Для всех любителей изобразительного искусства 16 и 17 века

Вилла Фарнезина – загородный дом эпохи Ренессанса

Вилла была построена для Агостино Куиджи, богатого сиенского банкира и казначея папы Юлия второго между 1506 и 1510 годами, сиенским художником и учеником Браманте, Балдассаре Перуччи при помощи Джулиано да Сангалло строившего и украшавшего виллу Фарнезина. Новый дизайн виллы прекрасно просматривается по сравнению с типичными городскими палаццо. Дворцы Ренессанса обычно выходили входом на улицу и были декорированы, как типичные оборонительные замки: прямоугольные блоки с рустированным первым этажом, ограждающим внутренний двор.

Вилла Фарнезина была построена, как воздушный летний павильон, V-образной формы, с пятипролётными лоджиями между консолями. Вход на виллу находился через северную лоджию. Теперь посетители входят с южной стороны, через застеклённые лоджии.

Для декорирования виллы Фарнезина фресками, Киджи привлёк таких художников, как Рафаэль, Себастьяно дель Пиомбо, Джулио Романо и Иль Содома. «Стансы на турнир» поэта Анжело Полициано вдохновили художников, дав темы для фресок. Наиболее известны фрески Рафаэля на первом этаже виллы Фарнезина, изображающие классические и светские мифы о Купидоне и Психее и Триумф Галатеи.