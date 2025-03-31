И Ирина Рим - живая история Благодарим Веронику за чудесную обзорную экскурсию по Риму! Были 24 марта. Все очень понравилось: содержательно, последовательно, интересно и, главное, с душой! Очень рекомендую.

В Витали Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия Очень рекомендую, - великолепная экскурсия и отличный, внимательный гид. Высокая эрудиция, умения грамотно и интересно рассказывать, полностью погружая в атмосферу. Тактично и с любовью к делу. Благодарю еще раз за вечер

G Gleb Рим - живая история читать дальше Пантеону и далее к фонтану Треви. Пройдя через форум Трояна, закончили экскурсию на Капитолийском холме. Рассказы Вероники то уводили нас вглубь истории, то возвращали в современность. В целом, были потрясены глубиной знания истории, и мне, как человеку, любящему историю, было очень интересно и полезно. Рекомендую! В течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела через площадь Трех фонтанов к

В Вера Рим - живая история Спасибо Веронике за интересную и содержательную экскурсию, узнали много нового

А Алена Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия читать дальше стопы очень грамотно и интересно преподносил информацию и с другой стороны это делал с таким напряжением и чувством юмора что мы ощущали себя как будто бы в кинотеатре))! Мы с мужем рекомендуем этого экскурсовода от всей души для ваших поездок в Рим! Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно! Экскурсовод с одной

Е Елена Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе Очень приятная девушка. Интересно погуляли, много чего узнали об Италии и Риме. Провела по достопримечательностям, дала советы, которыми мы уже воспользовались))