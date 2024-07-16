28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны нетуристического Рима

Погружение в нетуристический Рим: прогулка по Авентину и Трастевере, раскрытие тайн тамплиеров и захватывающие виды с Апельсинового сада
Экскурсия по нетуристическому Риму предлагает путешествие в прошлое, где можно узнать о легендах основания города и жизни на Авентине.

Гости смогут насладиться видами с панорамной площадки Апельсинового сада и посетить старинную
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церковь святой Сабины. На площади перед виллой кавалеров Мальтийского ордена туристы разгадают символы тамплиеров.

Путешествие продолжается на острове Тиберина и в районе Трастевере, где можно увидеть базилику Санта-Мария-ин-Трастевере и средневековые дома.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя скрытые уголки Рима и узнать о местных традициях

4.9
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Панорамные виды Апельсинового сада
  • 🏛 Загадки тамплиеров и масонов
  • 🏰 Атмосфера средневекового Рима
  • 🍝 Секреты итальянской кухни
  • 🏞 Прогулка по острову Тиберина
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима
Тайны нетуристического Рима

Что можно увидеть

  • Апельсиновый сад
  • Церковь святой Сабины
  • Вилла кавалеров Мальтийского ордена
  • Замочная скважина масона
  • Остров Тиберина
  • Церковь святой Цецилии
  • Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере

Описание экскурсии

Секреты Авентина

Вам предстоит погружение в атмосферу различных эпох — я расскажу, как Авентин связан с легендой об основании Рима, кто селился здесь в античные времена и Средневековье. Вы увидите апельсиновый и розовый сады, узнаете историю их появления и раскроете значение скрытых от глаз символов. А еще поймете, почему Авентин окружен крепостной стеной и заглянете в старинную церковь святой Сабины, где услышите о силе духа основателя сада, который не испугался злых сил. Кроме того, я покажу виллу кавалеров Мальтийского ордена и знаменитую замочную скважину, созданную масоном. На площади напротив виллы вы разгадаете символы упраздненного, но не сломленного ордена Тамплиеров.

Остров Тиберина и Трастевере

Мы спустимся вдоль крепостного рва и направимся к реке Тибр. Я расскажу необычную историю острова Тиберина и покажу все его знаковые места. Далее вас ждет Трастевере — истинно римский район с особым колоритом, не свойственным центральной части города. Здесь вы увидите церковь святой Цецилии, средневековые дома, церковь с подземельем, базилику Санта-Мария-ин-Трастевере и памятники римским поэтам. Я раскрою места, куда римляне приходят на ужин или аперитив. А еще посвящу вас в секреты итальянской кухни, традиций и языка жестов.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже осмотрел основные достопримечательности и хочет почувствовать дух нетуристической жизни Рима и узнать побольше о местных традициях. А еще — любителям тайн и загадочных историй.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 682 туристов
Приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города и погрузиться в его атмосферу. Любовь к искусству привела меня в римский университет, где я получила высшее образование по специальности искусствовед. Здесь
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же я закончила лучшие в городе курсы гидов и постоянно продолжаю обучение на семинарах с ведущими специалистами. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, связанные с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме так, чтобы он остался в вашем сердце!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
1
1
Ирина
Спасибо большое Марине за увлекательную прогулку и рассказ о древнем Риме)) все было интересно и непринужденно))
Спасибо большое Марине за увлекательную прогулку и рассказ о древнем Риме)) все было интересно и непринужденно))
Спасибо большое Марине за увлекательную прогулку и рассказ о древнем Риме)) все было интересно и непринужденно))
Спасибо большое Марине за увлекательную прогулку и рассказ о древнем Риме)) все было интересно и непринужденно))
Спасибо большое Марине за увлекательную прогулку и рассказ о древнем Риме)) все было интересно и непринужденно))
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Anastasiia
Марина очень быстро среагировала на наш запрос и провела для нас прекрасную и душевную прогулку по городу, где мы обсудили кучу интересных деталей. Самые лучшие впечатления от этой экскурсии остались!) спасибо
Марина очень быстро среагировала на наш запрос и провела для нас прекрасную и душевную прогулку по
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А
Гид Елена, с которым мы с супругой смотрели особенности нетуристического Рима - настоящий профессионал, великолепно знает и историю, и город, может показать и величие Города и особенный шарм на какой
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- нибудь завитушке.
Мы были в Риме много раз, но сейчас он открылся совсем с другой стороны.
Очень важно и интересно узнать не то, как живут туристы в Риме, а как живут настоящие римляне.
Огромное спасибо Елене и Вашей компании за то, что Рим стал нам ближе и понятнее и за то, что в этот город хочется возвращаться вновь и вновь - ведь мы еще много можем увидеть и узнать с Вашей помощью.
Спасибо.
Александр.
Нижний Новгород, Россия

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M
Мы были на экскурсии по «нетуристическому Риму» вдвоем, двое взрослых, в самом начале Декабря, когда огромные толпы туристов схлынули (остались просто большие:), а погода еще теплая (во всяком случае, по
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нашим представлениям). Мы получили большое удовольствие от экскурсии с Мариной. Марина - знающий и интеллигентный гид. Она показала нам много интересных достопримечательностей Рима, которые мы, возможно, сами и не посмотрели бы, особенно с учетом того, что мы были в Риме впервые. Спасибо, Марина, мы, несомненно, будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям и знакомым.

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Н
Заказывали экскурсию с гидом Мариной, но по какой-то причине была замена Ксенией…. и нам очень понравилось. Очень открытая, приятная, эрудированная девушка, влюбленная в Рим. Экскурсия прошла в формате легкой, непринужденной
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прогулки. Самостоятельно навряд ли все это можно найти в незнакомом городе, и тем более знать столько историй об увиденных объектах. Очень грамотно и логично построен маршрут. Времени уделила значительно больше, чем предусмотрено программой!!! Очень довольны! Ксении огромное спасибо! Рекомендуем!

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Natasha
Прекрасная и нетривиальная экскурсия по необыкновенным местам в Риме. Идеально подойдет тем, кто уже осмотрел основные достопримечательности и хотел бы чего-то оригинального и нетуристического. Фантастический гид, с массой дополнительных историй
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и легенд,интересных фактов, живо отвечала на любые наши вопросы и пожелания, делилась своими впечатлениями и любимыми местами. Экскурсия подойдет абсолютно всем, особенно тем, кто любит «живой Рим» т Рим нехоженых троп.

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