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Вилла Фарнезина

Albert D.
Albert D. – Гид из Рима
Вы побываете в двух исторических местах: Вилле Фарнезина и Палаццо Корсини.

Узнаете историю 📖 изобразительного искусства 16 и 17 веков, увидите шедевры выдающихся итальянских живописцев и поймете, какие секреты они скрывают.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €60 за человека

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Вилла Фарнезина
Вилла Фарнезина

Что вы увидите

  • Вилла Фарнезина
  • Национальная академия деи Линчеи
Для всех любителей изобразительного искусства 16 и 17 века
Вилла Фарнезина – загородный дом эпохи Ренессанса
Вилла была построена для Агостино Куиджи, богатого сиенского банкира и казначея папы Юлия второго между 1506 и 1510 годами, сиенским художником и учеником Браманте, Балдассаре Перуччи при помощи Джулиано да Сангалло строившего и украшавшего виллу Фарнезина. Новый дизайн виллы прекрасно просматривается по сравнению с типичными городскими палаццо. Дворцы Ренессанса обычно выходили входом на улицу и были декорированы, как типичные оборонительные замки: прямоугольные блоки с рустированным первым этажом, ограждающим внутренний двор.
Вилла Фарнезина была построена, как воздушный летний павильон, V-образной формы, с пятипролётными лоджиями между консолями. Вход на виллу находился через северную лоджию. Теперь посетители входят с южной стороны, через застеклённые лоджии.
Для декорирования виллы Фарнезина фресками, Киджи привлёк таких художников, как Рафаэль, Себастьяно дель Пиомбо, Джулио Романо и Иль Содома. «Стансы на турнир» поэта Анжело Полициано вдохновили художников, дав темы для фресок. Наиболее известны фрески Рафаэля на первом этаже виллы Фарнезина, изображающие классические и светские мифы о Купидоне и Психее и Триумф Галатеи.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вилла Фарнезина
Вилла Фарнезина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Albert D.
Albert D.
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