Погрузитесь в расслабляющую атмосферу Рима и оставьте навсегда в памяти самые искренние моменты вашей любви! А я как профессиональный фотограф помогу вам расслабиться перед камерой, подскажу самые удачные позы и поймаю ваши яркие эмоции на фоне живописных уголков города.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Я специализируюсь на парных съемках, и моё главное умение — передавать через фото искренние эмоции и связь между людьми. Я не только ловлю естественные моменты, но и помогаю вам с позированием, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно.

Мы начнём съёмку на знаменитой Пьяцца дель Кампидольо — одном из самых исторически значимых мест города, спроектированном самим Микеланджело. Всё здесь пропитано атмосферой древнего Рима.

Поднимемся на смотровую площадку с видом на Римский форум, где раскроются панорамные виды на руины, которые когда-то были сердцем Римской империи.

Завершим нашу фотопрогулку у Колизея — одного из семи чудес света. Он станет идеальной декорацией для ваших снимков!

Организационные детали