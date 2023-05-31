Полюбуйтесь главными достопримечательностями вечного города в самое романтичное время суток - на закате. Вы увидите насколько Риму идет атмосфера вечера. Я расскажу о средневековом прошлом Рима, а ещё вы обязательно услышите множество городских легенд, романтичных и пугающих, которые помогут вам увидеть город с другой стороны.

Мы начнем экскурсию на знаменитой рыночной площади города — Кампо-дей-Фьори, где в 1600 году был публично сожжен философ и ученый Джордано Бруно. По вечерам площадь погружается в средневековую атмосферу таинственности с возвышающейся мрачной черной фигурой великого ученого. Далее по узким, извилистым улочкам, мы направимся к замку Cвятого Ангела. Овеянный легендами, он откроет вам свои секреты: вы насладитесь не только его впечатляющим видом, но и видами вечернего города с самого красивого моста города.

В лучах заходящего солнца, мост Святого Ангела, украшенный белоснежными мраморными статуями ангелов, выглядит бесконечно романтично. Отсюда во время экскурсии вы насладитесь захватывающим видом на базилику Святого Петра в Ватикане и великолепным закатом. Следующая остановка нашей романтической вечерней прогулки — Пьяцца Навона. Путь к ней будет лежать по одной из самых красивых улочек Рима, главной улице паломников по пути в Собор святого Петра, сейчас она знаменита своими необычными антикварными лавками, торговцами объектами культа и цветочников. Наш маршрут захватит Пантеон- один из самых мистических и загадочных храмов, посвященный всем богам.

Наша экскурсия закончится у знаменитого Фонтана Треви, самого красивого в Риме. Фонтан Треви был романтической декорацией многих фильмов. «Римские каникулы», «Безумно влюбленный», «Сладкая жизнь». Треви особенно красив поздним вечером и ночью, когда толпа туристов уже рассосалась, а вода красиво подсвечивается лампочками.

Рим “для своих”

Во время экскурсии, помимо истории Рима и его достопримечательностей, я обязательно посоветую вам, куда сходить поужинать, дам адреса лучших нетуристических баров и ресторанов, расскажу куда идти, чтобы прочувствовать настоящий, нетуристический Рим!

Расскажу, где можно попробовать лучшее местное мороженое и попробовать кулинарный символ города — знаменитый артишок «по — римски». И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, и подскажу, где вкусно перекусить, а также пофотографирую вас на память в самых живописных уголках города.

Экскурсия проводится в мини- группе до 4-х человек, поэтому каждому участнику обеспечен индивидуальный подход