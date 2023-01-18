Описание экскурсииПриглашаем Вас проникнуться атмосферой весны в Вечном городе! Увидеть красоту и величество Рима в этот волшебный период, загадать желание и купить подарки своим близким! Наша 2 часовая прогулка пройдет по самого центру города. Встречаемся около колонны Траяна в полдень, затем в удобном темпе прогуляемся до площади Венеции. Дойдем до фонтана Треви, чтобы бросить монетку и загадать желание, которое непременно исполнится! Следом нас ждет еще один символ Рима - Испанская лестница. Далее на нашем пути памятник архитектуры Древнего Рима,"Храм всех богов" - Пантеон, вы узнаете историю его строительства и архитектурные тайны. А завершится наша прогулка на площади Навона рассказом о великом Бернини и его работах.
Экскурсия проходит по средам и субботам, с 18.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колонна Траяна
- Площадь Венеции
- Фонтан Треви
- Испанская лестница
- Пантеон
- Площадь Навона
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колонна Траяна
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит по средам и субботам, с 18.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Хочу поблагодарить гида Наташу за отличную экскурсию, всегда приятно иметь дело с профи! Мы прошлись по центру, я узнала много нового о великом Бернини. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
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V
Хочу поблагодарить гида Наташу за отличную экскурсию, всегда приятно иметь дело с профи! Мы прошлись по центру, я узнала много нового о великом Бернини. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
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С
Хочу поблагодарить гида Наташу за отличную экскурсию, всегда приятно иметь дело с профи! Мы прошлись по центру, я узнала много нового о великом Бернини. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
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Ю
Хочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо
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I
Хочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо
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