28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере

Marina
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Marina – ваш гид
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением.

Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Circo Massimo
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У этой экскурсии28 отзывов
4.86
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима

Что вас ожидает

Секреты Авентина
Вам предстоит погружение в атмосферу различных эпох — я расскажу, как Авентин связан с легендой об основании Рима, кто селился здесь в античные времена и Средневековье. Вы увидите апельсиновый и розовый сады, узнаете историю их появления и раскроете значение скрытых от глаз символов. А еще поймете, почему Авентин окружен крепостной стеной и заглянете в старинную церковь святой Сабины, где услышите о силе духа основателя сада, который не испугался злых сил. Кроме того, я покажу виллу кавалеров Мальтийского ордена и знаменитую замочную скважину, созданную масоном. На площади напротив виллы вы разгадаете символы упраздненного, но не сломленного ордена Тамплиеров.

Остров Тиберина и Трастевере
Мы спустимся вдоль крепостного рва и направимся к реке Тибр. Я расскажу необычную историю острова Тиберина и покажу все его знаковые места. Далее вас ждет Трастевере — истинно римский район с особым колоритом, не свойственным центральной части города. Здесь вы увидите церковь святой Цецилии, средневековые дома, церковь с подземельем, базилику Санта-Мария-ин-Трастевере и памятники римским поэтам. Я раскрою места, куда римляне приходят на ужин или аперитив. А еще посвящу вас в секреты итальянской кухни, традиций и языка жестов.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже осмотрел основные достопримечательности и хочет почувствовать дух нетуристической жизни Рима и узнать побольше о местных традициях. А еще — любителям тайн и загадочных историй.

Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Circo Massimo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Очаровательная марина увлекательно рассказала о районе коренных жителей Рима, очень приятная и позитивная девушка; были рады пообщаться и посмотреть интересные места с ее подачи
25 февраля 2020
Очень нетрадиционная экскурсия. Вы не увидите тут стандартного набора памяток архитектуры, но насладитесь старейшими улочками района Трастевере, посетите древние храмы, насладитесь их архитектурой и атмосферой, посетите места обитания масонов.
Ну в общем, эта экскурсия для тех, кому уже знакомы заурядные исторические места и хочется чего то поистине нового и необычного.
Елена
24 февраля 2020
Экскурсия с Мариной была очень легкая, интересная, именно с тем количеством информации, которое хотелось бы услышать. Посмотрели много новых для нас мест, куда сами скорее всего бы не добрались.
4 февраля 2020
Замечательная Экскурсия:) Я получила огромное удовольствие от этой прогулки. Марина гибкая, приятная в общении и очень эрудированная девушка! Вышли далеко за рамки того, что было изначально заявлено в теме. В следующий свой приезд я знаю, к кому обратиться ))) Могу смело рекомендовать Марину всем, как уже бывавшим в Риме ранее, так и тем, кто впервые знакомится с городом!
24 января 2020
Были на экскурсии с Мариной 17.01.2020. Это наша 5 экскурсия в Риме и сложно сказать какая по счету вообще. И могу сказать что худшая из всех. Не понимаю откуда столько положительных отзывов и оценок. Разочарование полное. Вероятно нам есть с чем сравнить. Мало информации, банальные факты, которые любой может прочитать в инете, прогулка по Трастевере, которая заняла час из 3 часов экскурсии практически заключалась в словах - вот в этом ресторанчике можно поесть, в этом тоже можно, тут можно выпить.. А вот дом увитый плющем. В целом, наверное тем, кто никогда нигде не был, что-то может и понравится.. Но я искренне рекомендую выбрать другого гида, поверьте они тут есть. И вы будете в восторге и от экскурсии и от полноты и качества полученной информации.
21 января 2020
Марина оказалась приятным в общении человеком и эрудированным гидом, учла наши пожелания по маршруту, немного его изменив, за что мы очень признательны. Экскурсия нам понравилась, не перегруженная информационно и не утомительная по маршруту. Рекомендуем.
Надеемся, как-нибудь ещё увидимся с Мариной при следующем посещении Рима.
19 января 2020
Марина очень интересный экскурсовод: всесторонне развита, эрудированна и очень приятная в общении. Всем рекомендую!
15 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Много новых неизвестных данных. Легкая и интересная подача информации. Информация разноплановая и содержательная. Темп комфортный. Маршрут интересный. Сплошная польза.
Спасибо экскурсоводу Марине!
3 января 2020
Спасибо Марине за экскурсию "Тайны нетуристического Рима" - столько интересных мест и местечек, куда сам ты вряд ли бы забрел. Больше всего фото я сделала именно в районе Трастевере - настолько здесь самобытная атмосфера! Конечно, это живая история - Марина преподнесла нам ее в доступной и легкой форме. Рим - вечный город, он -живой - Марина помогла нам это увидеть с новой стороны.
10 декабря 2019
Мы были на экскурсии по «нетуристическому Риму» вдвоем, двое взрослых, в самом начале Декабря, когда огромные толпы туристов схлынули (остались просто большие :), а погода еще теплая (во всяком случае, по нашим представлениям). Мы получили большое удовольствие от экскурсии с Мариной. Марина - знающий и интеллигентный гид. Она показала нам много интересных достопримечательностей Рима, которые мы, возможно, сами и не посмотрели бы, особенно с учетом того, что мы были в Риме впервые. Спасибо, Марина, мы, несомненно, будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям и знакомым.
Ещё 18 отзывов

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