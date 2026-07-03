Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальная пешеходная экскурсия по государству-анклаву. За три часа вы увидите и поймете смысл работ величайших мастеров. Станцы Рафаэля, Сикстинская Капелла, Собор Святого Петра, пинакотека и огромное множество шедевров. 4.9 33 отзыва

Федерико Ваш гид в Риме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €240 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 33 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Шедевры античной скульптуры, работы величайших мастеров, знаменитые станцы Рафаэля, и, наконец, Сикстинская Капелла расписанная Микеладжело – все эти сокровища, собиравшиеся столетиями Папами Римскими, ждут Вас в одном из самых известных музеев мира. Мы посетим также Собор Святого Петра – сердце католической церкви, архитектурный ансамбль и внутреннее убранство которого поражает воображение. На всем земном шаре нет места столь богатого произведениями искусства как Ватикан - Вы только вдумайтесь в эти слова! Конечно, нельзя объять необъятное но мы поможем Вам сориентироваться среди бесчисленных экспонатов и произведений собранных Папами Римскими в течение столетий, не пропустить действительно важные и интересные и не потерять драгоценное время на блуждание по залам этих огромных музеев, общая протяженность которых оставляет 9 км! Нашей задачей является познакомить Вас с оригиналами наиболее уникальных произведений, некоторые из которых, возможно, Вам даже знакомы ибо являются всемирно признанными шедеврами искусства! Внимание: после согласования с гидом даты и времени экскурсии, вам необходимо приобрести входные билеты в Ватикан самостоятельно. В связи с Юбилейным годом, изменением правил посещения Музеев Ватикана и ограничением пропуска эта экскурсия, временно, включает только посещение Музеев Ватикана без гарантии возможности включить и Собор Святого Петра. Благодарим за внимание. Важная информация: В связи с Юбилейным годом, изменением правил посещения Музеев Ватикана и ограничением пропуска эта экскурсия, временно, включает только посещение Музеев Ватикана без гарантии возможности включить и Собор Святого Петра. Благодарим за внимание.

С понедельника по субботу в 9.00 или в 15.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сикстинская капелла

Станцы Рафаэля

Пинакотека

Ватиканские музеи

Собор Св. Петра

Площадь Св. Петра Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в Ватикан/nМожно выкупить билеты на официальном сайте Ватикана /nhttps://tickets. museivaticani. va/home Где начинаем и завершаем? Начало: Вход в Ватиканские музеи - Виале Ватикано, 100 Завершение: Площадь Св. Петра Когда и сколько длится? Когда: С понедельника по субботу в 9.00 или в 15.00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация В связи с Юбилейным годом

Изменением правил посещения Музеев Ватикана и ограничением пропуска эта экскурсия

Временно

Включает только посещение Музеев Ватикана без гарантии возможности включить и Собор Святого Петра. Благодарим за внимание Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.