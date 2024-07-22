Погрузитесь в богатую историю Рима с нашим эксклюзивным билетом без очереди в замок Сант-Анджело.
Обойдите очереди у билетной кассы и просто покажите свой электронный билет на смартфоне, чтобы быстро попасть в эту культовую крепость.
Обойдите очереди у билетной кассы и просто покажите свой электронный билет на смартфоне, чтобы быстро попасть в эту культовую крепость.
Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30
Описание билетаОписание Шагните в самое сердце древнего Рима, исследуя замок Сант-Анджело, монументальное сооружение, ставшее свидетелем многовековой истории. Наш билет для прохода без очереди обеспечивает беспрепятственный вход и дает вам больше времени, чтобы погрузиться в увлекательные истории, заключенные в этих древних стенах. Основные моменты Замок Сант-Анджело, первоначально построенный как мавзолей римского императора Адриана, на протяжении веков превратился в крепость, замок и тюрьму. Начните свое путешествие, пройдя по внушительным коридорам и палатам, которые когда-то служили убежищем папам во времена кризиса. Полюбуйтесь сложной архитектурой и историческими артефактами, рассказывающими истории о власти, интригах и стойкости. Поднимитесь на террасу замка, чтобы полюбоваться панорамным видом на Рим, откуда открывается захватывающий вид на реку Тибр и знаковые достопримечательности города. Сделайте идеальный снимок базилики Святого Петра, Ватикана и римского горизонта, стоя на вершине древних валов. Погрузитесь глубже в историю замка, исследуя Папские апартаменты, украшенные изысканными фресками эпохи Возрождения и старинной мебелью. Узнайте о превращении замка в военную крепость и его стратегической роли в защите города. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Удобная одежда Запрещено • Домашние животные • Оружие и острые предметы • Чемоданы и большие сумки • Спреи или аэрозоли Примите во внимание • Билеты доставляются по электронной почте ближе к вечеру за день до бронирования (если вы не получили код ваучера, проверьте папку со спамом).
- Последний вход в замок Сант-Анджело — в 18:30. Вы можете войти в любое время до закрытия в день бронирования.
- Чтобы попасть на панорамную террасу, вам придется подняться по лестнице. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.
Ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:30
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Граждане ЕС с документом (18-25)
|€12
|Взрослый (18-99)
|€28
|Детский (0-17)
|€6
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в замок Сант-Анджело
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Гид
Место начала и завершения?
Lungotevere Castello, 50, 00186 Roma RM
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
22 июл 2024
Все было в порядке
И
Иван
12 июл 2024
В начале стресс, потому что мы не смогли найти цифровые билеты. Нам понадобилась помощь. После этого визит прошел хорошо. Очень интересно. Выгодный сервис, когда видишь очередь на оплату билета.
М
Марио
12 июл 2024
Интересная экскурсия по историческим культурным ценностям, обязательная для всех, кто заинтересован!
C
Craig
10 июл 2024
Было здорово просто прогуляться в своем темпе. Потрясающие виды.
M
Marcela
6 июл 2024
Идеально!
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