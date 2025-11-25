Мои заказы

Утро в Риме: город без толпы

Погрузиться в атмосферу города и открыть для себя его красоту в утренней тишине
Раннее утро — особенное время, когда Вечный город можно увидеть тихим и спокойным.

Мы прогуляемся по Кампо-деи-Фиори, заглянем на площади Пасквино и Навона, остановимся у Пантеона и фонтана Треви — и не только. Вы насладитесь величием города без толп и суеты, сможете сделать фотографии в мягком утреннем свете. И точно почувствуете настоящую магию Рима.
Утро в Риме: город без толпы© Виктория
Утро в Риме: город без толпы© Виктория
Утро в Риме: город без толпы© Виктория

Описание экскурсии

  • Кампо-деи-Фиори, где вы окунётесь в дух старинного римского рынка.
  • Пьяцца Пасквино — здесь вы раскроете секреты римской сатиры и протестов.
  • Via del Governo Vecchio — старинная и аутентичная улочка.
  • Пьяцца Навона: вы рассмотрите барочную красоту площади с её легендарными фонтанами.
  • Пантеон. Тут вы откроете для себя величие древнего Рима в лучах утреннего солнца.
  • Фонтан Треви, где можно загадать заветное желание.
  • Galleria Alberto Sordi — здесь чувствуется стиль и роскошь римских галерей.
  • Caffè Greco — историческое кафе, где встречались интеллектуалы.
  • Площадь Испании с прекрасным видом на величественные ступени.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кампо-деи-Фиори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 197 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу
читать дальше

общий язык с людьми. Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Пешая
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €427 за всё до 6 чел.
Рим без людей
Пешая
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Сегодня в 06:00
Завтра в 05:00
€300 за всё до 6 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
2 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220€231 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме