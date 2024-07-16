28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по нетуристическому Риму предлагает путешествие в прошлое, где можно узнать о легендах основания города и жизни на Авентине.Гости смогут насладиться видами с панорамной площадки Апельсинового сада и посетить старинную

церковь святой Сабины. На площади перед виллой кавалеров Мальтийского ордена туристы разгадают символы тамплиеров. Путешествие продолжается на острове Тиберина и в районе Трастевере, где можно увидеть базилику Санта-Мария-ин-Трастевере и средневековые дома. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя скрытые уголки Рима и узнать о местных традициях

Описание экскурсии

Секреты Авентина

Вам предстоит погружение в атмосферу различных эпох — я расскажу, как Авентин связан с легендой об основании Рима, кто селился здесь в античные времена и Средневековье. Вы увидите апельсиновый и розовый сады, узнаете историю их появления и раскроете значение скрытых от глаз символов. А еще поймете, почему Авентин окружен крепостной стеной и заглянете в старинную церковь святой Сабины, где услышите о силе духа основателя сада, который не испугался злых сил. Кроме того, я покажу виллу кавалеров Мальтийского ордена и знаменитую замочную скважину, созданную масоном. На площади напротив виллы вы разгадаете символы упраздненного, но не сломленного ордена Тамплиеров.

Остров Тиберина и Трастевере

Мы спустимся вдоль крепостного рва и направимся к реке Тибр. Я расскажу необычную историю острова Тиберина и покажу все его знаковые места. Далее вас ждет Трастевере — истинно римский район с особым колоритом, не свойственным центральной части города. Здесь вы увидите церковь святой Цецилии, средневековые дома, церковь с подземельем, базилику Санта-Мария-ин-Трастевере и памятники римским поэтам. Я раскрою места, куда римляне приходят на ужин или аперитив. А еще посвящу вас в секреты итальянской кухни, традиций и языка жестов.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже осмотрел основные достопримечательности и хочет почувствовать дух нетуристической жизни Рима и узнать побольше о местных традициях. А еще — любителям тайн и загадочных историй.