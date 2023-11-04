Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
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Описание
Что вас ожидает
Базилика Санта-Мария-Маджоре
Это самая большая и древняя базилика, посвящённая Богородице. Под главным алтарем находится Святая колыбель. Драгоценная хрустальная урна, расписанная серебром, скрывает дощечки от деревянных яслей, в которых некогда лежал младенец Иисус.
Базилика Святой Пракседы
В одной из самых древних и интересных церквей Рима рассмотрим капеллу святого Зенона, которую называют «райским садом». Я покажу часть столба, к которому был привязан во время бичевания Христос, а также реликварий с тремя шипами от тернового венца. Необычная атмосфера храма и византийская мозаика впечатляют.
Церковь Святого Иерусалимского креста
Здесь вы увидите части Животворящего Креста и другие реликвии Страстей Христовых, привезённые из Иерусалима Еленой Равноапостольной, матерью императора Константина. В храме есть посвящённый ей придел — он устроен в помещении, которое служило жилищем царице. Отдельно я расскажу о земле, доставленной сюда с Голгофы.
Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано
Перед нами главный собор христианского католического мира, мать и глава всех церквей Рима и мира. Лютеранской дворец — резиденция римских пап до начала 14 века. Некогда он играл ту же роль, что и теперь — Ватикан. Вы оцените роскошное убранство собора, где хранятся головы святых Петра и Павла, а сень над приделом Святых тайн поддерживается колоннами из Храма Соломона. Здесь же находится кедровый стол, за которым, по преданию, Спаситель совершал Тайную Вечерю с учениками и установил Евхаристию. А в папском алтаре хранится доска, на которой священнодействовал апостол Пётр.
Церковь «Святая Святых»
Храм рядом с Латеранским собором получил название благодаря древнему кипарисовому ящику под папским престолом. В нём издавна хранились части многих святынь. Вы увидите особо чтимую икону Спасителя. А также Святую Лестницу, по которой паломникам можно подниматься только на коленях. Это та самая лестница из дома Понтия Пилата в Иерусалиме, по которой Спаситель восходил и нисходил четыре раза. Её тоже привезла царица Елена.
Крещальня Иоанна Предтечи
Кроме того, вы осмотрите восьмиугольное здание, ставшее прообразом всех баптистериев — восьмигранник символизирует Вифлеемскую звезду.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в киостро (внутренний дворик) и музей базилики Сан. Джованни, а также посещение капеллы со Святой лестницей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.