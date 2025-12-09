Пешеходная аудиоэкскурсия по Риму и билет в катакомбы Святого Калликста

Вас ждёт увлекательное путешествие по Риму — от его тайных подземелий до древних улиц. Вы увидите катакомбы, где рождалась история христианства, посмотрите на старинные фрески и росписи. Полюбуетесь памятниками, которые сохранили дух античности. Узнаете, как вера, культура и архитектура сформировали облик Вечного города.
Описание билета
Катакомбы Святого Калликста — здесь покоятся останки многих пап и мучеников ранней христианской церкви.
Катакомбы Домитиллы — крупнейшее подобное сооружение в Риме со множеством древних фресок и росписей.
Цирк Максенция — огромный древнеримский ипподром на Аппиевой дороге, где хорошо сохранились арки и трибуны.
Мавзолей Цецилии Метеллы — впечатляющее сооружение 1 века до н. э., некогда принадлежавшее знатной римской семье.
Катакомбы Коммодиллы — позднеантичные христианские катакомбы с богатыми росписями и погребальными камерами 4 века.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в катакомбы Святого Калликста
- Внутри катакомб Святого Калликста аудиогид недоступен, вы осматриваете их самостоятельно
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€30
|Дети до 16 лет: билет + аудиоэкскурсия
|€24
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У катакомб Святого Калликста
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 16485 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
