора Константина. В храме есть посвящённый ей придел — он устроен в помещении, которое служило жилищем царице. Отдельно я расскажу о земле, доставленной сюда с Голгофы.

Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано

Перед нами главный собор христианского католического мира, мать и глава всех церквей Рима и мира. Лютеранской дворец — резиденция римских пап до начала 14 века. Некогда он играл ту же роль, что и теперь — Ватикан. Вы оцените роскошное убранство собора, где хранятся головы святых Петра и Павла, а сень над приделом Святых тайн поддерживается колоннами из Храма Соломона. Здесь же находится кедровый стол, за которым, по преданию, Спаситель совершал Тайную Вечерю с учениками и установил Евхаристию. А в папском алтаре хранится доска, на которой священнодействовал апостол Пётр.

Церковь «Святая Святых»

Храм рядом с Латеранским собором получил название благодаря древнему кипарисовому ящику под папским престолом. В нём издавна хранились части многих святынь. Вы увидите особо чтимую икону Спасителя. А также Святую Лестницу, по которой паломникам можно подниматься только на коленях. Это та самая лестница из дома Понтия Пилата в Иерусалиме, по которой Спаситель восходил и нисходил четыре раза. Её тоже привезла царица Елена.

Крещальня Иоанна Предтечи

Кроме того, вы осмотрите восьмиугольное здание, ставшее прообразом всех баптистериев — восьмигранник символизирует Вифлеемскую звезду.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в киостро (внутренний дворик) и музей базилики Сан. Джованни, а также посещение капеллы со Святой лестницей.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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