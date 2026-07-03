Индивидуальная пешеходная экскурсия по государству-анклаву. За три часа вы увидите и поймете смысл работ величайших мастеров. Станцы Рафаэля, Сикстинская Капелла, Собор Святого Петра, пинакотека и огромное множество шедевров.
Описание экскурсииШедевры античной скульптуры, работы величайших мастеров, знаменитые станцы Рафаэля, и, наконец, Сикстинская Капелла расписанная Микеладжело – все эти сокровища, собиравшиеся столетиями Папами Римскими, ждут Вас в одном из самых известных музеев мира. Мы посетим также Собор Святого Петра – сердце католической церкви, архитектурный ансамбль и внутреннее убранство которого поражает воображение. На всем земном шаре нет места столь богатого произведениями искусства как Ватикан - Вы только вдумайтесь в эти слова! Конечно, нельзя объять необъятное но мы поможем Вам сориентироваться среди бесчисленных экспонатов и произведений собранных Папами Римскими в течение столетий, не пропустить действительно важные и интересные и не потерять драгоценное время на блуждание по залам этих огромных музеев, общая протяженность которых оставляет 9 км! Нашей задачей является познакомить Вас с оригиналами наиболее уникальных произведений, некоторые из которых, возможно, Вам даже знакомы ибо являются всемирно признанными шедеврами искусства! Внимание: после согласования с гидом даты и времени экскурсии, вам необходимо приобрести входные билеты в Ватикан самостоятельно. В связи с Юбилейным годом, изменением правил посещения Музеев Ватикана и ограничением пропуска эта экскурсия, временно, включает только посещение Музеев Ватикана без гарантии возможности включить и Собор Святого Петра. Благодарим за внимание. Важная информация: В связи с Юбилейным годом, изменением правил посещения Музеев Ватикана и ограничением пропуска эта экскурсия, временно, включает только посещение Музеев Ватикана без гарантии возможности включить и Собор Святого Петра. Благодарим за внимание.
С понедельника по субботу в 9.00 или в 15.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сикстинская капелла
- Станцы Рафаэля
- Пинакотека
- Ватиканские музеи
- Собор Св. Петра
- Площадь Св. Петра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Ватикан/nМожно выкупить билеты на официальном сайте Ватикана /nhttps://tickets. museivaticani. va/home
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Ватиканские музеи - Виале Ватикано, 100
Завершение: Площадь Св. Петра
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 9.00 или в 15.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В связи с Юбилейным годом
- Изменением правил посещения Музеев Ватикана и ограничением пропуска эта экскурсия
- Временно
- Включает только посещение Музеев Ватикана без гарантии возможности включить и Собор Святого Петра. Благодарим за внимание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Светлана гид высочайшего уровня с глубокими знаниями истории Она подстраивались под наши просьбы и пожелания.
Мы получили море новой информации обязательно порекомендует ее своим друзьям и знакомым
Мы получили море новой информации обязательно порекомендует ее своим друзьям и знакомым
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Е
Мы остались в восторге, спасибо Федерико!! Экскурсия просто восхитительная! Нас было четверо, быстро и без очередей прошли в собор, Федерико рассказывал нам безумно интересные моменты, отвечал на все вопросы, рассказал
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Г
Добрый день!
Экскурсия - замечательная. Увидели все намеченные объекты и все, что можно посмотреть за планируемые три часа.
Мир экспозиций Ватикана настолько обширен, что его не охватить за это время. Но экскурсовод помог нам получить общее впечатление и познать основное- историю и библию следует изучать с детского возраста
Экскурсия - замечательная. Увидели все намеченные объекты и все, что можно посмотреть за планируемые три часа.
Мир экспозиций Ватикана настолько обширен, что его не охватить за это время. Но экскурсовод помог нам получить общее впечатление и познать основное- историю и библию следует изучать с детского возраста
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G
Добрый день!
Экскурсия - замечательная. Увидели все намеченные объекты и все, что можно посмотреть за планируемые три часа.
Мир экспозиций Ватикана настолько обширен, что его не охватить за это время. Но экскурсовод помог нам получить общее впечатление и познать основное- историю и библию следует изучать с детского возраста
Экскурсия - замечательная. Увидели все намеченные объекты и все, что можно посмотреть за планируемые три часа.
Мир экспозиций Ватикана настолько обширен, что его не охватить за это время. Но экскурсовод помог нам получить общее впечатление и познать основное- историю и библию следует изучать с детского возраста
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М
Увиденное превзошло ожидаемое!
Столько Рафаэля в одном месте,это только там.
Сикстинская капелла это невероятное масштабное зрелище!
Гид Фредерико,коренной римлянин,любящий и знающий историю своего города и Ватикана,четко,емко и компактно выстроил экскурсию!
Я очень довольна и всем советую!
Столько Рафаэля в одном месте,это только там.
Сикстинская капелла это невероятное масштабное зрелище!
Гид Фредерико,коренной римлянин,любящий и знающий историю своего города и Ватикана,четко,емко и компактно выстроил экскурсию!
Я очень довольна и всем советую!
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Y
Экскурсия была просто чудесной!
Посмотрели музеи Ватикана, собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу. Фредерико ответил на все наши многочисленные вопросы) узнали много интересных фактов, о которых может рассказать только римлянин!
Рекомендуем всем экскурсию с Фредерико!
Посмотрели музеи Ватикана, собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу. Фредерико ответил на все наши многочисленные вопросы) узнали много интересных фактов, о которых может рассказать только римлянин!
Рекомендуем всем экскурсию с Фредерико!
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