Шедевры античной скульптуры, работы величайших мастеров, знаменитые станцы Рафаэля, и, наконец, Сикстинская Капелла расписанная Микеладжело – все эти сокровища, собиравшиеся столетиями Папами Римскими, ждут Вас в одном из самых известных музеев мира. Мы посетим также Собор Святого Петра – сердце католической церкви, архитектурный ансамбль и внутреннее убранство которого поражает воображение.

На всем земном шаре нет места столь богатого произведениями искусства как Ватикан - Вы только вдумайтесь в эти слова ! Конечно, нельзя объять необъятное но мы поможем Вам сориентироваться среди бесчисленных экспонатов и произведений собранных Папами Римскими в течение столетий, не пропустить действительно важные и интересные и не потерять драгоценное время на блуждание по залам этих огромных музеев, общая протяженность которых оставляет 9 км ! Нашей задачей является познакомить Вас с оригиналами наиболее уникальных произведений, некоторые из которых, возможно, Вам даже знакомы ибо являются всемирно признанными шедеврами искусства !

Внимание: после согласования с гидом даты и времени экскурсии 🧭, вам необходимо приобрести входные билеты 🎫 в Ватикан самостоятельно.