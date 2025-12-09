Мои заказы

Пешеходная аудиоэкскурсия по Риму и билет в катакомбы Святого Калликста

Открыть древние христианские символы и погрузиться в историю и культуру города
Вас ждёт увлекательное путешествие по Риму — от его тайных подземелий до древних улиц. Вы увидите катакомбы, где рождалась история христианства, посмотрите на старинные фрески и росписи. Полюбуетесь памятниками, которые сохранили дух античности. Узнаете, как вера, культура и архитектура сформировали облик Вечного города.
Описание билета

Катакомбы Святого Калликста — здесь покоятся останки многих пап и мучеников ранней христианской церкви.

Катакомбы Домитиллы — крупнейшее подобное сооружение в Риме со множеством древних фресок и росписей.

Цирк Максенция — огромный древнеримский ипподром на Аппиевой дороге, где хорошо сохранились арки и трибуны.

Мавзолей Цецилии Метеллы — впечатляющее сооружение 1 века до н. э., некогда принадлежавшее знатной римской семье.

Катакомбы Коммодиллы — позднеантичные христианские катакомбы с богатыми росписями и погребальными камерами 4 века.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в катакомбы Святого Калликста
  • Внутри катакомб Святого Калликста аудиогид недоступен, вы осматриваете их самостоятельно
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур€30
Дети до 16 лет: билет + аудиоэкскурсия€24
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У катакомб Святого Калликста
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
