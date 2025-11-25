Раннее утро — особенное время, когда Вечный город можно увидеть тихим и спокойным.
Мы прогуляемся по Кампо-деи-Фиори, заглянем на площади Пасквино и Навона, остановимся у Пантеона и фонтана Треви — и не только. Вы насладитесь величием города без толп и суеты, сможете сделать фотографии в мягком утреннем свете. И точно почувствуете настоящую магию Рима.
Описание экскурсии
- Кампо-деи-Фиори, где вы окунётесь в дух старинного римского рынка.
- Пьяцца Пасквино — здесь вы раскроете секреты римской сатиры и протестов.
- Via del Governo Vecchio — старинная и аутентичная улочка.
- Пьяцца Навона: вы рассмотрите барочную красоту площади с её легендарными фонтанами.
- Пантеон. Тут вы откроете для себя величие древнего Рима в лучах утреннего солнца.
- Фонтан Треви, где можно загадать заветное желание.
- Galleria Alberto Sordi — здесь чувствуется стиль и роскошь римских галерей.
- Caffè Greco — историческое кафе, где встречались интеллектуалы.
- Площадь Испании с прекрасным видом на величественные ступени.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кампо-деи-Фиори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 197 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках
