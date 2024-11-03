Погрузитесь в расслабляющую атмосферу Рима и оставьте навсегда в памяти самые искренние моменты вашей любви! А я как профессиональный фотограф помогу вам расслабиться перед камерой, подскажу самые удачные позы и поймаю ваши яркие эмоции на фоне живописных уголков города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Я специализируюсь на парных съемках, и моё главное умение — передавать через фото искренние эмоции и связь между людьми. Я не только ловлю естественные моменты, но и помогаю вам с позированием, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно.
Мы начнём съёмку на знаменитой Пьяцца дель Кампидольо — одном из самых исторически значимых мест города, спроектированном самим Микеланджело. Всё здесь пропитано атмосферой древнего Рима.
Поднимемся на смотровую площадку с видом на Римский форум, где раскроются панорамные виды на руины, которые когда-то были сердцем Римской империи.
Завершим нашу фотопрогулку у Колизея — одного из семи чудес света. Он станет идеальной декорацией для ваших снимков!
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D780
- В течение семи дней после прогулки вы получите около 50 фото в цветокоррекции ссылкой на облачное хранилище
- Рекомендую выбрать однотонные наряды из натуральных тканей, которые будут гармонично смотреться на фоне исторических улиц Рима. Избегайте крупных принтов и слишком ярких цветов, чтобы фотографии получились стильными и атмосферными
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza del Campidoglio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваш гид в Риме
Меня зовут Карина, и фотография — моя страсть уже более пяти лет. Я обожаю работать с парами, улавливая их искренние моменты, эмоции и связь между ними. За эти годы яЗадать вопрос
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