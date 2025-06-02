Обзорная экскурсия по Риму: история и атмосфера Вечного города

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познавательная и непринужденная экскурсия, на которой мы погрузимся в атмосферу Вечного города и отправимся в незабываемое путешествие сквозь века.



Раскроем тайны античных римлян, как они жили, какие интриги плели в борьбе за власть, увидим самые знаковые достопримечательности, красивые базилики и живописные улочки, а также попробуем знаменитое итальянское мороженое! 5 1 отзыв

Marina Ваш гид в Риме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности с гидом. €180 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Атмосфера Вечного города Наша экскурсия начинается с погружения в атмосферу античного Рима. Мы увидим такой знаменитый Колизей и узнаем всё о гладиаторских боях и их участниках. Полюбуемся на Римский форум с великолепной смотровой площадки, узнаем какие истории здесь происходили много лет назад. Встретимся с Капитолийской волчицей, и, конечно, сходим в гости к древним римлянам. Живописная Италия Вас ожидают самые красивые здания и виды на итальянскую столицу, ведь мы посетим Площадь Венеции и укроемся от толп туристов в секретном оазисе. Прогуляемся по кварталу Треви и увидим самый знаменитый в мире фонтан. Обсудим, куда деваются монеты, которые сами туда же и бросим. Поговорим о том, как модные бренды участвуют в жизни города, и я расскажу вам о шоппинге в Риме. По дороге мы подкрепимся самым вкусным в Риме джелато! А потом заглянем в Пантеон — церковь, где хранятся шедевры Караваджо, и выйдем на площадь, где между собой соревновались лучшие архитекторы барокко: Бернини и Борромини. Экскурсия проходит в приятном темпе, в дружелюбной обстановке, где не надо бежать за толпой туристов, боясь что-то упустить.

По договоренности с гидом. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Колизей

Римский форум

Площадь Венеции

Пантеон

Фонтан Треви

Площадь Навона

Сад Венеции

Базилика Санта Мария Сопра Минерва

Слон Бернини Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Колизея, 25 Завершение: Фонтан ди Треви Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с гидом. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.