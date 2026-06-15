Когда накатывает лёгкая усталость от образа возвышенного Рима, можно окунуться в захватывающий мир Рима без прикрас. Эта экскурсия — набор забавных, страшных, а порой и безумных историй о том, как средневековые римляне боролись за власть, любили, верили и зарабатывали. Город предстанет перед вами ареной политических интриг и настоящих баталий в череде удивительных событий.

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Описание экскурсии

Кампо-де-Фьори — начнём на площади цветов, в прошлом бывшей местом казней и постоянной клановой борьбы величайших родов Рима.

Пьяцца Навона. Выясним, как через публичные пространства распространяли свою власть члены рода Борджиа — одни из самых одиозных политиков в истории города.

Мост Святого Ангела. Поговорим о страшном бедствии чумы, галлюцинациях и прозвищах.

Замок Святого Ангела. Убедимся в крепкости фортификаций католической церкви.

Пассетто. Прочертим линию бегства Папы Римского из Ватикана, в случае угрозы для жизни.

Площадь Святого Петра. Закончим рассказом о том, как власть церкви установилась и как она удерживалась.

Вы узнаете

Почему Священная Римская империя была не священной, не римской и не империей

Как крестовые походы стали величайшей рекламной кампанией Средневековья

Как можно освободить Иерусалим и стать антихристом

Как стать Папой Римским через постель

Кем на самом деле были самые влиятельные семьи Рима и при чём тут монголы

Организационные детали

Экскурсия только для взрослых из-за обилия пикантных подробностей и кровавых деталей.