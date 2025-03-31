Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 апр в 09:30
15 апр в 09:30
€159 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Расписание: в субботу в 14:00
Завтра в 14:00
12 апр в 14:00
€25 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: На площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
14 апр в 19:00
16 апр в 19:00
€67 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорно-обжорная экскурсия по Риму
Два часа гастрономического удовольствия возле Пантеона, на площади Навона и рынке Кампо-де-Фьори
Завтра в 08:00
6 апр в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 марта 2025Благодарим Веронику за чудесную обзорную экскурсию по Риму! Были 24 марта. Все очень понравилось: содержательно, последовательно, интересно и, главное, с душой! Очень рекомендую.
- ВВитали20 февраля 2025Очень рекомендую, - великолепная экскурсия и отличный, внимательный гид. Высокая эрудиция, умения грамотно и интересно рассказывать, полностью погружая в атмосферу. Тактично и с любовью к делу. Благодарю еще раз за вечер
- GGleb7 февраля 2025В течение почти пяти часов гуляли с Вероникой по улицам Рима: от замка Св. Ангела через площадь Трех фонтанов к
- ВВера4 января 2025Спасибо Веронике за интересную и содержательную экскурсию, узнали много нового
- ААлена27 октября 2024Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно! Экскурсовод с одной
- ЕЕлена9 октября 2024Очень приятная девушка. Интересно погуляли, много чего узнали об Италии и Риме. Провела по достопримечательностям, дала советы, которыми мы уже воспользовались))
- ЕЕлена30 июля 2023Я в восторге от Татьяны, ее внимания и желания донести до нас с дочкой информацию. Нашла контакт с дочкой 7 лет, раскатали много интересных фактов из истории Рима, дала много полезных советов, показала отличные локации для фото. Однозначно рекомендую ☺️👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Кампо-де-Фьори»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в апреле 2025
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