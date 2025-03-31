Кампо-де-Фьори – экскурсии в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Кампо-де-Фьори» в Риме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Рим - живая история
Пешая
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 апр в 09:30
15 апр в 09:30
€159 за всё до 4 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Расписание: в субботу в 14:00
Завтра в 14:00
12 апр в 14:00
€25 за человека
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: На площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
14 апр в 19:00
16 апр в 19:00
€67 за человека
Обзорно-обжорная экскурсия по Риму
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорно-обжорная экскурсия по Риму
Два часа гастрономического удовольствия возле Пантеона, на площади Навона и рынке Кампо-де-Фьори
Завтра в 08:00
6 апр в 08:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Рим - живая история
    Благодарим Веронику за чудесную обзорную экскурсию по Риму! Были 24 марта. Все очень понравилось: содержательно, последовательно, интересно и, главное, с душой! Очень рекомендую.
  • В
    Витали
    20 февраля 2025
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
    Очень рекомендую, - великолепная экскурсия и отличный, внимательный гид. Высокая эрудиция, умения грамотно и интересно рассказывать, полностью погружая в атмосферу. Тактично и с любовью к делу. Благодарю еще раз за вечер
  • G
    Gleb
    7 февраля 2025
    Рим - живая история
    В течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела через площадь Трех фонтанов к
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    Пантеону и далее к фонтану Треви. Пройдя через форум Трояна, закончили экскурсию на Капитолийском холме. Рассказы Вероники то уводили нас вглубь истории, то возвращали в современность. В целом, были потрясены глубиной знания истории, и мне, как человеку, любящему историю, было очень интересно и полезно. Рекомендую!

    В течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела черезВ течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела через
  • В
    Вера
    4 января 2025
    Рим - живая история
    Спасибо Веронике за интересную и содержательную экскурсию, узнали много нового
  • А
    Алена
    27 октября 2024
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
    Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно! Экскурсовод с одной
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    стопы очень грамотно и интересно преподносил информацию и с другой стороны это делал с таким напряжением и чувством юмора что мы ощущали себя как будто бы в кинотеатре))! Мы с мужем рекомендуем этого экскурсовода от всей души для ваших поездок в Рим!

    Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно!
  • Е
    Елена
    9 октября 2024
    Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
    Очень приятная девушка. Интересно погуляли, много чего узнали об Италии и Риме. Провела по достопримечательностям, дала советы, которыми мы уже воспользовались))
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  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
    Я в восторге от Татьяны, ее внимания и желания донести до нас с дочкой информацию. Нашла контакт с дочкой 7 лет, раскатали много интересных фактов из истории Рима, дала много полезных советов, показала отличные локации для фото. Однозначно рекомендую ☺️👍🏻
    Я в восторге от Татьяны, ее внимания и желания донести до нас с дочкой информацию. НашлаЯ в восторге от Татьяны, ее внимания и желания донести до нас с дочкой информацию. НашлаЯ в восторге от Татьяны, ее внимания и желания донести до нас с дочкой информацию. Нашла

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Кампо-де-Фьори»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рим - живая история
  2. Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
  3. Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
  4. Обзорно-обжорная экскурсия по Риму
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Район Трастевере
Сколько стоит экскурсия по Риму в апреле 2025
Сейчас в Риме в категории "Кампо-де-Фьори" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 159. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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