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Шедевры Ватикана

4.9
9 отзывов
Федерико П.
Федерико П. – Гид из Рима
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по государству-анклаву.

За три часа вы увидите и поймете смысл работ величайших мастеров.

Станцы Рафаэля, Сикстинская Капелла, Собор Святого Петра, пинакотека и огромное множество шедевров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Шедевры Ватикана
Шедевры Ватикана

Что вы увидите

  • Сикстинская капелла
  • станцы Рафаэля
  • пинакотека
  • ватиканские музеи
  • собор Св. Петра
  • площадь Св. Петра
Шедевры античной скульптуры, работы величайших мастеров, знаменитые станцы Рафаэля, и, наконец, Сикстинская Капелла расписанная Микеладжело – все эти сокровища, собиравшиеся столетиями Папами Римскими, ждут Вас в одном из самых известных музеев мира. Мы посетим также Собор Святого Петра – сердце католической церкви, архитектурный ансамбль и внутреннее убранство которого поражает воображение.
На всем земном шаре нет места столь богатого произведениями искусства как Ватикан - Вы только вдумайтесь в эти слова ! Конечно, нельзя объять необъятное но мы поможем Вам сориентироваться среди бесчисленных экспонатов и произведений собранных Папами Римскими в течение столетий, не пропустить действительно важные и интересные и не потерять драгоценное время на блуждание по залам этих огромных музеев, общая протяженность которых оставляет 9 км ! Нашей задачей является познакомить Вас с оригиналами наиболее уникальных произведений, некоторые из которых, возможно, Вам даже знакомы ибо являются всемирно признанными шедеврами искусства !
Внимание: после согласования с гидом даты и времени экскурсии 🧭, вам необходимо приобрести входные билеты 🎫 в Ватикан самостоятельно.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Ватикан
Начало
🚩 Вход в Ватиканские музеи - Viale Vaticano, 100
Место завершения
🏁 Площадь Св. Петра
Шедевры Ватикана
Шедевры Ватикана
Шедевры Ватикана
Шедевры Ватикана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Федерико П.
Федерико П.
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9 отзывов оставили туристы

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