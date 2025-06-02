Обзорная экскурсия по Риму: история и атмосфера Вечного города

Познавательная и непринужденная экскурсия, на которой мы погрузимся в атмосферу Вечного города и отправимся в незабываемое путешествие сквозь века.
Раскроем тайны античных римлян, как они жили, какие интриги плели в борьбе за власть, увидим самые знаковые достопримечательности, красивые базилики и живописные улочки, а также попробуем знаменитое итальянское мороженое!
Раскроем тайны античных римлян, как они жили, какие интриги плели в борьбе за власть, увидим самые знаковые достопримечательности, красивые базилики и живописные улочки, а также попробуем знаменитое итальянское мороженое!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииАтмосфера Вечного города Наша экскурсия начинается с погружения в атмосферу античного Рима. Мы увидим такой знаменитый Колизей и узнаем всё о гладиаторских боях и их участниках. Полюбуемся на Римский форум с великолепной смотровой площадки, узнаем какие истории здесь происходили много лет назад. Встретимся с Капитолийской волчицей, и, конечно, сходим в гости к древним римлянам. Живописная Италия Вас ожидают самые красивые здания и виды на итальянскую столицу, ведь мы посетим Площадь Венеции и укроемся от толп туристов в секретном оазисе. Прогуляемся по кварталу Треви и увидим самый знаменитый в мире фонтан. Обсудим, куда деваются монеты, которые сами туда же и бросим. Поговорим о том, как модные бренды участвуют в жизни города, и я расскажу вам о шоппинге в Риме. По дороге мы подкрепимся самым вкусным в Риме джелато! А потом заглянем в Пантеон — церковь, где хранятся шедевры Караваджо, и выйдем на площадь, где между собой соревновались лучшие архитекторы барокко: Бернини и Борромини. Экскурсия проходит в приятном темпе, в дружелюбной обстановке, где не надо бежать за толпой туристов, боясь что-то упустить.
По договоренности с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский форум
- Площадь Венеции
- Пантеон
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Сад Венеции
- Базилика Санта Мария Сопра Минерва
- Слон Бернини
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Колизея, 25
Завершение: Фонтан ди Треви
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия, огромное спасибо Марине! Было интересно и взрослым, и пятилетнему ребенку, Марина учла наши пожелания к маршруту, рассказала и показала много-много интересного и красивого, отвечала на все наши спонтанные вопросы, пофотографировала нас и с ней было просто очень приятно гулять и узнавать Рим:-) От души рекомендую этого гида!
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 3 чел.
Нескучная обзорная прогулка по Риму
Отправиться в прошлое и понять, как жили римляне, на неформальной экскурсии по центру города
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€160 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
Обзорная мотопрогулка по Риму
Индивидуальная мотопрогулка по Риму с опытным водителем. Посетите знаковые места города, ощутите свободу и скорость на двух колёсах
Начало: У базилики Санта Мария-Маджоре
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€306
€360 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €427 за всё до 6 чел.