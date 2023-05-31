Вечерний Рим
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Что вас ожидает:
- Площадь Кампо-дей-Фьори
- Мост и замок Святого Ангела
- Базилика Святого Петра
- Площадь Навона
- Пантеон
- Фонтан Треви
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Полюбуйтесь главными достопримечательностями вечного города в самое романтичное время суток - на закате. Вы увидите насколько Риму идет атмосфера вечера. Я расскажу о средневековом прошлом Рима, а ещё вы обязательно услышите множество городских легенд, романтичных и пугающих, которые помогут вам увидеть город с другой стороны.
Мы начнем экскурсию на знаменитой рыночной площади города — Кампо-дей-Фьори, где в 1600 году был публично сожжен философ и ученый Джордано Бруно. По вечерам площадь погружается в средневековую атмосферу таинственности с возвышающейся мрачной черной фигурой великого ученого. Далее по узким, извилистым улочкам, мы направимся к замку Cвятого Ангела. Овеянный легендами, он откроет вам свои секреты: вы насладитесь не только его впечатляющим видом, но и видами вечернего города с самого красивого моста города.
В лучах заходящего солнца, мост Святого Ангела, украшенный белоснежными мраморными статуями ангелов, выглядит бесконечно романтично. Отсюда во время экскурсии вы насладитесь захватывающим видом на базилику Святого Петра в Ватикане и великолепным закатом. Следующая остановка нашей романтической вечерней прогулки — Пьяцца Навона. Путь к ней будет лежать по одной из самых красивых улочек Рима, главной улице паломников по пути в Собор святого Петра, сейчас она знаменита своими необычными антикварными лавками, торговцами объектами культа и цветочников. Наш маршрут захватит Пантеон- один из самых мистических и загадочных храмов, посвященный всем богам.
Наша экскурсия закончится у знаменитого Фонтана Треви, самого красивого в Риме. Фонтан Треви был романтической декорацией многих фильмов. «Римские каникулы», «Безумно влюбленный», «Сладкая жизнь». Треви особенно красив поздним вечером и ночью, когда толпа туристов уже рассосалась, а вода красиво подсвечивается лампочками.
Рим “для своих”
Во время экскурсии, помимо истории Рима и его достопримечательностей, я обязательно посоветую вам, куда сходить поужинать, дам адреса лучших нетуристических баров и ресторанов, расскажу куда идти, чтобы прочувствовать настоящий, нетуристический Рим!
Расскажу, где можно попробовать лучшее местное мороженое и попробовать кулинарный символ города — знаменитый артишок «по — римски». И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, и подскажу, где вкусно перекусить, а также пофотографирую вас на память в самых живописных уголках города.
Экскурсия проводится в мини- группе до 4-х человек, поэтому каждому участнику обеспечен индивидуальный подход
Ежедневно в 19.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Покупка мороженого
- Кофе и личные расходы не включены в стоимость
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь Кампо-дей-ФьориЗавершение: фонтан Треви
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 19.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Посещение замка Святого Ангела и базилики Святого Петра изнутри не входит в программу экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании