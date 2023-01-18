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5seasons Rome Ваш гид в Риме Задать вопрос Групповая экскурсия €50 за человека 5 5 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаем Вас проникнуться атмосферой весны в Вечном городе! Увидеть красоту и величество Рима в этот волшебный период, загадать желание и купить подарки своим близким! Наша 2 часовая прогулка пройдет по самого центру города. Встречаемся около колонны Траяна в полдень, затем в удобном темпе прогуляемся до площади Венеции. Дойдем до фонтана Треви, чтобы бросить монетку и загадать желание, которое непременно исполнится! Следом нас ждет еще один символ Рима - Испанская лестница. Далее на нашем пути памятник архитектуры Древнего Рима,"Храм всех богов" - Пантеон, вы узнаете историю его строительства и архитектурные тайны. А завершится наша прогулка на площади Навона рассказом о великом Бернини и его работах.

Экскурсия проходит по средам и субботам, с 18.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Колонна Траяна

Площадь Венеции

Фонтан Треви

Испанская лестница

Пантеон

Площадь Навона Что включено Услуги русскоязычного гида Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Колонна Траяна Завершение: Площадь Навона Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проходит по средам и субботам, с 18.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.